അമിത ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : August 4, 2026 at 7:23 AM IST
തീയതി: 04-08-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഷഷ്ടി
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം: 12:30 AM മുതല് 02:04 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:37 AM മുതല് 09:25 AM വരെയും 11:49 AM മുതല് 12:37 വരെ
രാഹുകാലം: 03:38 AM മുതല് 05:12 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:47 PM
ചിങ്ങം: ബുദ്ധിശൂന്യമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതു കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കരുത്, ധാരാളിത്തം നിയന്ത്രിക്കുക.
കന്നി: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാം. ബിസിനസുകാർക്കും അവരുടെ പങ്കാളികളും ഇന്ന് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായി കാണപ്പെടും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഷോപ്പിങ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു യാത്രനടത്തുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്.
തുലാം: പഴയകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേടും. ചില വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അധീശത്വം പുലർത്തും. പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും.
വൃശ്ചികം: നല്ല ഭക്ഷണശീലവും തുടർച്ചയായ വ്യായാമവും കൊണ്ട് അമിതവണ്ണം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക. ചിട്ടയില്ലാത്ത ഭക്ഷണശീലവും അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികളും ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വിളിച്ച് വരുത്തും. ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ധനു: ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയേക്കാം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. കോപത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ബൗദ്ധിക ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനും നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും നിങ്ങള് ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചേക്കാം.
മകരം: അമിതമായ ജോലിഭാരം നിങ്ങളെയിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ പെടുന്നയാളല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ജോലിയുടെ വേഗം പരമാവധി വർധിപ്പിച്ച് ക്രമമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ക്യത്യസമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക. നാളെ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറക്കുക. വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങൾ പൊതുവെ ആകെ മാറിയതായി തോന്നുകയും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുകയും ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ നവോന്മേഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. ഒരു സംസ്ക്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.
ഇടവം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മങ്ങിയ ഫലങ്ങളായിരിക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുക. അനാരോഗ്യം... അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ... ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാതെ അവഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനരവലോകനം നടത്തുക; കാരണം, അവ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിജയിച്ചേക്കാം. അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുവെന്നതിനാല് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം മൂലം നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്നതാണ്. വിജയവും സമ്പത് സമൃദ്ധിയും തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അടുപ്പമുള്ളവരുമായി തുല്ല്യമായി ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും ഭക്തിയും പ്രകീർത്തിക്കത്തക്കതും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.