കുട്ടികൾ തല ചൊറിയുന്നുണ്ടോ? പേൻ പടരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, തടയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്
മോശം ശുചിത്വം മൂലമാണ് പേനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും പോലെ, അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ പേനുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പടരും.
Published : November 16, 2026 at 8:37 PM IST
കുട്ടികളിൽ വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പേൻ ശല്യം. ഇവ മോശം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. കുട്ടികൾ പരസ്പരം കളിക്കുമ്പോൾ തലകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയ പരാദജീവികൾ പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. മൂന്ന് മുതൽ 12 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്, കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ്. സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ തലകൾ തമ്മിൽ ഉരസാനും പോനുകൾ പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
രാത്രിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഉറക്കം തടസപ്പെടാനും ഈ പ്രശ്നം കാരണമായേക്കാം. തലയോട്ടിയിലും മുടിയിഴകൾക്കിടയിലും ജീവിക്കുന്ന, ചിറകുകളില്ലാത്ത വളരെ ചെറിയ പരാദജീവികളാണ് പേനുകൾ. ഇവ മനുഷ്യരക്തം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്; കൂടാതെ, മുടിയിഴകളിൽ തങ്ങളുടെ മുട്ടകൾ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തലയോട്ടിയിൽ ശക്തമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നു.
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മോശം ശുചിത്വം മൂലമാണ് പേനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും പോലെ, അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ പേനുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പടരും. ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പേൻ ശല്യത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി 'പെഡിക്കുലോസിസ്' (pediculosis) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ പേൻ ശല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് തടയാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം...
പേനുകളും അവയുടെ മുട്ടകളും
പേനുകൾ: ഇവയ്ക്ക് തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറമായിരിക്കും, എള്ളുമണിയെക്കാൾ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും. ഇവയ്ക്ക് ആറ് കാലുകളുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്.
പേനിൻ്റെ മുട്ടകൾ (ഈരുകൾ): ഇവ വെള്ള, മഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലായിരിക്കും, തലയോട്ടിയോട് ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ താരൻ പോലെ തോന്നിക്കാമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ അടർന്നു വീഴില്ല, മുടിയിൽ ശക്തമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. പേനുകൾ മുട്ടയിട്ട് 5-10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ (ലാർവകൾ) വിരിയുന്നു. അടുത്ത 9-12 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കി മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പേനുകൾക്ക് ചിറകുകളില്ല; അവയ്ക്ക് പറക്കാനോ ചാടാനോ കഴിയില്ല. അവയ്ക്ക് ഇഴയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ, കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇവ എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത്? നോക്കാം.
പേനുകൾ പകരുന്നതിങ്ങനെ
- കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ തലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ പേനുകൾ പകരാം
- ചീപ്പുകൾ, തൊപ്പികൾ, ഹെയർ ബാൻഡുകൾ, തലയിണകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെയും ഇവ പകരാം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പേനുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്?
സ്കൂളിലോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലോ ആർക്കെങ്കിലും തലയിൽ പേൻ ശല്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷവും വീണ്ടും പേൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുക:
മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പേനുകളെ കൊന്നാലും അവയുടെ മുട്ടകൾ (ഈരുകൾ) അവശേഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മുട്ടകൾ 9-10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പേനായി മാറും
മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതിരോധശേഷി (Drug resistance):
ചിലതരം പേനുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് (resistance) ഉണ്ടാകാം.
ചികിത്സയും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും
- മരുന്നുകൾ: ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ (Cleveland Clinic) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പെർമെത്രിൻ (permethrin), ഐവർമെക്റ്റിൻ (ivermectin), അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ (benzyl alcohol) അടങ്ങിയ പേൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ലോഷനുകളോ ഷാംപൂകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ഡോക്ടറുടെയോ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
- വേപ്പെണ്ണ: വേപ്പെണ്ണയിലുള്ള ആൻ്റിമൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങൾ പേനുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കുറച്ച് തുള്ളി വേപ്പെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കലർത്തി തലയോട്ടിയിൽ പുരട്ടുക; ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്.
- ടീ ട്രീ ഓയിൽ (Tea tree oil): ഷാംപൂവിൽ ഇത് 2-3 തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് പേൻ ശല്യം തടയാൻ സഹായിക്കും.
- പേൻ ചീപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക: നനഞ്ഞ മുടിയിൽ കണ്ടീഷണറോ ലോഷനോ പുരട്ടിയ ശേഷം, നേർത്ത പല്ലുകളുള്ള ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേനുകളെയും അവയുടെ മുട്ടകളെയും (ഈരുകളെയും) നീക്കം ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക്, ഓരോ 2-3 ദിവസത്തിലും ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക.
- മരുന്ന് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്: നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ കൂടുതൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
- വീടും വസ്ത്രങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക: ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ, ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, തലയിണ ഉറകൾ എന്നിവ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കുക. കഴുകാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ്, വായു കടക്കാത്ത രീതിയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുക.
- ചീപ്പും ബ്രഷും വൃത്തിയാക്കുക: ചീപ്പും ബ്രഷും 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക.
- സോഫകളും മെത്തകളും വൃത്തിയാക്കാൻ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുക.
എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്?
- മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പ്രശ്നം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക.
- അമിതമായ ചൊറിച്ചിൽ കാരണം തലയോട്ടിയിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാനും അവയിൽ പഴുപ്പ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പനി, നീർവീക്കം, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ തലവേദന
- രണ്ട് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടാൽ, അവരെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക. സ്വയം മരുന്നുകൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ ഉപദേശം തേടുക.
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