ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്ന രാശിക്കാർ ഇവരാണ്; നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം ഇതിലുണ്ടോ?
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 30, 2026 at 7:22 AM IST
തീയതി: 30-06-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 12:27 am മുതൽ 2:03 am വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:29 am മുതൽ 9:17 am വരെയും 11:41 am മുതൽ 12:29 am വരെ
രാഹുകാലം: 3:40 am മുതൽ 5:14 am വരെ
സൂര്യോദയം: 6:05 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:49 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളെ അരിശം കൊള്ളിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊഴിച്ചാല് പൊതുവില് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമായിരിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മറ്റ് പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. സ്പോർട്സ്, കല, സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങള് എന്നിവ പോലെ നിങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് നിങ്ങള് ഇന്ന് താല്പര്യപ്പെടും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠനവിഷയത്തില് മികവ് കാണിക്കാന് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാകും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല. അലസതയും ഉദാസീനതയും പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കുറവും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രസരിപ്പ് കെടുത്തിക്കളയുന്നതിനാല് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയാതെ വരും.
അനിയന്ത്രിതമായ ചില കാരണങ്ങളാല് നിഷ്ക്രിയത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉല്ക്കണ്ഠാകുലനാക്കിയേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, കുത്തി മുറിവേല്പ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു അപമാനം, അല്ലെങ്കില് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക, എന്നിവ നിങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സ്വൈരക്കേടിന് കാരണമാകാം. വസ്തുസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കില് നിയമപ്രശ്ന ങ്ങളിലോ തിടുക്കത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം: ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്നവും ഉല്ലാസഭരിതവുമായി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷവും, ഊഷ്മളതയും നിങ്ങള്ക്ക് ശത്രുക്കളുടെ മേല് വിജയം നേടാനും ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പുര്ത്തിയാക്കാനും ശക്തി നല്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില് ‘ഒരാളുടെ’ ഊഷ്മളമായ വാക്കുകള് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരുതലോടെ സംസാരിക്കണം. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹനിലയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴക്കിടാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ അനന്തമായ സ്വഭാവം കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താന് കാരണമാകുകയും പിന്നീടതില് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. പ്രതികൂലചിന്തകളെ നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാന് അനുവദിക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കിന്ന് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.
ധനു: തീര്ത്ഥയാത്രക്ക് നിങ്ങള് ഇന്ന് തയ്യാറെടുക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് കൈവരിക്കാന് കഴിയും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് ഇന്ന് ഉത്സാഹത്തിമിര്പ്പിലാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്മേഷവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തില് ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷാവസരം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുചേരാന് കഴിയുന്നത് കൂടുതല് ആഹ്ളാദം പകരും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരും.
മകരം: ജീവിതത്തിന്റെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങള് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പണവും ചെലവഴിച്ചേക്കാം. നിയമപ്രശ്നങ്ങളടങ്ങിയ ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ ചങ്ങാത്തങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ഹ്രസ്വവിനോദയാത്രക്ക് സാദ്ധ്യത. പുതിയ പദ്ധതികള് തുടങ്ങാന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിക്കാനോ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിന് അനുയോജ്യ ദിവസമാണ്.
മീനം: ബിസിനസുകാര്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങള് ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കില്, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കഴിവും മേലധികാരികളില് മതിപ്പുളവാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ഒരു വ്യവസായ സംരംഭകനെന്ന നിലയില് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമ്പോള് തന്നെ പിതാവില് നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടം വന്നു ചേരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് അനായാസം കയറിച്ചെല്ലാനും നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് കഴിയും.
മേടം: മനോവേദനകൊണ്ടും ചെറിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങള്കൊണ്ടും ക്ഷീണിതനാകും. വീട്ടിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ ഉണ്ടായ കലഹങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മാനസികാവസ്ഥയാകാം കാരണം. നിങ്ങളുടെ കടുത്ത കോപം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കില് പിന്നീട് അതിന് നീതീകരണം കണ്ടെത്താന് നിങ്ങള് വിഷമിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന പ്രൊജക്റ്റുകളെപ്പോലും അത് തകിടം മറിക്കും.
ഇടവം: നിങ്ങള് ഇന്ന് ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം. രാവിലെ മുതല്ക്കേ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു വല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം.മേലധികാരിയും സഹപ്രവര്ത്തകരും നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങള് വ്യഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ജോലിയുടെ ഫലമറിയാന് താമസിക്കും. നിങ്ങള് നടത്തുന്ന യാത്രയും ഫലവത്താകില്ല. ഉദാസീനതയും താല്പര്യക്കുറവും നിങ്ങളെ ഇന്ന് വലയം ചെയ്തിരിക്കും. മറ്റുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ആ അവസ്ഥയോട് ഒരു അനുഭാവവും കാണിക്കില്ല. ഭക്ഷണകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കുക.
മിഥുനം: സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇടയില് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവും പ്രശസ്തിയും ഇന്ന് വര്ദ്ധിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയതും, ഏവരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും, ആകര്ഷകവുമായ വസ്ത്രങ്ങളോ വാഹനങ്ങളോ വാങ്ങാനായി നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും സാദ്ധ്യത കാണുന്നു.
കര്ക്കടകം: സുഹൃത്തുക്കളുമായ് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും ഉല്ലാസപ്രദവുമായിരിക്കും. സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില്നിന്നെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക നില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബവുമായി ഫലപ്രദമായി സമയം ചെലവിടും. ഉദോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിനം. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നല്കും. എതിരാളികൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നില് പരാജയം സമ്മതിക്കും.