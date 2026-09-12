സാധനങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ചതാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്? പരിഹരിക്കാൻ ഈ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാം
പലപ്പോഴും മുറിയുടെ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ വില്ലൻ ഫർണിച്ചറുകളാകാം. ഷോറൂമിൽ കാണുമ്പോൾ മനോഹരമായി തോന്നുന്ന വലിയ സോഫ വീട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മുറിയുടെ പകുതി സ്ഥലവും അപഹരിച്ചേക്കാം
Published : September 12, 2026 at 10:09 AM IST
വീടിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച് ശ്വാസംമുട്ടുകയാണോ നിങ്ങൾ. എന്നാൽ അലങ്കോലമായ ഒരു മുറി എന്നത് കേവലം സാധനങ്ങളുടെ ആധിക്യം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. പുതിയൊരു അലമാര വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർഥ പരിഹാരം.
ഒരു മിനിറ്റ് പരിശോധന
മുറി മുഴുവനായി മാറ്റിയലങ്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ചുറ്റും നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സോഫയിൽ നിന്ന് ചിത്രപ്പണികളിലേക്കും അവിടെനിന്ന് കർട്ടനിലേക്കും കുഷ്യനിലേക്കും പുസ്തകഷെൽഫിലേക്കും വിളക്കിലേക്കും അതിവേഗം പായുകയാണെങ്കിൽ ആ മുറിയിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നും.
അലങ്കോലമാകുന്നത് എണ്ണം കൊണ്ടല്ല
സാധനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് മുറി അലങ്കോലമാകാൻ കാരണമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് ദി കാൻവാസ് എഎൻജെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർക്കിടെക്ട് സ്വപ്ന ഖക്കാരിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പല നിറങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ, വലിയ ഫർണിച്ചറുകൾ, തുറന്നുവച്ച അലമാരകൾ എന്നിവയെല്ലാം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ മത്സരിക്കുമ്പോഴാണ് മുറി അലങ്കോലമാകുന്നത്. കൃത്യമായ മുൻഗണന ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.
മുറിക്കൊരു നായകൻ വേണം
മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മുൻഗണന നൽകുകയാണ് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള പ്രധാന വഴിയെന്ന് സ്വപ്ന ഖക്കാരിയ പറയുന്നു. ഒരു വസ്തു പ്രധാനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇതിനായി 60-30-10 എന്ന തത്ത്വം പ്രായോഗികമാക്കാം. മുറിയുടെ 60 ശതമാനം പ്രധാന നിറവും 30 ശതമാനം അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു നിറവും ബാക്കി 10 ശതമാനം ആകർഷകമായ നിറവും നൽകാം.
വില്ലനാകുന്നത് ഫർണിച്ചറുകൾ
പലപ്പോഴും മുറിയുടെ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ വില്ലൻ ഫർണിച്ചറുകളാകാം. ഷോറൂമിൽ കാണുമ്പോൾ മനോഹരമായി തോന്നുന്ന വലിയ സോഫ വീട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മുറിയുടെ പകുതി സ്ഥലവും അപഹരിച്ചേക്കാം. ഇത് നടക്കാനുള്ള വഴി തടസപ്പെടുത്തുകയും ടീപോയ് പോലുള്ളവയ്ക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ആളുകൾ എങ്ങനെ മുറി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും നടക്കാനുള്ള വഴി എവിടെയാണെന്നും ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കണം.
മിനിമലിസം എന്നാൽ ശൂന്യതയല്ല
നിരവധി ഡിസൈനുകളും നിറങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും നിറയുമ്പോഴാണ് മുറി അലങ്കോലമായി തോന്നുന്നതെന്ന് ദി ഒപ്പുലൻസ് ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപക പ്രിയങ്ക സിൻഹ പറയുന്നു. ഇതിനർഥം മുറി പൂർണമായും ശൂന്യമാക്കണം എന്നല്ല. കുറഞ്ഞ നിറങ്ങളും നേർരേഖകളും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിശാലതയും ശാന്തതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മിനിമലിസ്റ്റ് രീതി. മുറിയുടെ യഥാർഥ ആവശ്യമെന്താണെന്ന് മനസിലാക്കിയാൽ അനുയോജ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചവും അലങ്കാരമാണ്
ഫർണിച്ചറുകളും ചിത്രങ്ങളും പരവതാനികളും മാത്രമാണ് അലങ്കാരങ്ങളെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ വെളിച്ചത്തിന് ഇവയുടെയെല്ലാം രൂപം പൂർണമായും മാറ്റാൻ കഴിയും. പ്രകൃതിദത്തമായ വെളിച്ചവും മികച്ച ഡിസൈനുകളും മുറികൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രിയങ്ക സിൻഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ ഓരോ മുറിയിലും ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അളവും ദിശയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
വാതിലുകളും ജനലുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക
പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് വാതിലുകളും ജനലുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ കാഴ്ചയിലുള്ള സ്വാധീനവും പ്രധാനമാണെന്ന് ഡ്യൂറാക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അങ്കിത് മോദി പറയുന്നു.
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വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും പാറ്റേണും നിറവും ഡിസൈനും മുറിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ സ്വാധീനിക്കും. യുപിവിസി വാതിലുകളും ജനലുകളും ലളിതമായ പാറ്റേണുകളിലും വ്യത്യസ്ത ടെക്സ്ചറുകളിലും ലഭ്യമാണ്. വലിയ ജനലുകൾ മുറിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശൂന്യമായ ചുവരുകൾ ശത്രുവല്ല
ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കുറച്ച് സ്ഥലം ശൂന്യമായി ഇടുക എന്നതാണ്. അലങ്കോലമായ മുറികൾ പലപ്പോഴും മോശം അഭിരുചിയുടെ ഫലമല്ലെന്നും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നിരന്തരം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്നും ആർടിയോർ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ സുമിത് അറോറ പറയുന്നു. ഒരു പ്രധാന ചിത്രമോ അലങ്കാരമോ മാത്രം നൽകി ബാക്കി ഭാഗം ശൂന്യമായി ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ ശൂന്യമായ സ്ഥലങ്ങളും നിറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണത ഒഴിവാക്കണം.
പുതിയവ വാങ്ങും മുൻപ് ചിന്തിക്കുക
മുറി അലങ്കോലമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അലമാരകൾ വേണമെന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ അലമാരകൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാകില്ല. 20 അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാൻ പുതിയൊരു അലമാര വാങ്ങിയാൽ മുറിയിലെ തിരക്ക് കുറയില്ല. പകരം ഓരോ വസ്തുവിനും മുറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും അത് ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണോയെന്നും സ്വയം ചോദിക്കുക. ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സാധനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് മികച്ച ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം.
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