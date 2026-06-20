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ഗോവയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്; അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ എത്തിയത് 46 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ

2026ലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ആകെ 46,39,165 പേരാണ് ഗോവയിൽ എത്തിയത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 0.39 ശതമാനം വർധനയാണിത്

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Goa beach (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 2:05 PM IST

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പനജി: ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ഗോവ സന്ദർശിച്ചത് 46.39 ലക്ഷത്തിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മികച്ച യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദസഞ്ചാര അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണമായി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

2026ലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ആകെ 46,39,165 പേരാണ് ഗോവയിൽ എത്തിയത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 0.39 ശതമാനം വർധനയാണിത്. ഇതിൽ 44,37,018 പേർ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളും 2,02,147 പേർ വിദേശികളുമാണ്. മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രം 9,69,090 പേർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതായും, ഇത് 2025 മെയ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4.53 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാറുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മുഖം
മികച്ച യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി രോഹൻ ഖൗണ്ടെ വ്യക്തമാക്കി. ഗോവയിലെ കടൽത്തീരങ്ങൾ എക്കാലവും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളാണെങ്കിലും, നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം, പൈതൃകം, ആത്മീയത, വെൽനസ് ടൂറിസം, ഗ്രാമീണ അനുഭവങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, തനത് ഭക്ഷണരീതികൾ എന്നിവ അറിയാനും ആളുകൾ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ വിനോദസഞ്ചാര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഗോവയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്രാസൗകര്യങ്ങളിലെ മുന്നേറ്റം
ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഗോവയിലേക്ക് കൂടുതലായി എത്തുന്നതെങ്കിലും, വിമാന സർവീസുകൾ, ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ, ക്രൂയിസ് ടൂറിസം എന്നിവയിലൂടെ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വരവും ശക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാബോലിം വിമാനത്താവളത്തിനും മോപയിലെ മനോഹർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും പുറമെ റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗോവയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായകമായി.

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിരമായ വളർച്ച ഗോവയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ കരുത്തും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവും തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേദാർ നായിക് പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വികസനം, മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രചാരണം എന്നിവയിലൂടെ വർഷം മുഴുവനും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഗോവയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ വിനോദസഞ്ചാര വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിലാണ് വകുപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2026ൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതീക്ഷകളാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത്. ദീർഘകാല വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗോവ, മഴക്കാല ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.

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