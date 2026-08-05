ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചവരാണോ? നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാനസികാവസ്ഥ
ഗുരുതരമായ രോഗം, പരിക്ക്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ച, അക്രമം തുടങ്ങിയവ ഗൂഢാലോചനാ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചത്
Published : August 5, 2026 at 12:24 PM IST
ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത ദുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മുഴുവൻ അനീതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിമയാക്കിയേക്കാമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട്. നോട്ടിങ്ഹാം സർവകലാശാലയിലെ സൈക്കോളജി സ്കൂളും കംബ്രിയ സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് 1200ലധികം ആളുകളിൽ നടത്തിയ മൂന്ന് പഠനങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ.
ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളും ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കാൻ അനീതിയെന്ന ധാരണ നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നീതിയെയും ന്യായത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ വിശ്വാസങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
ഗുരുതരമായ രോഗം, പരിക്ക്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ച, അക്രമം തുടങ്ങിയവ ഗൂഢാലോചനാ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം കൂടുതൽ പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയ ആളുകൾ ലോകത്തെ അന്യായമായി കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ഈ ധാരണകൾ ശക്തമായ ഗൂഢാലോചനാ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ ആളുകളെ ഒരിക്കലും കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലാത്തവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പഠനത്തിൽ ചെയ്തത്. അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർക്ക് അനീതിയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പഠനത്തിൽ ഗവേഷകർ ന്യായബോധത്തിൻ്റെ പങ്ക് പരീക്ഷണാത്മകമായി പരിശോധിച്ചു. സമൂഹം കൂടുതൽ അന്യായമായി മാറുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പങ്കാളികൾ, സമൂഹം കൂടുതൽ നീതിയുക്തമായി മാറുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവരേക്കാൾ ശക്തമായ ഗൂഢാലോചനാ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സാമൂഹിക വിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ധാരണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനാ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അംഗീകാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
പലരും ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗൂഢാലോചനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി മാറുന്നില്ലെന്ന് സൈക്കോളജി സ്കൂളിലെ മുഖ്യ എഴുത്തുകാരനായ ഡോ. ഡാനിയേൽ ജോളി വ്യക്തമാക്കി. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്ല പ്രധാനം, മറിച്ച് ആ അനുഭവങ്ങൾ ആളുകൾ ലോകത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകം അടിസ്ഥാനപരമായി അന്യായമാണെന്ന് തോന്നാൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആ അനീതിക്ക് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനാൽ അവ കൂടുതൽ ആകർഷകമായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വ്യക്തികളുടെ ലോകവീക്ഷണങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ ആഘാതത്തിൻ്റെ ദോഷകരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വളരെക്കാലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈക്കോളജി സ്കൂൾ സഹരചയിതാവ് ഡോ. ലോറ ബ്ലാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമൂഹത്തിലെ അനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദോഷകരമായ ഫലമായിരിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ധാരണകൾ ഗൂഢാലോചനാ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്വീകാര്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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