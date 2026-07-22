ETV Bharat / lifestyle

ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് മാറിമറിയും! കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE DAILY HOROSCOPE ASTROLOGY ZODIAC PREDICTION
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 22-07-2026 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല നവമി

നക്ഷത്രം: ചോതി

അമൃതകാലം: 02:05 AM മുതൽ 03:40 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:47 AM മുതൽ 12:35 AM വരെ

രാഹുകാലം: 12:30 AM മുതൽ 02:05 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:11 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:50 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ നല്ല ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും.സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നല്ലതും ക്രിയാത്മകവുമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു പോവാനും അവിടെ താമസിക്കാനും സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കന്നി: ആരോടും മധുരമായി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയും. ഈ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കും.

തുലാം: സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും കലാപരമായ നിങ്ങളുടെ ചാതുര്യത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല്‍ കരുത്തുണ്ടാകും. ചില പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കണ്ടുപിടുത്തവും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ചിന്തയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് തിരിയേണ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരു പതര്‍ച്ചയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുക. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല.

ധനു: ഇന്ന് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും. സാമ്പത്തികമേഖലയിലും, സമൂഹത്തിലും, കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സില്‍ ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ യാത്ര പോകാം. കമിതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സുവര്‍ണാവസരവും ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും.

മകരം: കുടുംബത്തിന്‍റെയും മക്കളുടേയും കാര്യത്തില്‍ സംതൃപ്‌തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്‌മിക കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരും.ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില്‍ തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസ്സും ഇതുവഴി ഉയരുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികള്‍ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് നേരിടാവുന്ന ചതിക്കുഴികളെപ്പറ്റി ജാഗ്രത വേണം.

കുംഭം: എതിരാളികളുമായി ഇന്ന് വടംവലിയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ശാരീരികാസ്വസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അശ്രദ്ധ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. എന്നാലും ഇന്ന് മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികസംഘര്‍ഷം നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നെത്തും.

മീനം: അധാര്‍മ്മികവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില്‍ ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്‍ക്ക് സാധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള്‍ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മേടം: ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വിലപ്പെട്ടതും വിചിത്രവുമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്‌. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടേയും ഇണയുടേയും അല്ലെങ്കില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടറിയണം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെതന്നെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷ്‌മമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില്‍ വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കുകയും, അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും, പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രശ്‌നമായേക്കാവുന്ന തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നും അകന്ന് നില്‍ക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്‌തി ആകാം. നിങ്ങൾ ഇതില്‍കൂടുതല്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിനോക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില്‍ കലഹമുണ്ടാക്കും. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

TAGGED:

HOROSCOPE
DAILY HOROSCOPE
ASTROLOGY
ZODIAC PREDICTION
TODAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.