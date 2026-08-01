ഇന്ന് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും... അറിയാം സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : August 1, 2026 at 7:05 AM IST
തീയതി: 01-08-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ തൃതീയ
നക്ഷത്രം: ചതയം
അമൃതകാലം: 06:13 AM മുതല് 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:49 AM മുതല് 8:37 AM
രാഹുകാലം: 09:21 AM മുതല് 10:56AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:48 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. അഭിപ്രായഭിന്നതകള് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീര്ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. പൊതുകാര്യങ്ങളില് ചീത്തപ്പേര് സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടാതിരിക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക. വ്യവഹാരങ്ങളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുക.
കന്നി: വളരെ ഉല്ലാസവാനായി കാണപ്പെടും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സന്തോഷവാനും തികഞ്ഞ ഉത്സാഹവാനും ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്ത്തകരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകും. നിലവിലുള്ള രോഗത്തില്നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാന് സധ്യത. കുടുംബത്തില് നിന്ന് ചില നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അമിത ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
തുലാം: സുഹൃത്തുക്കൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഒരു തടസവും കൂടാതെ പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: യജമാനൻ്റെ നിരർത്ഥഭാഷണങ്ങൾ/അസംബന്ധങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ അർദ്ധഹൃദയ പിന്തുണയാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത്. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾ അവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും.
ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം ആഹ്ളാദപൂര്വം ചെലവിടും.ഒരു ചെറിയ യാത്രക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അകന്നുപോകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങള് വിജയകരമാകാന് സാധ്യത. സാമൂഹ്യനില ഉയര്ന്നേക്കും. ഫലപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായ ദിനം
മകരം: കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും വ്യർഥമായി തീരും എന്നതിനാൽ നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വലിയ തർക്കങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അത്തരമൊരു കടുത്ത അന്തരീക്ഷം ആകുലതയ്ക്ക് കാരണമാകും. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണും. തീർച്ചയായും ഈ പ്രക്ഷുബ്ധ കാലഘട്ടം കടന്നുപോകും.
കുംഭം: ദിവസം മുഴുവന് ആഹ്ലാദവാനായി കാണപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കനുള്ള അവസരം കൈവന്നേക്കും. ശാന്തമായ മനസും ആത്മീയമായി ഔന്നത്യമാര്ന്ന മനോഭാവവും ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങള് നല്കിയേക്കും. എല്ലാ പ്രതികൂല ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിക്കുക. ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവപ്പെടും.
മീനം: അത്യാഗ്രഹവും അമിതപ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നന്നായി ചിന്തിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനോ സന്തുലനം പാലിക്കാനോ മാനസികമായി വിഷമിച്ചേക്കും. മതപരമായകാര്യങ്ങളില് ചെലവുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.
മേടം: ‘സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഏറവും നല്ല ദിവസം’ ആണ്. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സല്ക്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര പോവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: ‘ഓഫീസിൽ പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപൂർണ്ണമായ ജോലികള് പൂർത്തീകരിക്കും.
മിഥുനം: പുതിയദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈ ദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്ച്ച, മടി എന്നിവക്ക് സാധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില് നിന്ന് മാറിനില്ക്കണം. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.