തേനും നെയ്യും ഇളനീരും വരെ പട്ടികയിൽ; ഡാബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ
വിപണിയിലെ തെറ്റായ ലേബലിംഗിനും പരസ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന വിപുലമായ കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഉത്തരവ്
Published : August 4, 2026 at 2:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ-ഔഷധ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഡാബർ ഇന്ത്യയുടെ പല ജനപ്രിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില്പന ഉടനടി നിർത്തിവെക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) നിർദേശം നൽകി. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലേബലുകളിൽ ‘100%’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ റഗുലേറ്ററുടെ ഈ അടിയന്തര നടപടി.
ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ അവ്യക്തവും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ വ്യക്തമാക്കി. വിപണിയിലെ തെറ്റായ ലേബലിംഗിനും പരസ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന വിപുലമായ കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
വിലക്ക് നേരിട്ട ഡാബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
ഡാബറിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കറ്റുകളിൽ ‘100%’ എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വിൽക്കുന്നതിനാണ് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- ഡാബർ ഓർഗാനിക് ഹണി
- ഡാബർ ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനെഗര്
- ഡാബർ ഹോംമേഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്
- ഡാബർ എള്ളെണ്ണ
- ഡാബർ പശുവിൻ നെയ്യ്
- ഡാബർ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ
- ഡാബർ ഇളനീർ വെള്ളം
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണം എന്ത്?
ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ലേബലുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് റെഗുലേറ്റർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
- “100% പ്യുവർ”
- “100% നാച്ചുറൽ”
- “100% ഓർഗാനിക്”
- “100% പ്യൂരിറ്റി ഗ്യാരന്റീഡ്”
ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് വിപണിയിലെ മറ്റ് മത്സര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്യായമായ തന്ത്രമാണെന്നും അതോറിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ‘ഡാബർ ഹോംമേഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്’ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച “100% പ്യൂരിറ്റി” എന്ന അവകാശവാദം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (അഡ്വർടൈസിംഗ് & ക്ലെയിംസ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2018 പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ല. ഓർഗാനിക് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ‘ജൈവിക് ഭാരത്’ ലോഗോ കൃത്യമായ അനുമതിയില്ലാതെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതായും അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി.
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും?
തർക്കത്തിലുള്ള ഈ അവകാശവാദങ്ങളോടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ഡാബർ ഉടനടി നിർത്തണം. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് വിപണിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ, ലേബലുകളിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിംഗ് സാമഗ്രികളിൽ നിന്നും ‘100%’ എന്ന വാക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ഇതാദ്യമായല്ല ഇത്തരം നടപടി എടുക്കുന്നത്!
ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലേബലിംഗിൽ അതോറിറ്റി മുൻപും കർശന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 2024-ൽ: പഴച്ചാറുകളിൽ വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പാക്കറ്റ് ജ്യൂസുകളിൽ “100% ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നിരോധിച്ചിരുന്നു.
- 2025-ൽ: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലും ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഡാബറിൻ്റെ പ്രതികരണം
പുതിയ ഉത്തരവിനോട് ഡാബർ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വിശദമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ഡാബർ കമ്പനി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ലേബലുകൾ നിയമപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് കമ്പനി മുൻപ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. മുൻപുണ്ടായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് പാക്കറ്റുകളിലെ “100% ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്” എന്ന വാചകം മാറ്റി “100% നോ ആഡഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്” എന്ന് ഡാബർ തിരുത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ‘100%’ പോലുള്ള തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഭക്ഷ്യ കമ്പനികൾക്ക് റെഗുലേറ്റർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
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