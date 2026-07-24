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ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടമോ? രാശിഫലം അറിയാം

വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....

HOROSCOPE ASTROLOGY DAILY HOROSCOPE ZODIAC PREDICTION
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 6:57 AM IST

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തീയതി: 24-07-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല ദശമി

നക്ഷത്രം: അനിഴം

അമൃതകാലം: 07:46 AM മുതൽ 09:21 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:35 AM മുതൽ 09:23 AM വരെയും 02:59 AM മുതൽ 03:47 AM വരെ

രാഹുകാലം: 10:55 AM മുതൽ 12:30 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:11 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:49 PM

ചിങ്ങം: ജോലിയിൽ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കളങ്കമില്ലാതെ പെരുമാറും. മാത്രമല്ല, ദൗത്യം തീർക്കുന്നതിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെ ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കും.

കന്നി: ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതയിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിദ്യഭ്യാസത്തിന്‌ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തണം. കൂടാതെ, അവർ പഠനവും, ഒഴിവു സമയവും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിക്ഷേപത്തിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.

തുലാം: ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ദിവസം. വഴക്കമുള്ള സമീപനം യുക്തിസഹവും ന്യായയുക്തവുമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്‌തരാക്കും..

വൃശ്ചികം: ചിന്തകളും മനസ്സും രണ്ടുധ്രുവങ്ങളിലായിരിക്കും വികാരവിചാരങ്ങളെ അമർത്തിവയ്‌ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുമരുത്.

ധനു: സ്ഥിരതയും ചിട്ടയുമുള്ള ദിവസമായി തോന്നും. ഒരു കുടുംബസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ അധിക സമയവും അവരോടൊപ്പവും അവരോടുള്ള കടമകളിലും ചെലവഴിക്കും. ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച്‌ ശാന്തനായിരിക്കും.

മകരം: അടുപ്പമുള്ളവരെയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ചില ബന്ധങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും.

കുംഭം: പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രണയിനികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുപോക്കും.

മീനം: യാത്ര പോകാനായി ആഗ്രഹിക്കും. കൂടാതെ കുറേക്കാലമായി വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഒന്നു മാറി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും.

മേടം: പണം പുസ്‌തകങ്ങൾക്കായി മുടക്കും. അതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം.

ഇടവം: ആരോടെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. നല്ല സ്വഭാവത്തിനെതിരായി പകരം വീട്ടാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. ശാന്തനായും, ഒന്നിലും കുലുങ്ങാത്തവനായും ഇരിക്കുക. സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മിഥുനം: പ്രമോഷൻ വിപണനരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്‌ മികച്ച സമയമാണ്. സമ്മിശ്ര ദിനമായിരിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ആലസ്യം തോന്നുകയും പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അസ്വസ്ഥതക്ക് കാരണമാകാം. എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലും എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ യാത്രകള്‍ മാറ്റിവയ്‌ക്കുക.

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HOROSCOPE
ASTROLOGY
DAILY HOROSCOPE
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