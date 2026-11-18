പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭദിനം! അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 18, 2026 at 6:53 AM IST
തീയതി: തീയതി: 18-11-2026, ബുധൻ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ നവമി
നക്ഷത്രം: ചതയം
അമൃതകാലം: രാത്രി 10:31 PM മുതൽ 11:59 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:44 AM മുതൽ 12:30 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:07 PM മുതൽ 01:34 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:16 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും കലഹങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കുറയാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. നിയമപരമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അകന്നുനിൽക്കുക.
കന്നി: വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ അതീവ സന്തോഷവാനും ഉന്മേഷഭരിതനും ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും നിങ്ങളോട് വളരെ ഊഷ്മളമായും സഹകരണത്തോടെയും പെരുമാറും. നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചില കഴിവുകൾ ഇന്ന് വേണ്ടത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം.
തുലാം: സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൈവരും. തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരാൽ വിലമതിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരിയുടെ അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായ പിന്തുണ മാത്രമേ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. എന്നാൽ, പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.
ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണിത്. സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറിനിൽക്കും. ആത്മീയവും യോഗാത്മകവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം പ്രകടമാക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പദവി ഉയർന്നേക്കാം.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും വിചാരിച്ചതുപോലെ ഫലം തരാത്തതിനാൽ നിരാശ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇവ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളായി മാറിയെന്നും വരാം. ഇത്തരം കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മാനസികവിഷമത്തിന് കാരണമാകും. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. പ്രതിസന്ധികൾക്കൊടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വഴി തെളിയും.
കുംഭം: ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അതീവ ആഹ്ളാദവാനായി കാണപ്പെടും. ബിസിനസിലും ജോലിയിലും നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ആനന്ദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ശാന്തമായ മനസ്സും ആത്മീയമായ ഔന്നത്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മ
മീനം: അത്യാഗ്രഹവും അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പണമിടപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴോ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴോ രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടും. മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തർക്കങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.
മേടം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ്. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിനു പകരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് സൽക്കാരം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. മക്കളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തിന് വകനൽകും. മനോഹരമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ്. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. മേലധികാരികൾ നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലർത്തുകയും, പ്രമോഷൻ നൽകി നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ദീർഘനാളായി അപൂർണ്ണമായി കിടന്ന ജോലികൾ ഇന്ന് തൃപ്തികരമായി ചെയ്തു തീർക്കും. ഔദ്യോഗികമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളോ ജോലികളോ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ ദിവസം ഒട്ടും ശുഭകരമല്ല. ശാരീരിക തളർച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽപരമായി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായേക്കാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക.
കർക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ തർക്കങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവൻ വിനയത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകൾ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറിനിൽക്കുക.