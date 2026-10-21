ബിസിനസില് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 21, 2026 at 7:46 AM IST
തീയതി: 21-10-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ദശമി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 08:37 AM മുതൽ 10:20 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:43 PM മുതൽ 12:30 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:06 PM മുതൽ 01:35 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തില് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാകും എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ അനുനയപരമായ സമീപനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രായോഗികമതിയും അതുപോലെ ബിസിനസ് ചിന്താഗതിക്കാരനുമാണെങ്കിൽ അത് സഹായകരമാകും.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ചില ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ വേദന അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സാങ്കൽപ്പിക ആനന്ദത്തിന് കാരണമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില സമാധാനപരമാകും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഓർമിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളുമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. തത്ത്വചിന്ത, മതം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. ഇപ്പോഴത്തേതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം സന്തോഷത്തോടെ തുടരുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. ബിസിനസില് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകള് നടത്തും. നിങ്ങളുടെ നര്മബോധം ചുറ്റുള്ളവരെ ആകര്ഷിക്കും.
ധനു: പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഏറെ നേരം ചെലവിടാനാകും. ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കും.
മകരം: ജീവിതത്തില് ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകള് തിരുത്താന് ശ്രമിക്കും. ജോലിയില് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകും. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായ അഭിനന്ദനം ലഭിക്കാതിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കും. എന്നാല് ഇക്കാര്യം പരാതിയായി ആരോടും ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ചെലവിടുന്ന ദിവസമാണ്. തത്ത്വചിന്തകൾ, മൂല്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം പങ്കിടും. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
മീനം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ദുഃഖം ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയും ഉദാരമനസ്കതയുമുള്ളവരായിരിക്കും. തെറ്റുചെയ്യുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
മേടം: ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ സാമാന്യബോധമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. നിങ്ങള് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുക. മുതിര്ന്നവരില് നിന്നും മാർഗനിർദ്ദേശം തേടുക. ജ്യോതിശാസ്ത്രം പരിശോധിക്കുക. എന്നാൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമാന്യബോധം ഉണർന്നിരിക്കണം.
ഇടവം: വാദപ്രതിവാദങ്ങള് നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വളരെ നീണ്ട ബിസിനസ് ചർച്ചകളിലേർപ്പെട്ടേക്കാം. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള് അധികരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന് നല്ല ദിവസമാണ്.
മിഥുനം: നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല് സമയമെടുത്ത് അതിനായി പരിശ്രമിക്കും. പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക. സഹിഷ്ണുതയും കഠിനാധ്വാനവും പ്രതിഫലദായകമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വസതുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ് പങ്കാളിക്കൊപ്പം സമയം ചെലവിടും. ശത്രുക്കളെ നിങ്ങളിന്ന് എതിരിടും. പുതിയ ബിസിനസ് ഡീല് ഉണ്ടാക്കും. കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന് സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കണം.