ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭ ദിനം; രാശിഫലം ഇങ്ങനെ..
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 23, 2026 at 7:25 AM IST
തീയതി: 23-05-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: മകരം
അമൃതകാലം: 06:01 AM മുതല് 07:36 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 07:36 AM മുതല് 7:37 AM വരെ, 7:37 PM മുതല് 8:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 09:11 PM മുതല് 10:46 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:40 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാകും. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ ശാന്തമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ അഭിമാനം (ദുരഭിമാനം!) തോന്നുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങൾ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കളിയാക്കുന്നത് നിർത്തിയേക്കാം പകരം, നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഉന്മേഷവാനായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുതിര്ന്ന ഓഫിസർമാർ സന്തുഷ്ടരാകും. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പോവും. സാമൂഹിക അംഗീകാരവും ഉയര്ച്ചകളും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്!
ധനു: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് കുറച്ച് വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനതയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടും. കച്ചവടത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമാധാനത്തെ ബാധിക്കും. പ്രശ്നകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക - പ്രത്യേകിച്ച് സമപ്രായക്കാരുമായും എതിരാളികളുമായും.
മകരം: ഇന്ന് ആരോഗ്യ-സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വഴിയരികിലെ കടകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക; ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വഷളാക്കിയേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയയെ തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ എതിർശക്തികളേയും അവഗണിക്കുക.
കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രണയവും ആവേശവും കൊണ്ട് നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങാനുള്ള ഉത്തമ സമയമാണിത് - നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വാഹനം പോലും വാങ്ങിക്കാം.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനായി കാണപ്പെടും. സമാധാനപരമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പരിഹാരങ്ങൾ തേടുവാനായി വാഗ്ചാതുരി ഉപയോഗിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനിയായി കാണപ്പെടും. ആരോഗ്യ രംഗത്തും പൊതു പ്രവർത്തനത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മക ശേഷി വർധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെപോകില്ല. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനശൈലി എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനായി കാണപ്പെടും. നിസാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദപൂരിതമായതോ ആയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, രസകരവും നർമ്മരൂപത്തിലുമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോടെ അവയെ സമീപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
കര്ക്കടകം: ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടോ? കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.