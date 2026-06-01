ഈ രാശിക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്പത്ത് വന്നുചേരും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ..
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : June 1, 2026 at 7:17 AM IST
തീയതി: 01-06-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 1:57 PM മുതല് 3:32 PM
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:25 PM മുതല് 1:13 PM വരെ ,2:49 PM മുതല് 3:37 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:36 AM മുതല് 09:11 AM
സൂര്യോദയം: 06:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:43 PM
ചിങ്ങം: കുടുംബത്തിലെ തര്ക്കങ്ങള് കാരണം അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും നിങ്ങളെ ഗ്രസിക്കും. മാനസിക സംഘര്ഷം കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാം.തൊഴില് പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടും. വസ്തുസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
കന്നി: ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസുണ്ടാകൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ആരോഗ്യപൂർണമായിരിക്കും. തന്മൂലം ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ജോലി നന്നായി ചെയ്യുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോപ്പം ആഹ്ലാദകരമായി സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അവര് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കും. ആത്മീയതയില് നിങ്ങള്ക്കുള്ള അറിവ് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
തുലാം: ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഓഫീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ സാമര്ഥ്യത്തെയും, നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെയും ശ്രദ്ധിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മനസ്സും ശരീരവും നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടും. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളില്നിന്നും സമ്മാനങ്ങള് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സമാഗമം ഫലവത്താകും. ചില നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും. യാത്രകള് ആഹ്ലാദകരമാകും.
ധനു: വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിയാത്തത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും കൊണ്ടെത്തിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കില് ഇന്നുമുഴുവന് തര്ക്കിക്കാനും വിശദീകരണം നൽകാനുമേ നിങ്ങൾക്ക് നേരമുണ്ടാകൂ. മാനസികമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖം തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് വിചാരിക്കുന്നതിലധികം വിനാശകരമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനിലയും അത്ര തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയില്ല.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാനാകും. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെപ്പോലെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സമ്മാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഇന്ന് സമാധാനമായിരിക്കും. എല്ലാം ഉചിതമായ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നതായി തോന്നാം. നിങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായി മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നന്നായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചെറിയ പിന്തുണയോടെ ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരു ശക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും.
മീനം: നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആരുമായും ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മടിയും മാനസിക വൈകല്യവും അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എതിരായ, നിഷേധാത്മകമായ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എതിരാളികളുമായും ശത്രുക്കളുമായും വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം അനിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മേടം : ഇന്ന് ഭൗതികമെന്നതിനേക്കാള് ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളാകും നിങ്ങളെ നേരിടുക. ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങള് ആത്മീയകാര്യങ്ങളില് വ്യാപൃതനായിരിക്കും. ആത്മീയമായ ഒരു വലിയ വളര്ച്ച നിങ്ങള്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷെ, സംസാരത്തിൽ നിങ്ങള് അതീവശ്രദ്ധപുലർത്തണം. തെറ്റായ ഒരു വാക്കോ ശരിയല്ലാത്ത സംസാരരീതിയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയേക്കാം. പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടത്തില്നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ധനാഗമമുണ്ടാകും.
ഇടവം : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കുമൊപ്പം ഏറെ സമയം നിങ്ങള് ഇന്ന് ചെലവഴിക്കും. സമൂഹവൃത്തങ്ങളില് നിങ്ങള് വിജയം കൈവരിക്കും. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യജീവിതം തൃപ്തികരം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങള്ക്ക് സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിജയകരമായി നേടിയെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷനിര്ഭരമാകും. വലിയൊരു തുക ഇന്ന് കൈവരുമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില് അതില് നല്ലൊരുഭാഗം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇന്ന് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കും. ജോലിയില് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തില് ശ്രദ്ധിക്കണം.
കര്ക്കിടകം: നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ധാരണകളും വികാരങ്ങളും മാറ്റാനും നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ളവയുടെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ കെണിയിൽ വീണ് സമയം പാഴാക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുക.