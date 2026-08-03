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നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിജയം കാണും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ

വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....

HOROSCOPE TODAY HOROSCOPE ASTROLOGY ZODIAC PREDICTION
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 6:51 AM IST

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തീയതി: 03-08-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി

അമൃതകാലം: 02:04 AM മുതല്‍ 03:38 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:37 AM മുതല്‍ 01:25 AM വരെയും 3:01 AM മുതല്‍ 03:25 വരെ

രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതല്‍ 09:21 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:47 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔഷധ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിഷേധാത്മകമായ ചില ചിന്തകൾ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. അവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സർഗ്ഗാത്മക പുറത്തുവരും. എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായി ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും. കുറച്ച്‌ ഊർജ്ജം ചുമതലകൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യും.

തുലാം: നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക്‌ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികസംഘർഷം അനുഭവിക്കും. പലവഴികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും. മനസിരുത്തിയാൽ ജോലിയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടുവാനും നിങ്ങൾക്ക്‌ കഴിയും.

വൃശ്ചികം: ദീർഘകാലനിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഭൂമികച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അത്‌ ദീർഘകാലലാഭത്തിനും നേട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും തുറന്ന കൈയ്യോടെ സ്വീകരിക്കുക.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദമുള്ള ജീവിതരീതിയേയും അതിനൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളേയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്‌ നിങ്ങളെ നല്ലതായിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൻ്റെയോ ശമ്പളവർദ്ധനവിൻ്റെയോ വാർത്തയോടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ലനിലയിലെത്തും.

മകരം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ വികാരഭരിതനാകാനും ദു;ഖിതനാകാനും അനുവദിക്കരുത്‌. അല്ലങ്കിൽ അത്‌ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക്‌ വ്യക്തത കുറയ്ക്കുകയും വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യമായ സ്വഭാവവും, വളരെ ഭവ്യമായ പെരുമാറ്റവും എല്ലാവരുടേയും ഹ്യദയത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക്‌ അടുപ്പിക്കും.

കുംഭം: നിങ്ങൾ മനസിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ജോലികൾ, പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ ഉജ്ജ്വലവിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. അഭ്യുദയകാംഷികൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തും. നിങ്ങളുടെ സുഹ്യത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ കാണും. അവരോടൊന്നിച്ച്‌ സന്തോഷകരമായ സമയം ചിലവിടും.

മീനം: ജോലിസ്ഥലത്തോ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവിയും സാമൂഹിക നിലയും നിങ്ങൾക്ക്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകും.

മേടം: ഇന്ന് ഗണേശന്റേത് കൂടാതെ ലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങള്‍ക്ക്മേല്‍ വര്‍ഷിക്കപ്പെടും. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയേക്കും.ബിസിനസ്സില്‍ നിന്നും ഇന്ന് ഗണ്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാമ്. അതേ സമയമ് സമൂഹത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മാന്യത വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. വധൂവരന്‍മാരാകാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ഭവി ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഉച്ചക്കു ശേഷം ജോലിയില്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യമ് മോശമാകുകയും തന്മൂലം ചികിത്സാചെലവുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ല പ്രശ്നങ്ങള്‍ കഴിവതും വേഗം പരിഹരിക്കുക. അപകടസാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വഹനയാത്രകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം.

ഇടവം: വിഷമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശന്തവും സമാധാനപൂര്‍ണവുമാക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിന്ന് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കും. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി ഉണ്ടാവും. വൈകുന്നേരത്തോടെ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കമിടാം. ബിസിനസിലെ നേട്ടത്തിനുപുറമെ ഭാര്യയും മകനും നിങ്ങള്‍ക്ക് നേട്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും. പല വലിയ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാവുന്ന ദിവസമണിന്ന്.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസമയവും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ജോലികൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഉല്ലാസയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത്‌ അവരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞെട്ടിക്കുവാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളെല്ലാം സത്യമാകാൻ പോകുകയാണ്.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് സ്ത്രീസംബന്ധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയോ തീർത്ഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കാനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും കൂടി വളരെ സന്തോഷകരമായി ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു.

TAGGED:

HOROSCOPE
TODAY HOROSCOPE
ASTROLOGY
ZODIAC PREDICTION
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