കിണര് വെള്ളത്തില് മാരക വിഷാംശം, ഏറ്റവും കൂടുതല് പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരത്തും, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൻ്റെ നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കുടിക്കാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കിണർ വെള്ളത്തിൽ മാരകമായ അളവിൽ വിഷാംശങ്ങൾ കലരുന്നതായി കേന്ദ്ര ഭൂഗർഭജല ബോർഡിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ, High level of toxins found in Kerala wells
Published : November 14, 2026 at 5:06 PM IST
നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ഉറവ പൊട്ടുന്നത് തെളിനീരോ, അതോ മാരകവിഷമോ? ഈ ചോദ്യം ഇനി കേവലം ഒരു ആശങ്കയല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം തകർന്നടിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വാര്ഷിക ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 2026 റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
അനുവദനീയമായ പരിധിയും കടന്ന് കിണറുകളിൽ വിഷലോഹങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും നിറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ശുദ്ധജലമല്ല, മറിച്ച് പതുക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന വിഷമാണെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് (CGWB) തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രീ-മൺസൂൺ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കിണറുകളിലും മറ്റ് ഭൂഗർഭ സ്രോതസുകളിലും വിഷാംശമുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെയും ലോഹങ്ങളുടെയും അളവ് അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
1. പ്രധാന വില്ലൻ നൈട്രേറ്റ്, പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരത്തും സ്ഥിതി ഗുരുതരം
സംസ്ഥാനത്തെ 32 പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ മാരകമായ അളവിൽ ഉയർന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുടിവെള്ളത്തിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷിത പരിധി ഒരു ലിറ്ററിന് 45 മില്ലിഗ്രാം (45 mg/L) ആയിരിക്കെ, പലയിടങ്ങളിലും ഇത് സുരക്ഷിത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിലധികം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറുമാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ശിശുക്കളിൽ മാരകമായ 'ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം' (രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന അവസ്ഥ) ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ മലിനീകരണം. ഈ മലിനീകരണം മനുഷ്യനിർമിതമാണെന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത. പ്രകൃതിദത്തമായി ഭൂഗർഭജലത്തിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ നൈട്രേറ്റ് കാണപ്പെടാറുള്ളൂ.
പാലക്കാട് തെങ്കരയിൽ റെക്കോഡ് മലിനീകരണം
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നൈട്രേറ്റ് മലിനീകരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തെങ്കരയിലാണ്. ഇവിടെ ഭൂഗർഭജലത്തിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് 160.2 mg/L ആണ്. ഇത് സാധാരണ സുരക്ഷിത പരിധിയേക്കാൾ 115.2 mg/L കൂടുതലാണെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ബാലരാമപുരം (R1): 120.8 mg/L (ഇവിടെ നൈട്രേറ്റിന് പുറമെ ഈയം, മാംഗനീസ് എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്). ചെറുന്നിയൂർ (വർക്കല): 99.5 mg/L. പൂവാർ (പാറശ്ശാല): 97 mg/L. കോന്നി (പത്തനംതിട്ട): 97 mg/L എന്നിങ്ങനെയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലസംഭരണികൾ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മലിനീകരണ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ അടിവരയിടുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ രാസവള പ്രയോഗം, ശരിയായി സംസ്കരിക്കാത്ത മലിനജലം, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ച എന്നിവയാണ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് നൈട്രേറ്റ് വൻതോതിൽ കലരാൻ ഇടയാക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തില് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സീനിയര് ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂഗർഭജലത്തിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് സുരക്ഷിത പരിധിയായ 45 mg/L-ലും മൂന്ന് മടങ്ങിലധികം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടുത്ത പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയാണ്. ഒരു ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ മലിനീകരണം പ്രകൃതിദത്തമല്ല, മറിച്ച് 100 ശതമാനവും മനുഷ്യനിർമിതമാണ് കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നിർമാണങ്ങളുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും കുടിവെള്ള കിണറുകളും തമ്മിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള അകലം പാലിക്കുന്നില്ല. കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ചോർന്നിറങ്ങി ഭൂഗർഭ ജലാശയങ്ങളിൽ കലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കാർഷിക മേഖലകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ രാസവളങ്ങളും (യൂറിയ പോലെയുള്ളവ) മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം അലിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
കേരളത്തിലെ മണ്ണ് പൊതുവെ സുഷിരങ്ങളുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിലുള്ള മലിനവസ്തുക്കൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അടിത്തട്ടിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് എത്തും. ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം, നൈട്രേറ്റ് അടങ്ങിയ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ജലാംശം ആവിയായിപ്പോകുകയും നൈട്രേറ്റിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആറുമാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 'ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം' പോലെയുള്ള മാരകമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മലിനീകരണം കണ്ടെത്തിയ 32 പ്രദേശങ്ങളിലെയും കിണർ വെള്ളം ജനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം. റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പോലുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നൈട്രേറ്റ് പൂർണമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ. അതോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഴവെള്ള സംഭരണവും കിണർ റീചാർജിംഗും വ്യാപകമാക്കണം. ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുമ്പോൾ ജലത്തിലെ നൈട്രേറ്റിന്റെ അളവ് സ്വാഭാവികമായി കുറയുകയും വെള്ളം സുരക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യും." ഹൈഡ്രോജിസറ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
നൈട്രേറ്റിന് പുറമെ ഫ്ലൂറൈഡ്, ഇരുമ്പ്, അലുമിനിയം, മാംഗനീസ്, ബേരിയം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാസഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവ വരുത്തിവെക്കുന്ന മാരകമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് താഴെ നൽകുന്നു.
2. ഫ്ലൂറൈഡ്: പല്ലുകളെയും എല്ലുകളെയും തകർക്കുന്ന വില്ലൻ, അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി: 1.5 mg/L
ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാര തകർച്ചയിൽ നൈട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടെത്തൽ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അമിത സാന്നിധ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത വിധം ഫ്ലൂറൈഡ് മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായും പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ, കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്കുകളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ അതീവ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്.
കൊപ്പാം (ചിറ്റൂർ): 5.7 mg/L (സുരക്ഷിത പരിധിയേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങിലധികം!) മൊച്ചെൻകുണ്ട് (കൊല്ലങ്കോട്): 2.2 mg/L, നെടുപുനി (ചിറ്റൂർ): 1.95 mg/L എന്നിങ്ങനെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് കൺമുന്നിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പതുക്കെയാണ് മനുഷ്യശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിരവധി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
പല്ലുകൾക്ക് കടുത്ത മഞ്ഞയോ തവിട്ടോ നിറം വരികയും പല്ലിൻ്റെ എനാമൽ പൂർണമായും നശിച്ച് ദ്രവിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഡെൻ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന രോഗം ഇതുമൂലമുണ്ടാകും. കുട്ടികളെയാണ് ഇത് വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത്. എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന കടുത്ത വൈകല്യമാണ് സ്കെലിറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ്. എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുക, കഠിനമായ സന്ധി വേദന, നട്ടെല്ല് വളയുക, കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം കാഠിന്യമേറിയ അവസ്ഥ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ശരീരത്തിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയും പക്ഷാഘാതം, പ്രത്യുൽപ്പാദന ശേഷിക്കുറവ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്തുകൊണ്ട് പാലക്കാട് മാത്രം?
"പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ മേഖലയിലെ ഭൂഗർഭ പാറകളുടെയും മണ്ണിൻ്റെയും പ്രത്യേക ഘടനയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഭൂമിക്കടിയിലെ ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അമിതമായി വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചുചേരുന്നതാണ് കുഴൽക്കിണറുകളിലും മറ്റും ഈ വില്ലന്റെ സാന്നിധ്യം കൂട്ടുന്നത്" ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
നൈട്രേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡും സാധാരണ രീതിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.ആക്ടിവേറ്റഡ് അലുമിന ഫിൽട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ RO സംവിധാനം വേണം. വീടുകളിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് (RO) പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കിണറുകളിലേക്ക് മഴവെള്ളം റീചാർജ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുക. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റൂർ മേഖലയിൽ അടിയന്തിരമായി ഫ്ലൂറൈഡ് വിമുക്ത ജല വിതരണ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
3. ഇരുമ്പ്: ദഹനവ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുന്ന ലോഹം, മുന്നില് ആലപ്പുഴ
കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭജല സ്രോതസുകളെ വിഴുങ്ങുന്ന മലിനീകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തിയത് മാരകമായ അളവിലുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 49 പ്രമുഖ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലാണ് സുരക്ഷിത പരിധി ലംഘിച്ച് ഇരുമ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന തീരദേശ മേഖലകളിലും തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലുമാണ് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി ഒരു ലിറ്ററിന് 1.0 മില്ലിഗ്രാം (1.0 mg/L) ആയിരിക്കെ, പലയിടങ്ങളിലും ഇത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.
ഇരുമ്പ് മലിനീകരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ:
• മാങ്കൊമ്പ് (പട്ടണക്കാട് - ആലപ്പുഴ): 17.05 mg/L (സുരക്ഷിത പരിധിയേക്കാൾ 17 മടങ്ങിലധികം കൂടുതൽ!)
• നെടുംമുടി (പൂപ്പള്ളി - ആലപ്പുഴ): 10.52 mg/L (പത്ത് മടങ്ങിലധികം കൂടുതൽ)
• അഴീക്കോട് (തൃശൂർ): 8.06 mg/L
• തൃശൂർ (ടൗൺ പരിസരം): 6.34 mg/L
• കുമ്പളങ്ങി (എറണാകുളം): 5.27 mg/L
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാടൻ മേഖലയായ മാങ്കൊമ്പിലെയും നെടുംമുടിയിലെയും കിണർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നത് വെറുമൊരു നിറവ്യത്യാസമോ രുചിക്കുറവോ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തെ തകർക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള വഴി കൂടിയാണ്. ഈ വെള്ളം തുടർച്ചയായി കുടിച്ചാൽ കടുത്ത വയറുവേദന, ആമാശയ വീക്കം, നിരന്തരമായ ദഹനക്കേട് എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
ഹീമോക്രോമാറ്റോസിസ്: ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് അമിതമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാരകമായ അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് കരൾ, ഹൃദയം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായി തകരാറിലാക്കും.
ബാക്ടീരിയകളുടെ ഈറ്റില്ലം: ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ജലവിതരണ പൈപ്പുകളിലും കിണറുകളിലും 'അയൺ ബാക്ടീരിയകൾ' വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. ഇത് വെള്ളത്തിന് കടുത്ത ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റ് മാരക രോഗാണുക്കൾ പെരുകാനും കാരണമാകുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടനാടും തീരദേശങ്ങളും?
"ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള മണ്ണും ഭൂഗർഭ പാളികളിലെ കളിമണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുമാണ് ഇരുമ്പ് ഇത്രയധികം ലയിച്ചുചേരാൻ കാരണം. വെള്ളത്തിന് മഞ്ഞയോ തവിട്ടോ നിറം കാണുകയോ, പാത്രങ്ങളിൽ കറ പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ വെള്ളം പരിശോധന കൂടാതെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്" ഹൈട്രോളജിസ്റ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
4. കിണറുകളിൽ 'അലുമിനിയം' വില്ലനാകുന്നു; ഓർമ്മ നശിപ്പിക്കുന്ന വിഷപ്പുകയായി കുടിവെള്ളം; വയനാട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മാരക അളവിൽ!
ഇരുമ്പിനും ഫ്ലൂറൈഡിനും പുറമെ അതീവ മാരകമായ അളവിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ 44 പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിലാണ് സുരക്ഷിത പരിധി ലംഘിച്ച് അലുമിനിയം കലർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പ് മലിനീകരണം ചില പ്രത്യേക തീരദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ, അലുമിനിയം ഭീഷണി കേരളത്തിലെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നതാണ് അധികൃതരെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. കുടിവെള്ളത്തിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി ഒരു ലിറ്ററിന് വെറും 0.2 മില്ലിഗ്രാം (0.2 mg/L) ആയിരിക്കെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഇത് പത്ത് മടങ്ങിലധികം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അലുമിനിയം മലിനീകരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങൾ
• വൈത്തിരി (വയനാട്): 2.03 mg/L (സുരക്ഷിത പരിധിയേക്കാൾ 10 മടങ്ങിലധികം കൂടുതൽ!)
• ചെറുന്നിയൂർ (തിരുവനന്തപുരം): 1.69 mg/L (എട്ട് മടങ്ങിലധികം കൂടുതൽ)
• പിണറായി (കണ്ണൂർ): 1.05 mg/L
• അമ്പാഴച്ചാൽ (ഇടുക്കി): 1.02 mg/L
• വളവന്നൂർ (മലപ്പുറം): 0.99 mg/L
ടുറിസം കേന്ദ്രമായ വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിലും, തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ചെറുന്നിയൂരിലുമാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും മാരകമായ അവസ്ഥയിലുള്ളത്.
ഓർമ്മ നശിപ്പിക്കുന്ന 'അൽഷിമേഴ്സ്'; നാഡീവ്യൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലുമിനിയം ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനെയാണ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. അലുമിനിയം അമിതമായി ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും നാഡീസംബന്ധമായ കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടിവെള്ളത്തിലെ നിരന്തരമായ അലുമിനിയം സാന്നിധ്യം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കടുത്ത ഓർമ്മക്കുറവിലേക്കും, ഒടുവിൽ പൂർണമായും ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്ന 'അൽഷിമേഴ്സ്' പോലുള്ള സുഖപ്പെടുത്താനാകാത്ത മാരക രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തെയും പഠനസാമർത്ഥ്യത്തെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം.
എന്തുകൊണ്ട് അലുമിനിയം കൂടുന്നു?
മണ്ണിലെ അമിതമായ അമ്ലത്വം കാരണവും, ശരിയായി സംസ്കരിക്കാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വഴിയുമാണ് ഭൂഗർഭജലത്തിൽ അലുമിനിയം അളവ് വർധിക്കുന്നത്. സാധാരണ തിളപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ വെള്ളത്തിലെ അലുമിനിയം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും, മലിനീകരണം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഫിൽട്ടറേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
5 കിണറുകളിൽ പാർക്കിൻസൺസ് വില്ലൻ; മാംഗ്നീഷ്യം ബേരിയവും മാരക അളവിൽ; ആലപ്പുഴയും തിരുവനന്തപുരവും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ!
നൈട്രേറ്റിനും അലുമിനിയത്തിനും പിന്നാലെ മാംഗ്നീഷ്യം, ബേരിയം എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ വില്ലന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. മാംഗനീസ് (സുരക്ഷിത പരിധി: 0.3 mg/L). മാംഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ 9 മടങ്ങിലധികമാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പരിധി ലംഘിച്ച പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ..
• മുട്ടാർ (ആലപ്പുഴ): 2.86 mg/L (ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്)
• വിഴിഞ്ഞം (തിരുവനന്തപുരം): 2.58 mg/L
• ആര്യങ്കാവ് (കൊല്ലം): 2.19 mg/L
ബേരിയം (സുരക്ഷിത പരിധി: 0.7 mg/L)
സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബേരിയം പരിധി വിട്ടുയർന്നത്.
• അമ്പാഴച്ചാൽ (ഇടുക്കി): 1.12 mg/L
• പറപ്പൂര് (മലപ്പുറം): 0.93 mg/L
• ബാലരാമപുരം (തിരുവനന്തപുരം): 0.71 mg/L
തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന 'പാർക്കിൻസൺസ്'; ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരം
നിശബ്ദ കൊലയാളികളായ ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നയിക്കും. ജലത്തിൽ മാംഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാഡീവ്യൂഹത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈകാലുകളുടെ വിറയൽ, പേശികളുടെ കാഠിന്യം, ഓർമ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് സമാനമായ മാരക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും.
ബേരിയം അടങ്ങിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും. ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദത്തിനും , ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും, കടുത്ത പേശി ബലഹീനതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. തുടർച്ചയായി വെള്ളത്തിന് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറം കാണുകയോ, തുണികളിലും പാത്രങ്ങളിലും കറ പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മാംഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാകാം. മലിനീകരണം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കണമെന്നും സാധാരണ തിളപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് ഈ ലോഹങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ആറ് മാസത്തിനിടെ 133 മരണം; ലക്ഷങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ!
വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാര തകർച്ച കേവലം ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യജീവനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലെ മരണക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ മൂലം കേരളത്തിൽ 133 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 3.18 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് വയറിളക്കം ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയത്. ഇതിനൊപ്പം ഭീതി പടർത്തിക്കൊണ്ട് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ഷിഗെല്ല തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് പടർന്നുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ബാധയിൽ 2026-ൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മലിനമായ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും കിണറുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മാരക അണുബാധ പടരുന്നത്.
2026 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 171 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അതിൽ 44 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുൻപ് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ് അമീബ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന Naegleria fowleri ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, നിലവിൽ Acanthamoeba ജനുസ്സിൽപ്പെട്ട അമീബകളാണ് ഈ ഭീതിദമായ സാഹചര്യത്തിന് കാരണം. ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താത്ത കിണറുകളിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി ഐ.സി.എം.ആർ (ICMR) പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
അതിവേഗം പടരുന്ന ഷിഗെല്ല
രക്തം കലർന്ന വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ വൻതോതിൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 416-ലധികം പേർക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 8 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിലും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ വീണ്ടും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കല്യാണവീടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്ന മലിനമായ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ രോഗം അതിവേഗം പടരുന്നത്.
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-എ, മറ്റ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ
കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മഞ്ഞപ്പിത്തം അഥവാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-എ യുടെയും, മാരകമായ വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുടെയും അനിയന്ത്രിതമായ വ്യാപനമാണ്. 2025-ൽ 31,000-ലധികം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിൽ, 2026 ജൂൺ പകുതിയോടെ തന്നെ പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാവുകയും 25 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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