ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാന് ശുഭ ദിനം; നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : July 23, 2026 at 7:04 AM IST
തീയതി: 23-07-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 09:20 AM മുതൽ 10:11 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:11 AM മുതൽ 10:59 AM വരെയും 02:59 AM മുതൽ 03:47 AM വരെ
രാഹുകാലം: 02:05 AM മുതൽ 03:40 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:49 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ സഹപ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വീണ്ടും കാണാനും, പുതിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളോ, ബന്ധുക്കളോ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കാനിടയുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിൽ പുരോഗതി. സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള സമർപ്പണം സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള അർപ്പണമനോഭാവം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കാര്യം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവരെ എങ്ങിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ആരെയെങ്കിലും വളരെ അസ്വാഭാവികമായി, നന്നായി പരിഗണിക്കൂ.
ധനു: പെട്ടെന്നൊരു യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ ദിവസം മനോഹരമാക്കും.
മകരം: ജോലിയിൽ നല്ല പ്രതിഫലം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ അസൂയയോ, വെറുപ്പോ തോന്നുകയില്ല. അ
കുംഭം: നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, ഇവയിൽ മിക്കതും ഒന്നൊന്നായി തീർക്കാനും സാധിക്കും.
മീനം: അധാര്മ്മികവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്ര ദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് സാദ്ധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മേടം: ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടും, സുഹൃത്തുക്കളോടും അപ്രീതി തോന്നാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടണ്ട്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
ഇടവം: പ്രതീക്ഷകളും പദ്ധതികളുമൊന്നും വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കുകയില്ല. വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളും, പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാവും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തോട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരെ കൈ അയച്ച് സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ മഹനീയമായ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ഉയർത്തുകയും, ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കര്ക്കടകം: അഹിതമായ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായേക്കാം. വിജയം അനായാസമായി നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. വേണ്ട കാര്യം നേടുന്നതിനായി കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.