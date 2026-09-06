ഈ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് വെട്ടിത്തിളങ്ങും; നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : September 6, 2026 at 7:08 AM IST
തീയതി: 06-09-2026 ഞായർ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 03:26 PM മുതൽ 03:58 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:38 PM മുതൽ 05:26 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:58 PM മുതൽ 07:30 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:30 PM
ചിങ്ങം ഈ ദിനം ഉയര്ന്ന ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങള്ക്കുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങള് വളരെ ശക്തവും നിര്ണായകവുമായ തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളും. ജോലിയില് വളരെ സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനം ഉണ്ടാവുകയും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്യും
കന്നി ഇന്ന് ഒരു ഇടവേളയെടുത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമായി ഭവിക്കും. ജോലിയില് തടസ്സങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരും. ക്ഷമയോട് കൂടി കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹനിര്ഭരമായ ജീവിതം പുതിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കും
തുലാം ബിസിനസില് നല്ലവരുമാനം ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള ഈ ദിവസം പൊതുവില് നല്ല ദിവസമായി കരുതാം. എന്നാല് ജോലിയില് സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരു വിനോദയാത്രക്കോ തീര്ത്ഥയാത്രക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങള് പരിക്ഷീണനായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാകാം. അപ്പോള് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളും നിങ്ങള്ക്ക് പുത്തനുണര്വ് നല്കും. ആരോഗ്യം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡോക്ടറുമായി നിശ്ചയിച്ച കൂടിക്കാഴ്ച തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക.വിദേശത്തുനിന്നും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വാര്ത്ത വന്നെത്തിയേക്കും.
വൃശ്ചികം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അമിതമായ ജോലി ഭാരത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാകും. സായാഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തവും ലളിതവുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷവാനാക്കും.
ധനു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ തുറകളിലും നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷാനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങളില് പലര്ക്കും ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു വിനോദമാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടാന് പോകുന്നത്. പലതുറകളിലും പെട്ട വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകാന് ലഭിക്കുന്ന അവസരം നിങ്ങളെ സന്തുഷ്ടനാക്കും. തൊഴില്രംഗത്ത് പങ്കാളിത്തങ്ങളും കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനവും അനുകൂല ഫലം ഉളവാക്കും. ഇത്രയും പോരെങ്കില് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരുന്ന ഉല്ലാസവേള നിങ്ങളുടെ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ബ്ലോഗിങ്ങില് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഭാഗ്യവേള ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുക.
മകരം ഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കുകള്ക്ക് സമാനമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു തികഞ്ഞ ചിത്രം പോലെയാണ്. ബിസിനസുകാര്, പ്രൊഫഷണലുകള്, വീട്ടമ്മമാര്, വിദ്യാര്ത്ഥികള് ചിലപ്പോള് ജീവിതം എത്ര സുഖപ്രദവും ആശ്വാസകരവും ആണെന്ന് നിങ്ങള്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. സാമ്പത്തിക കാര്യമായാലും കുടുംബജീവിതമായാലും തൊഴില് ജീവിതമായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവികളില് നിന്നും മറ്റു സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും ഉയരുന്ന മന്ദമായ കൊടുങ്കാറ്റിനെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ കപ്പല് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകും. എതിരാളികള് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് പരാജയം സമ്മതിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.
കുംഭം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ലദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവും നൂതന ആശയങ്ങളും ഇന്ന് പ്രകടമാകും. മാനസികമായും നിങ്ങള് കാര്യക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കും. ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് ഇന്ന് വ്യാപൃതനാകും. ചിന്തകള് വാക്കുകളില് കുറിച്ചിടുന്നതും, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും, ആവര്ത്തന വിരസമായ ജീവിതക്രമത്തില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മോചനം നല്കും. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാല് പണം കരുതിവെക്കുക. ദഹനക്കേടിന്റേയും വായുകോപത്തിന്റേയും പ്രശ്നങ്ങള് ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് കരണമാകും. തക്കതായ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നല്കും.
മീനം ഇന്ന് നിങ്ങള് ഉദാസീനനും അലസനും ആയിരിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ നല്ലനിലയിലല്ലാത്തതിനാല് നിങ്ങള്ക്ക് ഉന്മേഷവും പ്രസരിപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും. ചില അസുഖകരമായ സംഭവങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോഴും ശാന്തത കൈവിടരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ശീതസമരം സാഹചര്യം കൂടുതല് മോശമാക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും തൊഴില്പരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും കര്ശനമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം, നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥമാക്കും വിധം നഷ്ടം വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരവും സംഭവബഹുലവുമായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥനായതിനാൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ചെലുത്താനോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ കഴിയില്ല. എല്ലാ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും പിന്തുടരുക. അനുസരിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ നടത്താൻ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും.
ഇടവം നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ശാന്തവും രചനാത്മകവുമായി തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അനുരഞ്ജനവും പ്രീണന മനോഭാവവും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിന്നൊരു യാത്ര നീട്ടിവെക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം.
മിഥുനം ഈ ദിനം നിങ്ങള് പൂര്ണമായും ഊര്ജ്ജസ്വലനും വലിയ ആവേശവാനും ആയിരിക്കും. കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങള് വളരെ അനുകൂലമായി കാണുകയും അത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങള്ക്ക് അനുഭവിക്കാന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടത്തുവാനും കഴിയും. വളരെ കഠിനമായ ദിനക്രമമായിരിക്കുമെങ്കിലും അത് മികച്ച പ്രതിഫലം നിങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കും
കര്ക്കിടകം അശയക്കുഴപ്പവും പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വാക്കുകള് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തര്ക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കില് അവ തുറന്ന് സംസാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കം ചെയ്യണം. ഇന്ന് കുടുംബത്തില് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവ് വരുമെന്നതിനാല് കുറച്ച് പണം അതിനായി കരുതിവെക്കുക. ചില ചതിക്കുഴികള് വന്നുപെടുമെന്നതിനാല് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സല്പേര് എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷതമേല്ക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.