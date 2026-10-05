ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ദിനമല്ല! രാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 5, 2026 at 7:26 AM IST
തീയതി: 05-10-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: പൂയം
അമൃതകാലം: 05:07 PM മുതൽ 06:37 PM
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 01:17PM മുതൽ 02:03 PMവരെ & 03:36 PM മുതൽ 04:22 PMവരെ
രാഹുകാലം: 07:44 AM മുതൽ 09:13 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:16 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:03 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കും. സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അഭിഭാഷകനെ കളിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവും നേട്ടവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ അന്തസും ജനപ്രീതിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർധിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശോഭയുള്ളതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനവും പ്രോത്സാഹനവും അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ശത്രുതയോടെ പെരുമാറും. കുട്ടികളുടെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സങ്കടം വർധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെയും എതിരാളികളെയും നേരിടുന്നതിനുള്ള മോശം ദിവസമാണിത്.
ധനു: അദൃശ്യങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസം. സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില് നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അമിത സംവേദനക്ഷമത നിങ്ങളുടെ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ (മികച്ച പകുതി!) യുടെ കാര്യങ്ങൾ നയപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മര്യാദയോടെ പെരുമാറുക.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ ശാഖകളുടെ വിശ്വാസവും കച്ചവടവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ല ആശയമായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അത് തിരികെ നേടാനും അത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തനാക്കിയേക്കാം.
കുംഭം: ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവനായി തുടരും. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ കാരണം നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച അന്തിമഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉയരുകയും നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വിഹരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. സാഹിത്യ ആവിഷ്കാരങ്ങളും വൈകാരിക സവിശേഷതകളും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികളും പണ്ഡിതന്മാരും പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. പ്രേമിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിയുക; കാരണം, അവ അപകടകാരികളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അമിത സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവനും അമിത വികാരാധീനനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകാം. അവരുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് ആശങ്കാജനകമാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കില്ല.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വേവലാതികളും ഇന്ന് ഊർജ്ജത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. നിങ്ങൾ ഉന്മേഷത്താലും ഊർജ്ജസ്വലതയാലും നിറയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൃദുലനും വികാരാധീനനുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഒരു തരംഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേഖനം, ഉപന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതാൻ ഇറങ്ങാം.
മിഥുനം: നല്ലതും അത്ര നല്ലതുമല്ലാത്ത, സുഖകരവും അസുഖകരവുമായ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനതയും നിരാശയും ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ദിവസവും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും പ്രക്രിയകളും തടസപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ തുടർന്ന് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്തേക്കാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം വിനോദവും ഭാഗ്യവും ആനന്ദങ്ങളും പദവികളും നൽകുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി ആസ്വാദ്യകരമായ ഒത്തുചേരൽ നടത്തും.