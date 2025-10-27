ETV Bharat / lifestyle

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ കാലാവധി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച്...

എല്ലാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും കാലാവധി ഉള്ളത് പോലെ സിലിണ്ടറിനും കാലവാധിയുണ്ട്. ഇവ നിര്‍ബന്ധമായും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വന്‍ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

GAS CYLINDER CODES HOW TO READ GAS CYLINDER CODES GAS CYLINDER USING GUIDE FIRE SAFETY
Cylinder (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ്. അടുക്കളിലെ പാചക സ്റ്റൗ മുതൽ റെസ്‌റ്റോറൻ്റിലെ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വരെ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ അവ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. സിലിണ്ടറുകളുടെ ചോര്‍ച്ച തീപിടിത്തങ്ങള്‍, സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവ പലപ്പോഴും ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോടുണ്ടായ അപകടം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ കത്തിയത് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച എൽപിജി സിലിണ്ടറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിലിണ്ടറിലെ ഗ്യാസ് തീർന്നതോടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പുതിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. ഇത്തരം എൽപിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ക്കും കാലാവധി ഉണ്ടെന്ന് എത്രപേര്‍ക്ക് അറിയാം? എന്നാല്‍ ഇവ നിര്‍ബന്ധമായും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വന്‍ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണിത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിനായി കമ്പനികള്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളില്‍ പലരും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ലന്നാണ് വാസ്‌തവം.

എല്ലാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും കാലാവധി ഉള്ളത് പോലെ സിലിണ്ടറിനും കാലവാധിയുണ്ട്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ നോസിലില്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളില്‍ പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണില്ല. അതില്‍ നിർമ്മാണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. കോഡിൽ ഒരു അക്ഷരവും (A, B, C, അല്ലെങ്കിൽ D) തുടർന്ന് വർഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

GAS CYLINDER CODES HOW TO READ GAS CYLINDER CODES GAS CYLINDER USING GUIDE FIRE SAFETY
Cylinder (ETV Bharat)
  • എ: ജനുവരി-മാർച്ച്
  • ബി: ഏപ്രിൽ-ജൂൺ
  • സി: ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ
  • ഡി: ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ

ഉദാഹരണത്തിന്, കോഡ് A-25 ആണെങ്കിൽ, സിലിണ്ടർ 2025 ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ നിർമിച്ചതും 2025 മാർച്ച് വരെ കാലാവധിയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

കാലാവധി: സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാലഹരണ തീയതി പരിശോധിക്കുക. കാലഹരണപ്പെട്ട സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

സ്റ്റോറേജ്: നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും സിലിണ്ടര്‍ എപ്പോഴും മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് സിലിണ്ടർ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കാതിരിക്കും.

ഉപയോഗം: സിലിണ്ടറുകള്‍ ഒരിക്കലും വശങ്ങളിലേക്ക് ചരിച്ചിടാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും നേരെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

റെഗുലേറ്ററും പൈപ്പും: ISI അടയാളപ്പെടുത്തിയ റെഗുലേറ്ററുകളും പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിലും റബ്ബർ പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.

ചോർച്ച പരിശോധന: നോസിലിൽ സോപ്പ് വെള്ളം പുരട്ടി ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടോയെന്ന് പതിവായി പരിശോധിക്കുക.

സീൽ പരിശോധിക്കുക: സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സീൽ പരിശോധിക്കുക.

ഭാര പരിശോധന: സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാരം എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുക. ശൂന്യമായ സിലിണ്ടർ ഭാരവും നിറച്ച സിലിണ്ടര്‍ ഭാരവും പരിശോധിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇലക്ട്രോണിക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാരം അളക്കാന്‍ കഴിയും.

വിവിധ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍

ഡൊമസ്റ്റിക് സിലിണ്ടര്‍: ഗ്യാസ് നിറയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ 14.2 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറിന് 15-16 കിലോഗ്രാം ഭാരം കാണും.

വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ: ഗ്യാസ് നിറയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ 47.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടർ ഭാരം 19 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും.

ചെറിയ സിലിണ്ടർ: ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുമ്പോള്‍ 10 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറിന് 5 കിലോ ഗ്രം ഭാരമുണ്ടാകും.

ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ എല്‍പിജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപടകങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകും. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെയും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയും.

Also Read:കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

TAGGED:

GAS CYLINDER CODES
HOW TO READ GAS CYLINDER CODES
GAS CYLINDER USING GUIDE
FIRE SAFETY
GAS CYLINDER EXPIRY DATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.