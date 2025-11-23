വിവാഹ ദിനത്തിൽ തിളങ്ങാം; ചർമ്മ സംരക്ഷണം എപ്പോള് എങ്ങനെ, ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂ
വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഏത് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല്, അഞ്ച് മാസം മുമ്പെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുക. കല്യാണ ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് പുതിയ സാധനങ്ങള് മുഖത്ത് പരീക്ഷിക്കരുത്. അറിയാം കൂടുതൽ ടിപ്പുകള്.
Published : November 23, 2025 at 3:29 PM IST
വിവാഹത്തിന് വളരെകാലം മുൻപ് തന്നെ പല പ്ലാനിങ്ങുകളും നടത്തുന്നവരാണ് മിക്കപെൺക്കുട്ടികളും. അതിൽ പ്രീ ഫോട്ടോഷൂട്ട് മുതൽ റിസപ്ഷൻ വരെയുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ വരെ ഉള്പ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒന്നു വിട്ടുപോയാൽ പോലും അത് വിവാഹത്തെ ബാധിക്കും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ തയാറെടുപ്പുകൾ.
ഇവയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് വിവാഹ സമയത്തെ തിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അൽപം ഫ്രീ ആയി ഇരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ബ്രൈഡിൻ്റെ ചർമ്മത്തിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നല്കാൻ മറക്കരുത്. വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മേക്കപ്പ് ലുക്കുകളുടെ പരീക്ഷണം എന്നിവയോടൊപ്പം ചർമ്മ സംരക്ഷണവും ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ്.
വിവാഹ ദിനത്തിൽ എല്ലാ ബ്രൈഡുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മമാണ്. അതിനായി പല എളുപ്പവഴികളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനു മുൻപ് മുഖത്ത് പുതിയതൊന്നും പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അലർജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
നേരത്തെ ചെയ്യാം ഫേഷ്യൽ
നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഏത് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല്, അഞ്ച് മാസം മുമ്പെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുക. ശേഷം അത് നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും അലർജിയുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളും ഫേഷ്യലുകളും മാത്രം വിവാഹ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
"വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ട്രയലുകൾ പലപ്പോഴും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ദ്രുത പരിഹാരങ്ങൾക്ക് പകരം ചർമ്മസംരക്ഷണം, മൃദുവായ തിളക്കം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക" എന്ന് ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റ് സ്കിൻകെയറിൻ്റെ സ്ഥാപകയും സിഇഒയുമായ മാലിനി റെഡ്ഡി പറയുന്നു.
ചില ചെറിയ ടിപ്സുകളിലൂടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ മൃദുത്വം എങ്ങനെ നിലനിർത്തി ഗ്ലോ ആകാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ബ്രൈഡുകൾക്കോ വിവാഹ ദിനത്തിൽ മാത്രമോ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന നുറുങ്ങു വിദ്യകളല്ല. വിവാഹത്തിനെത്തുന്നവർക്കും സ്വയം ചർമ്മ സംരക്ഷണം വേണമെന്നും തോന്നുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പിൻതുടരാവുന്നതാണ്.
ബേയ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക
കുറഞ്ഞത് 3 മാസം മുൻപെങ്കിലും ചർമ്മ സംരക്ഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാനസിലാക്കുക എന്നതാണ്. ശേഷം മുഖത്തെ പാടുകൾ, കുരുക്കൾ മാറ്റുന്നതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ സ്കിനിന് അനുയോജ്യമായ നല്ലൊരു നൈറ്റ് ക്രീം കണ്ടെത്തുക.
അത് രാത്രിയിൽ മുഖത്ത് പുരട്ടി കിടന്ന് രാവിലെ കഴുകി കളയുക. ഇത് ചർമ്മത്തിന് മൃദുത്വവും തിളക്കവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയാസിനാമൈഡ്, വിറ്റാമിൻ ബി 3 എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേസ് വാഷ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. മുഖത്തെ ചുവപ്പും പാടുകളും കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓയിൽ സ്കിൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുഖത്തെ തെളിച്ചം നിലനിർത്താം
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ് സെറം മുഖത്ത് പുരട്ടുക. സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ, സൂര്യപ്രകാശം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ടാൻ , പിഗ്മെൻ്റേഷൻ, വായയുടെയും കവിളിൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള പാടുകൾ എന്നിവ ഈ സെറം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കുറയും. പുതിയ സെറം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൈയിലോ പാദത്തിലോ പുരട്ടി പരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം.
സൺസ്ക്രീൻ ടച്ച്-അപ്പ്
വിവാഹ തിരക്കുകളിലും യാത്രകളിലും സുര്യപ്രകാശം മുഖത്തേയ്ക്ക് നേരിട്ടേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സൺസ്ക്രീൻ കൈയിലും കഴുത്തിലും മുഖത്തും പുരട്ടുക. കഴിയുമെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ടച്ച്-അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് സൺടാൻ മാറാനും ഒരേ നിറം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺസ്ക്രീൻ 50 എസ്പിഎഫിനു മുകളിലുള്ളതായിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക.
ലിപ്പിനും കൊടുക്കൂ കെയർ
വിവാഹ ഫോട്ടോകളിൽ എടുത്തറിയുന്ന മുഖത്തെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ചുണ്ടുകൾ. മുഖ സംരക്ഷണത്തിൽ ചുണ്ടുകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുണ്ടുകളിലെ പിഗ്മെൻ്റേഷൻ പൂർണമായും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നേരത്തെ തന്നെ ചുണ്ടുകൾക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം. പിഗ്മെൻ്റേഷൻ മാറ്റാനും ചുണ്ടുകളിലെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാനും സ്ഥിരമായി ലിപ് ബാം ഉപയോഗിക്കുക.
ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ലിപ് ബാം ഉപയോഗിക്കുക. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ മാറ്റം വരും. ചുണ്ടുകൾ കൂടുതൽ റോസ് നിറത്തിൽ മൃദുവായി കാണപ്പെടും. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതും ഒരു പരിധി വരെ പിഗ്മെൻ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വിവാഹ ദിനത്തിലിടുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഷെയ്ഡ് നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായത് ഏതെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുക.
