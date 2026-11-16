ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ..
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 16, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 16-11-2026, തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ സപ്തമി
നക്ഷത്രം: തിരുവോണം
അമൃതകാലം: 02:39 PM മുതൽ 04:27 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:06 PM മുതൽ 04:51 PM വരെ
രാഹുകാലം: 08:04 AM മുതൽ 09:29 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:19 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കുമെങ്കിലും വീട്ടുജോലികളിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, എതിരാളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത തടസങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കിയേക്കാം. മേലധികാരികളുമായോ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുമായോ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി: ഇന്ന് അനാവശ്യ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കും. യാദൃശ്ചികമായ ചില ചെലവുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒത്തുചേരുന്നത് മനസിന് ആശ്വാസം നൽകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നോക്കണം. പണമിടപാടുകൾ ജാഗ്രതയോടെ വേണം.
തുലാം: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരവും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, അനാവശ്യമായ സംസാരം ഒഴിവാക്കി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടറിയാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സന്തോഷം പങ്കിടാനും സാധിക്കുന്ന അപൂർവ്വമായൊരു ദിവസമാണിന്ന്. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടും. ചെറിയൊരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമായേക്കാം. കടുത്ത ആക്രമണസ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഏതു കാര്യത്തിലും ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം: ഇന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. തൊഴിൽ-ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിലെത്തും. സമൂഹത്തിൽ പദവിയും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. പ്രമോഷനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിലും സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. യാത്രകളിൽ ചെറിയ അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആശയവിനിമയ ശേഷി ഇന്ന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. മീറ്റിംഗുകളിലും പരിപാടികളിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ് ചർച്ചകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഒടുവിൽ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും.
മീനം: ആത്മീയ ചിന്തകൾക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടും കൂടി പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളോ ആരാധനാലയങ്ങളോ സന്ദർശിക്കാൻ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് അല്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി പുറത്തെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും, പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഉടനടി ലഭിച്ചേക്കില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മാറിമറിയാത്തതിനാൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ നേതൃപാടവവും കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിസ്ഥലത്തോ ബിസിനസിലോ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സഹപ്രവർത്തകർ, മേലധികാരികൾ, പങ്കാളികൾ എന്നിവരുടെയെല്ലാം പ്രശംസയും പിന്തുണയും പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും യാത്രകളും അപരിചിതരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുക. കോപവും അനാവശ്യ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിന് ശാന്തത ലഭിക്കാൻ ധ്യാനിക്കുകയോ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
കർക്കടകം: നിങ്ങളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. വൈകുന്നേരം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകാനും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാനും ഇന്നത്തെ ദിവസം സഹായിക്കും.