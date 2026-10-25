ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിളങ്ങും; കരിയറിലെ മികച്ച തീരുമാനം തേടിയെത്തും! അറിയാം രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 25, 2026 at 6:52 AM IST
തീയതി: 25-10-2026 ഞായർ
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം (ചതുർദശി ഉച്ചയ്ക്ക് 11:56 AM വരെ, തുടർന്ന് പൗർണമി)
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം: 05:03 PM മുതൽ 06:34 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:19 PM മുതൽ 05:04 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:30 PM മുതൽ 05:58 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:32 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:49 PM
ചിങ്ങം: തിക്കും തിരക്കുമുള്ള പരിപാടികളിൽ കടന്നുകയറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നുചേരുന്ന സമ്മർദം നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. മാനസികവും, ശാരീരികവുമായ നന്മ നിലനിർത്തണം. ജോലിഭാരം മൂലം തളർന്നു പോയേക്കാം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും, വിശ്രമിക്കാനും ശ്രമിക്കണം.
കന്നി: അത്ര തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദിവസമാകുന്നു. 'ഈ ദിവസവും കടന്ന് പോകും സമാശ്വസിക്കുക. കുട്ടികളെ പറ്റിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വേവലാതികള് മനസിന് സ്വസ്ഥത തരില്ല. ആരോഗ്യപ്രശ്നം - പ്രത്യേകിച്ചും ഉദരസംബന്ധവും കരള്സംബന്ധവുമായവ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓഹരി വിപണിയില് മുതല് മുടക്കുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കണം.
തുലാം: പ്രതീക്ഷകളുടെ ദിനമായിരിക്കും. പ്രിയതമയുടെ നിങ്ങളോടുള്ള പരിഗണനയും സ്നേഹവും മൂലം ലോകത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് തയ്യാറായേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: വ്യവസായത്തിന് ഇത് നല്ല സമയമാണ്. പുതിയ ഉല്പ്പന്നം അവതരിപ്പിച്ച് എതിരാളികളെ ഞെട്ടിച്ചു കളയും.ചില തടസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ധനു: ഒരു തെറ്റായ യാത്രയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാന് ഒരു പങ്കാളിയേയോ അടുത്തബന്ധുവിനേയോ അനുവദിക്കരുത്. അത് ദിവസം മുഴുവന് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹിതകരമാകുമെന്ന് കരുതരുത്. അധ്വാനവും സഹായങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. അതില് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഒഴുക്കിനൊത്ത് പോകുകയും ശാന്തത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദേശത്തുളള സുഹൃത്തുക്കളുമായുളള കത്തിടപാടുകള് ഭാഗ്യദായകമായിരിക്കും.
മകരം: ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ചാലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
കുംഭം: ചെലവുകളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങള് മൊത്തത്തില് ശ്രദ്ധാപൂര്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വിഭവങ്ങള് കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താല് ചെലവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനും ആവശ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്താനും കഴിയും. പണം കടം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മറ്റുളളവര് കാരണം ചില അസുഖകരമായ സഹചര്യങ്ങളില് കുടുങ്ങിപ്പോകാന് ഇടയുണ്ട്. അതിനാല് സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യവും പണവും മനസമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുക.
മീനം: സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുളള ബന്ധം ഫലപ്രദമാകാമെങ്കിലും അവര്ക്ക് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. അവരുടെ സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്ക്കും കൂട്ടായ് മകള്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്ര പോകാന് ഇടയുണ്ട്. വീട്ടില്നിന്നും മക്കളില് നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും നല്ല വാര്ത്ത വന്നെത്താം. അല്ലെങ്കില് ഓഫീസിലെ സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷിപ്പിക്കാം. പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗ്യവും തേടിയെത്താം. പരോപകാരപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ദീനദയാലുത്വത്തിലും താത്ല്പര്യം കാണിക്കും.
മേടം: കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ചിലപ്പോഴെല്ലാം മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരെയെല്ലാം കടത്തിവെട്ടും.
ഇടവം: ഉദ്യമങ്ങള് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കും. ജോലിയിലായാലും വ്യവസായത്തിലായാലും ചിന്തകൾ ചടുലമായിരിക്കും. ഏത് പദ്ധതികളും ഭാവിയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായിരിക്കും.
മിഥുനം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുപ്രശ്ന ങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതലുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും, അംഗീകാരവും തിരിച്ച് നേടാനാകും.
കര്ക്കടകം: മാനസികാവസ്ഥയും, മനോഭാവവും സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകും. അവരോടൊപ്പം ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹവും ഹൃദയബന്ധങ്ങളും നിലനില്ക്കുകയും, അവ പ്രയോജനകരമാകുകയും ചെയ്യും.