ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ മാത്രം പോരാ പണവും വേണം; ഷോപ്പിങ്ങിലും കേമന്മാരായി ജനറേഷൻ ആൽഫ
1981-1996 വരെ മില്ലേനിയൽസ് അഥവാ ജെൻ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1997 മുതൽ 2012 വരെയുള്ള ജനറേഷൻ ജെൻ ഇസെഡ് എന്നും 2010 നും 2024 നും ഇടയിലുള്ളവർ ജനറേഷൻ ആൽഫ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു
Published : April 27, 2026 at 10:33 AM IST
2010 നും 2024 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാണ് ജനറേഷൻ ആൽഫ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂന്നാം തലമുറക്കരാണ് ജൻ ആൽഫ. അവരെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരവും അതേസമയം അല്പ്പം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതുമായ ഒരു പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
പണം സമ്പാദിക്കാനും പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ സജീവമായി അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. മറ്റ് തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചധികം പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് സാരം. പണം ഏങ്ങനെ തെലവിഴിക്കുന്നു, സമ്പാദ്യം, അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുള്ളവരാണ് ജൻ ആൽഫ.
രുകം ക്യാപിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ജെൻ ആൽഫ ഡീകോഡഡ്' എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ചെലവ്, സമ്പാദ്യം, വൈകാരിക വശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആൽഫയുടെ വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പഠനം അനുസരിച്ച് 16 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ വ്യക്തിഗത വളർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇൻ്റർനെറ്റും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
ആൽഫയിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പെരുമാറ്റ മാറ്റങ്ങൾ
ഒരു ഉത്പ്പന്നത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മക ആകർഷണത്തിൽ മാത്രം അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പകരം, സവിശേഷതകൾ, പ്രയോജനം, വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ വാങ്ങൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. എന്തിന് പറയണം സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറെ പേരും. ഈ മനോഭാവം തുടർന്നാൽ ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
ആൽഫ കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം 70 ശതമാനം പേരും ഇൻ്റർനെറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ സജീവമായി അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ഈ രീതികൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പ്പര്യങ്ങൾക്കും അഭിനിവേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതേസമയം 2010ന് മുമ്പ് ജനിച്ചവരാകട്ടെ പൊതുവെ പഠനത്തോടൊപ്പം കായിക വിനോദങ്ങളിലും വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അവരെക്കേൾ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും പക്വത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.2010നും 2024നും ഇടയിൽ ജനിച്ച 'ജനറേഷൻ ആൽഫ' സാങ്കേതികവിദ്യയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കാണുന്നവരാണ്. ഇവർ വെറും ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമല്ല, വീട്ടുചെലവുകളിലും മറ്റും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പക്വതയുള്ളവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചിന്തകളിലെ മാറ്റം
രുകം ക്യാപിറ്റൽ പുറത്തുവിട്ട 'ജെൻ ആൽഫ ഡീകോഡഡ്' റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുള്ളത്. 16 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ്, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഭംഗിയേക്കാൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യത്തിനും ഇവർ മുൻഗണന നൽകുന്നു. മുൻ തലമുറകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കാനും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വയംപര്യാപ്തരാകാനും ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
സമ്പാദ്യവും താത്പര്യങ്ങളും
ജനറേഷൻ ആൽഫയിലെ 70 ശതമാനം കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നവരാണ്. പോക്കറ്റ് മണി വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും ഇവർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു. 31 ശതമാനം പേരും ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സമ്പാദിച്ചുവയ്ക്കാറുണ്ട്. 25 ശതമാനം പേർ പണം ചെലവാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു.
17 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് അനാവശ്യമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. 14 ശതമാനം കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, ഇൻ-ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ഓഫിസ് ജോലികൾക്ക് പകരം ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലകളിലൂടെ പണം കണ്ടെത്താമെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഒമ്പത് മുതൽ 16 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള രണ്ടായിരം ഇന്ത്യൻ കുട്ടികളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയുമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. പങ്കെടുത്തവരിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികൾക്കും സ്വന്തമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. വീട്ടുചെലവുകളിലും മറ്റ് വാങ്ങലുകളിലും 66 ശതമാനം കുട്ടികളും സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നുപറയുന്നു.
മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ 42 ശതമാനം പേർ പുതിയ ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകുമ്പോൾ, കൃത്യമായ ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ വേണമെന്ന് 50 ശതമാനം പേർ ശാഠ്യംപിടിക്കുന്നു. ബോളിവുഡ് സംഗീതം (21 ശതമാനം), സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രെൻഡിങ് പാട്ടുകൾ (16 ശതമാനം), ബോളിവുഡ് നൃത്തം (26 ശതമാനം), ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം (16 ശതമാനം) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ മറ്റ് താത്പര്യങ്ങൾ. ഓൺലൈൻ പഠന ആപ്പുകൾ (40 ശതമാനം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഇവർ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ മുത്തച്ഛൻ അടക്കമുള്ളവരെ (13 ശതമാനം) കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു.
ഷോപ്പിങ് രീതിയും പുതിയ ശീലങ്ങളും
പ്രൈസ്വാട്ടർഹൗസ്കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) തയ്യാറാക്കിയ പഠനത്തിൽ ഏഴ് മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള ആയിരം കുട്ടികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ടിവി പരസ്യങ്ങളേക്കാൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിവ്യൂകളെയുമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇവർക്ക് താത്പര്യമില്ല. 56 ശതമാനം പേർ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ശേഷമേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളൂ. 72 ശതമാനം കുട്ടികൾ ഓൺലൈനായി ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ (57 ശതമാനം), വസ്ത്രങ്ങൾ (55 ശതമാനം), ഫർണിച്ചർ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവ (11 ശതമാനം), ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ (19 ശതമാനം) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഷോപ്പിങ് ശീലങ്ങൾ. വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്തും ഗെയിമിങ് പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പണം കണ്ടെത്താൻ പത്തിൽ ഏഴുപേർക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. 22 ശതമാനം പേർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ജനിച്ച ഈ തലമുറയെ 'ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ വീഡിയോകളിലൂടെയും ഗ്രാഫിക് കണ്ടൻ്റുകളിലൂടെയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗത്തിലും മുന്നിലാണ്. വൈകാരിക തലങ്ങളേക്കാൾ യുക്തിക്കും വസ്തുതകൾക്കുമാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ക്ഷമയില്ലായ്മ, പിടിവാശി, അമിതമായ സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോഗം എന്നിവ കുട്ടികളിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നിൽ ഏഷ്യ
ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പുറത്തുവിട്ട പിസ 2022 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സിംഗപ്പൂരാണ് ഒന്നാമത്. ഗണിതത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ 575 പോയിൻ്റ് നേടി. ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഹോങ്കോങ്, തായ്വാൻ എന്നീ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഗണിതത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
വായനയിൽ (543), ശാസ്ത്രത്തിൽ (561) എന്നിങ്ങനെയാണ് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പോയിൻ്റുകൾ. വായനയിൽ അയർലൻഡ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ജപ്പാൻ, മക്കാവു, എസ്റ്റോണിയ, കാനഡ, ചൈനീസ് തായ്പേയ്, കൊറിയ, ഹോങ്കോങ് എന്നിവയും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയ, ബെൽജിയം ഉൾപ്പെടുന്ന 15 രാജ്യങ്ങൾ ശരാശരിയേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ഗണിതത്തിൽ 16 രാജ്യങ്ങളിലെ 10 ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ 42 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്.
ഉയർന്ന ഐക്യു ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ
റിച്ചാർഡ് ലിൻ, ഡേവിഡ് ബെക്കർ എന്നിവരുടെ 'ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് നേഷൻസ് 2019' റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉയർന്ന ഐക്യു ഉള്ള രാജ്യം ഓസ്ട്രിയ ആണ് (100.3). സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (100.2), ബ്രിട്ടൻ (99.12), ബെൽജിയം (99), കാനഡ (98), ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് (98), ഓസ്ട്രേലിയ (97.8), ഫ്രാൻസ് (97.3), അമേരിക്ക (97.43), നോർവേ (97.2) എന്നിവയാണ് പിന്നീടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നത്.
മേഖല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളിൽ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും ഭക്ഷണരീതിയുമുള്ള കിഴക്കൻ ഏഷ്യയാണ് (102-106) ഒന്നാമത്. പശ്ചിമ യൂറോപ്പ് (97-101), കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് (95-102), വടക്കേ അമേരിക്ക (97-98), തെക്കേ അമേരിക്ക (85-95), ദക്ഷിണേഷ്യ (76-85), സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക (65-80) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് മേഖലകളിലെ ശരാശരി ഐക്യു. 76 മുതൽ 82 വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ഐക്യുവെന്ന് റയട്ട് വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു.
തലമുറകളും പേരുകളും
പ്യൂ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1928നും 1945നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരെ സൈലൻ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1946നും 1964നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ബേബി ബൂമർമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1965-1980 കാലത്തെ ജനറൽ എക്സ് എന്നും 1981-1996 വരെ മില്ലേനിയൽസ് അഥവാ ജെൻ വൈ എന്നും വിളിക്കുന്നു. 1997 മുതൽ 2012 വരെയുള്ള ജനറേഷൻ ജെൻ ഇസെഡ് എന്ന പേരിലും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 2010 നും 2024 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ജനറേഷൻ ആൽഫ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
Also Read: നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അവധി; ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ബോധപൂർവം ഇടവേളയെടുത്ത് ജനങ്ങൾ