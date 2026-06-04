ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : June 4, 2026 at 7:46 AM IST
തീയതി: 04-06-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 09:11 AM മുതൽ 10:47 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:1 AM മുതൽ 10:49 വരെയും 14:49 PM മുതൽ 15:37 വരെയും
രാഹുകാലം: 13:57 PM മുതൽ 15:33 വരെ
സൂര്യോദയം:6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:43 PM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ലഭിക്കും . എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും.
കന്നി: നിങ്ങൾ ഇന്ന് അലസരും ദുര്ബലരുമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകള്കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധനം പരിപാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ മാനസികാവസ്ഥ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിയുക്ത ചുമതല കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
തുലാം: ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് ഫലവത്താകണമെങ്കില് രാവിലെതന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക . കാരണം ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നിങ്ങൾക്ക് തളർച്ച നേരിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദൗത്യത്തില് ശ്രദ്ധയൂന്നാന് അശക്തനായിരിക്കും. വീട്ടില് ശാന്തത പാലിച്ചുകൊണ്ട് തര്ക്കങ്ങളില്നിന്നും കലഹങ്ങളില്നിന്നും അകന്നു നില്ക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് ഐക്യവും സാമാധാനവും തിരിച്ചുവരും.
വൃശ്ചികം: രാവിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് - പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഫഷണല് രംഗത്ത്. അവിടെ ''ഭാരിച്ച അധ്വാനവും കുറഞ്ഞ വേതനവും'' എന്ന അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം നശിപ്പിക്കും. എന്നാല് വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള് മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടില് ശാന്തത പാലിച്ചും സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കലഹങ്ങളും തര്ക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും തിരിച്ചുകിട്ടും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു സായാഹ്നയാത്രക്കും നിങ്ങള് താല്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം.
ധനു: ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നൊരു സാധാരണ ദിവസമാണ് . ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതിയില് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞുനില്ക്കും. എന്നാല് രണ്ടാം പകുതിയില് അല്പം പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടും. സാമ്പത്തികനേട്ടങ്ങള്, സമൂഹികസന്ദര്ശനങ്ങള്, ക്ഷേത്രസന്ദര്ശനം എന്നിവക്കൊക്കെ രണ്ടാം പകുതിയില് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായിരിക്കും. ഓഫീസിലും നിരാശാജനകമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാകും. പലതരം ചിന്തകളില് പെട്ടുഴലുന്ന നിങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കല് എളുപ്പമാവില്ല.
മകരം: രാവിലെ നേരിടുന്ന ചിലപ്രശ്നങ്ങളൊഴിച്ചാല് ഇന്ന് വിഷമിക്കാന് കാര്യമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയില് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലര്ത്തണം. ഇന്ന് അപകടസാദ്ധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് വാഹനമോടിക്കുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക. ഉച്ചക്കുശേഷം സ്ഥിതിഗതികള് അനുകൂലമാകും. രാവിലെ മോശമായിരുന്ന ആരോഗ്യനില ക്രമേണമെച്ചപ്പെടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൗഹാര്ദ്ദപൂര്ണമായിരിക്കും. ദാനധര്മ്മങ്ങളും സമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് ഉന്മേഷം പകരും.
കുംഭം: കുംഭരാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് തികച്ചും ഉൽപാദനക്ഷമമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് സാഹചര്യങ്ങള് മോശമാകും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് ശാന്തിയും ഐക്യവും നഷ്ട പ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അമിതച്ചെലവിന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. നിയമപ്രശ്നങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക.
മീനം: നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അത് നിങ്ങളെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. അത് നിങ്ങളോട് അവർക്കുള്ള ക്രിയാത്മകമായ മനോഭാവത്തിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാഭവും വരുമാനവും വർദ്ധിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫീസിലെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും. മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൃദുവായി സംസാരിക്കുക; അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതല് വികാരഭരിതനും അസ്വസ്ഥനുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വരെ കാരണമാകാം . നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ ദയനീയസ്ഥ മാറുന്ന സമയമാണിത്. നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കും. അത് ഷോപ്പിംഗോ, ഭക്ഷണമോ, സാഹസികപ്രവർത്തനമോ, വിനോദമോ എന്തോ ആകട്ടെ. എന്തായാലും, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ജോലിയും, സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷവും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ ഒരു മോശം പ്രകടനം അവതരിപ്പിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ചതാകും.