ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ... ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : July 25, 2026 at 7:05 AM IST
തീയതി: 25-07-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 06:11 AM മുതൽ 07:46 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 07:47 AM മുതൽ 08:35 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:21 AM മുതൽ 10:55 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:49 PM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ജോലിക്കായി ചെലവഴിക്കും. വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. വീട്ടമ്മമാർ ഇന്ന് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും.
കന്നി: ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൂടെ അധികസമയം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠന സമയവും ഒഴിവുസമയവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുകയും വേണം. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കിന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
തുലാം: നിങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മാനസികനിലയുള്ളവരുമായി ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. ധാരാളം സരസസംഭാഷണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: പ്രേമവും അത്യുത്സാഹവും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത രീതികൾ പോലെയാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അത് അധികമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസ്സുമാർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നൽകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരേൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസെൻ്റീവുകളെന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ അതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല.
മകരം: നല്ല ആശയവിനിമയ പാടവം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശാഠ്യമുള്ള ആളുകളെയും പാട്ടിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും .എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ കഴിവ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണം.
കുംഭം: ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണാതെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലായപോലെ തോന്നും. എങ്കിലും ഒരു സ്വതന്ത്രവ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യും. കൂടാതെ, ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ ഇന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും.
മീനം: യാത്രയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിനായി - കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സാഹസികയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ജീവിത ദുഖങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഒരവധി നൽകും.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബിന്ദു നിങ്ങളായിരിക്കും. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെയും നല്ല സ്വഭാവത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. ആരെയും നന്മയുടെ വഴി തടസ പ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനേജർമാർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും. ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായി മാറും.
കര്ക്കടകം: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം താമശയും ചിരിയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശാന്തമായി നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
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