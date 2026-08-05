നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ പൂർണമായ ദിവസം; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : August 5, 2026 at 7:32 AM IST
തീയതി: 05-08-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ സപ്തമി
നക്ഷത്രം: അശ്വതി
അമൃതകാലം: 02:04 AM മുതല് 03:38 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11: 49 PM മുതല് 12:37 PM വരെയും 11:49 AM മുതല് 12:37 വരെ
രാഹുകാലം: 12:30 PM മുതല് 02:04 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:46 PM
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാരായ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവും സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല! എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ പോരാടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്ലാനുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രഫലങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.
കന്നി: ഇന്ന് ഒന്നിനും തന്നെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസിൽ താരതമ്യേന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും ഇത് വളരെ അപ്രായോഗികമാണെന്നായിരിക്കും കരുതിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക! കാര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല. അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്ച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം സമാഗതമാകുന്നതായിരിക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് തുലാം രാശിക്കാരായ നിങ്ങള് ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കും. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. സൗന്ദര്യസംവർദ്ധക വസ്തുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളും വങ്ങാന് നിങ്ങളിന്ന് തയ്യാറാവും. നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യരൂപവും വ്യക്തിത്വവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളിന്ന് ശ്രമിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഭാഗ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ അസ്സ്വസ്ഥവും ആക്രമണോത്സുകവുമായ രീതി കാരണം നഷ്ടപ്പെടും. തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയുകയും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഗ്രഹനിലയുടെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂര്ണ്ണമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസികപ്രശ്നമോ ഉള്ളതായി തോന്നാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം കാരണം അസിഡിറ്റിയും അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാകാം.
മകരം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭദിനമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ഉറക്കമില്ലായ്മ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. വെള്ളമായും സ്ത്രീകളുമായും ഇടപെടുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: ഇപ്പോൾ, നിഷേധാത്മകചിന്തകൾ ഭൂരിഭാഗവും മാറി നിങ്ങളാകെ നന്നായിട്ടുണ്ടാകണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസമായി ഇന്ന് മാറും. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും എളിമയും ഉണ്ടാകുകയും പുറത്തുപോകാനും സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഈ ഊർജ്ജ യാത്രാപദ്ധതികളോ ഒരു ചെറിയ കുടുംബയാത്രയോ നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് ഒരുപാട് പണം ചെലവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകള് ദിവസം മുഴുവനും മിതമായിത്തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും. നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകളെ നിങ്ങളെ തകർത്താൻ അനുവദിക്കരുത്.
ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാരായ നിങ്ങളിന്ന് സൂക്ഷിച്ച്, നിയന്ത്രണത്തോടെയിരിക്കണമെന്ന് ഗണേശഭഗവാന് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. ഇന്ന് മുഴുവന് നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാവുമെന്നകാര്യം ആശ്വാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണും കാതും തുറന്നുവെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കിന്ന് ശ്രദ്ധവേണം. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന അസുഖം ഒരു പൂർണ്ണമായ വൈദ്യപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒരു കണ്ണുഡോക്റെയോ നേത്രവിദഗ്ധനെയോ കാണുക.
നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് ശരിയായി മനസിലാക്കാന് കഴിയാത്ത മുതിർന്നവരെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം, ഇതുവരെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇനിയും അവർക്ക് അതിന് കഴിയുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. അതുപോലെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം: നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഈ തത്വശാസ്ത്രം പ്രയോഗികമായിരിക്കും. ശരിയായ രീതിയില് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നല്ല രീതിയില് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കര്ക്കടകം: നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് സമയം അനുകൂലമാണ്. ഇന്നലെവരെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും തുടരും. അപൂർവ്വസമ്മാനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും മിഴിവേറിയ സമയങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നവ്യാനുഭവങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.