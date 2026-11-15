നിർണായക വഴിത്തിരിവുകൾ; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം നിങ്ങൾക്കായി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്?
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : November 15, 2026 at 6:45 AM IST
തീയതി: 15-11-2026, ഞായർ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷ ചതുർത്ഥി
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 04:38 PM മുതൽ 06:26 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:06 PM മുതൽ 04:51 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:12 PM മുതൽ 05:36 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:19 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: തിരക്കേറിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കാരണം ഇന്ന് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ദിവസാവസാനത്തോടെ ജോലിഭാരം മൂലം കടുത്ത തളർച്ച തോന്നാം. ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്പം വിശ്രമിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുക.
കന്നി: ഇന്ന് അത്ര തൃപ്തികരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. 'ഈ ദിവസവും കടന്നുപോകും' എന്ന ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. കുട്ടികളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുറിച്ചുള്ള വേവലാതികൾ മനസിൻ്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തിയേക്കാം. ദഹനസംബന്ധമായോ കരൾസംബന്ധമായോ ഉള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകാം. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചിലവുകളും ആത്മീയ ചിന്തകളിലുള്ള താൽപ്പര്യവും കാരണം വ്യായാമത്തിലും ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ചുകാലമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനസിന് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിനോടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നത് മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ന് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം.
തുലാം: ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തകൾ മനസിലുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും കാരണം ലോകത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറിയേക്കാം. ഈ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഏറെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
വൃശ്ചികം: ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. വിപണിയിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും, ഗ്രഹനില പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ചില ചെറിയ തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത്, പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കൃത്യമായ പരസ്യങ്ങളോടെയും ആഘോഷങ്ങളോടെയും നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക.
ധനു: തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കോ യാത്രകളിലേക്കോ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ പങ്കാളിയെയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയോ ഇന്ന് അനുവദിക്കരുത്; അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സഹകരണവുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാകില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ അല്പം ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് കടുംപിടുത്തം കാണിച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചഞ്ചലമായ മനസ് കാരണം ഇന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും; അതിനാൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക. വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
മകരം: നിങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ബുദ്ധിവൈഭവം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തരണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും അവരുടെ കരിയറിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ചില തടസങ്ങൾ വന്നേക്കാമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അമിതമായി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം. ചിലവുകൾ കൈവിട്ടുപോയാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക; മറ്റുള്ളവർ കാരണം നിങ്ങൾ ചില പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണവും ആരോഗ്യവും മനസ്സാമാധാനവും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ തിളക്കമുള്ളതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനായി മാറും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി അല്പം പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മനോഹരമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് വിനോദയാത്ര പോകാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ, കുട്ടികളിൽ നിന്നോ, വിദേശത്തു നിന്നോ നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. പെട്ടെന്നുള്ള ധനലാഭത്തിനും പരോപകാരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്.
മേടം: നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായി പുറത്തെടുക്കാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉടനടി ലഭിച്ചേക്കില്ല. കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിജയങ്ങളിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കാനും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും. ജോലിയിലായാലും ബിസിനസിലായാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഇന്ന് വളരെ സജീവമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ ഭാവിക്കുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായി മാറും.
മിഥുനം: മറ്റുള്ളവർ പകർന്നുനൽകിയ പ്രചോദനങ്ങളെയും നല്ല അനുഭവങ്ങളെയും ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരുതലും സ്നേഹപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റവും കാരണം അവർക്കിടയിൽ മികച്ച അംഗീകാരവും സ്നേഹവും തിരിച്ചുനേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
കർക്കടകം: നിങ്ങളുടെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും പോസിറ്റീവായ മനോഭാവവും ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായി മാറും. വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. വൈകുന്നേരം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി ചിലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും.