ഭാഗ്യദേവത നിങ്ങളില് ഇന്ന് പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കും; അറിയാം ജ്യോതിഷ ഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 24, 2026 at 7:27 AM IST
തീയതി: 24-10-2026 ശനി
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 12:58 PM മുതൽ 02:35 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:34 AM മുതൽ 09:21 AM വരെ
രാഹുകാലം: 10:38 AM മുതൽ 12:06 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:27 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: അംഗീകാരത്തിലും, പ്രശംസയിലും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രശംസനീയമായ ജോലിയും ശ്രമങ്ങളും തിരിച്ചറിയപ്പെടും. ഇത് സാദ്ധ്യമാകുന്നത് പങ്കാളിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടേയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ശ്രമഫലമായിട്ടായിരിക്കും.
കന്നി: ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ കണിശമായിരിക്കും. ജയിക്കണമെന്ന വാശി പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജനാക്കുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യവും അതിസൂക്ഷ്മമായ വിശകലന ചാതുരിയും ഭരണസാരഥ്യത്തിലുള്ള അഭിരുചിക്ക് മാറ്റു കൂട്ടും.
തുലാം: അവസാനിപ്പിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന എല്ലാ ജോലിയും തീർക്കാൻ കഴിയും. എന്തു ചെയ്താലും അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനും കഴിവുകൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം:മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറും. നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
ധനു: ആരോഗ്യത്തില് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും ഏറെ യോഗം കാണുന്നു. ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലെ ശുഭകര്മ്മത്തില് പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും നല്കും.
മകരം: ഓരോ ചുമതലയിലും ശ്രദ്ധ വേണം. തൊഴില്രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കും. വരുമാനത്തില് കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വ്യാപൃതനാകുന്നത് ചെലവുകള് കൂടുതലാക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. പുത്രന്മാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. വിജയമുണ്ടാവാന് കഠിനാധ്വാനംതന്നെ വേണ്ടിവരും. ഉല്കണ്ഠ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കരുതിയിരിക്കുക.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ശുഭദിവസമാകുന്നു. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും തൊഴിലില് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. സ്നേഹിതമാര് പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേല്പ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില് പ്രശസ്തി വര്ദ്ധിക്കും. ഭാര്യയില് നിന്നും മക്കളില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് നല്ലദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാധ്യത.
മീനം: ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിലൂടെ അശുഭാപ്തിചിന്തകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദൃഢനിശ്ചയം ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ ദൃഢനിശ്ചയം തന്നെ ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധവും വ്യക്തവുമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവബോധം വളർത്തുന്നത് അതിന് സഹായിക്കും.
മേടം: കടുത്ത കോപം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കില്, പിന്നീട് അതിന് നീതീകരണം കണ്ടെത്താന് വിഷമിക്കേണ്ടിവരും. കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന ജോലികൾ തകിടം മറിയും.
ഇടവം: ധ്യാനം കൊണ്ട് ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം. ചില ദിവസങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാകില്ല. അത്തരം ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. രാവിലെ മുതല്ക്കേ ഒരു വല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷേ മേലധികാരിയും സഹപ്രവര്ത്തകരും ജോലിഭാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. യാത്രയും ഫലവത്താകില്ല. ഉദാസീനതയും താല്പര്യക്കുറവും വലയം ചെയ്തിരിക്കും. മറ്റുള്ളവര് ആ അവസ്ഥയോട് ഒരു അനുഭാവവും കാണിക്കില്ല.
മിഥുനം: ഇടപാടുകളിലും വിൽപ്പനയിലും ബിസിനസിലെ പ്രതിയോഗികൾ വെല്ലുവിളിക്കും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും.
കര്ക്കടകം: വളരെ ഉദാരമതിയും മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്ന മനസോടെ പെരുമാറുന്നവനുമായിരിക്കും. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം, സമീപനം അതുല്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും.