മണ്ഡലകാല തുടക്കവും വൃശ്ചിക സംക്രമവും; നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം.
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 17, 2026 at 8:24 AM IST
തീയതി: 17-11-2026, ചൊവ്വാഴ്ച
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ സപ്തമി
നക്ഷത്രം: തിരുവോണം
അമൃതകാലം: 5:10 PM മുതൽ 06:56 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:34 AM മുതൽ 09:20 AM വരെയും, 10:51 PM മുതൽ 11:43 PM വരെ
രാഹുകാലം: 02:45 PM മുതൽ 04:12 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:26 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:36 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ വേണ്ട. വിചാരിച്ചത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. കച്ചവടക്കാർക്കും ബ്രോക്കർമാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര അനുകൂലമല്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. സുപ്രധാന രേഖകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവ കൃത്യമായി വായിച്ചുനോക്കി സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും. ഇത് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിയ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായേക്കാം. നിസാര കാര്യങ്ങൾ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് ശാന്തി നൽകും.
തുലാം: സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലവും ലാഭകരവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. മക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായും മുതിർന്നവരോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാനായും തുല്യമായി മാറ്റിവെക്കും. നിങ്ങളുടെ ദയവുള്ള മനോഭാവം കാരണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരും. വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുന്നേരത്തോടെ നല്ല ആലോചനകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ഇന്നത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും നാളേക്കുള്ള നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ ഇത് നൽകുന്നുണ്ട്. കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരിക്കുക.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് മുഴുവൻ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്തുള്ള സുന്ദരമായ പഴയ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും, പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് സൗഹൃദം പുതുക്കാനും സാധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, എല്ലാവിധത്തിലും മികച്ചൊരു ദിവസമാണിന്ന്.
കുംഭം: ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ നിങ്ങളെ പഠിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മടി വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല.
മീനം: ഇന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് മനക്ലേശം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉദാരമനസ്ക തയും ക്ഷമാശീലവും കാരണം മറ്റുള്ളവരോട് എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും, ഈ നല്ല സ്വഭാവം മുതലെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് ജോലിയിലെ അമിത സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും എതിരാളികളെ തുരത്തി മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുമെങ്കിലും, ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി ബുദ്ധിപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ മടിക്കരുത്. ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയമാണിത്, അതിനാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക.
ഇടവം: ഇന്ന് തർക്കങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും സാധ്യതയേറിയ ദിവസമാണ്. ഭൂരിഭാഗം സമയവും മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളുമായി ദീർഘനേരം ബിസിനസ് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുകയും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹപൂർണ്ണമായ സമീപനവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുകൾ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. വൈകുന്നേര സമയം ആത്മീയവും ബൗദ്ധികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കും.
കർക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികളും തടസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കഠിനമായ ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയഭീതി തോന്നാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ദൃഢത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. എങ്കിലും, വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.