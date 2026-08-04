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വീട് തന്നെ ഉത്തമം; സ്വകാര്യത ആസ്വദിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കിടാനും വീട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജെൻ സി

ചെലവ് ചുരുക്കാനും സ്വകാര്യത ആസ്വദിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കിടാനുമാണ് പുതിയ തലമുറ വീടുകളെ മികച്ച ഒത്തുകൂടൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

HOME BECAME HANGOUT PLACE GEN Z TREND OF STAYING HOME HOUSE PARTIES HANGOUT
Gen Z would rather dance in their pajamas than go clubbing (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 6:52 PM IST

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സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും തികച്ചും മനോഹരമായ അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ പണ്ട് ഇതിനെല്ലാമായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല മേശ ബുക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു നല്ല കഫേ കണ്ടെത്തണം, ഒടുവിൽ അവിടെയത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ... അങ്ങനെ... എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവിടെയെത്തുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്‌ത് പകുതി സമയവും കളയും.

എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ആചാരങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തി വീട് തന്നെ ആനന്ദത്തിനുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റി ജെൻസി. ലിവിങ് റൂഫ്‌ടോപ്പ് കഫേയിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾ സന്തോഷവാന്മാരായി കാണുന്നത് വീടുകളിലാണ്. ചെലവ് ചുരുക്കാനും സ്വകാര്യത ആസ്വദിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കിടാനുമാണ് പുതിയ തലമുറ വീടുകളെ മികച്ച ഒത്തുകൂടൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അനിശ്ചിതത്വവും ഡിജിറ്റൽ ഉത്തേജനവും നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് സാന്ത്വനവും സമാധാനവും നൽകുന്നു.

HOME BECAME HANGOUT PLACE GEN Z TREND OF STAYING HOME HOUSE PARTIES HANGOUT
The living room turns into a mini theatre on movie nights (Getty Images)

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"മറ്റൊരാൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഇറക്കി വിടില്ല. മിനറൽ വാട്ടറിന് ആരും അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല" 22 കാരിയായ എംബിഎ വിദ്യാർത്ഥിനി സാഷ കുര്യൻ പറയുന്നു. “പകരം, ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കാർഡ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുകയും പാചകം ചെയ്യുകയും ഹൊറർ സിനിമകൾ കണ്ട ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും,” അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നുറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമായല്ല ഇന്ന് ജെൻസി വീടിനെ കാണുന്നത്. ഒരു കഫേ, ഗെയിമിംഗ് ലോഞ്ച്, സിനിമ, ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി വീട് എല്ലാമാണ്.

അനന്തമായ സ്ക്രോളിങിന് പകരം ഗെയിം നൈറ്റ്സ്

ഉദാഹരണത്തിന് ഗെയിം നൈറ്റ് എടുക്കുക. യുവത്വം സ്‌ക്രീനുകൾക്ക് അടിമകളായതിനാൽ ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ പൊടിപിടിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. UNO കാർഡുകൾ വീണ്ടും ഫാഷനായി മാറി. ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ കോഫി ടേബിളുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. കാർഡ് ഗെയിമുകൾ, ട്രിവിയ ക്വിസുകൾ എന്നിവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പകരമാവുന്നു. പ്രത്യേക പാനീയങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ഗെയിം നൈറ്റിനെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു. വഴക്കുകളും തമാശകളും ആഘോഷവും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും.

ഔട്ട്ഡോർ ഭക്ഷണവിരുന്ന്

പണ്ട് ഒത്തുചേരലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണ ചുമതല ഒരാൾക്കായിരുന്നു. ഒരാൾ പാചകം ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ മാറി നിൽക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ പാചകത്തെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരാൾ പച്ചക്കറികൾ അരിയുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ വെറെന്തെങ്കിലും പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് രുചി പരിശോധനയുടെ ചുമതലയുണ്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീളുന്നു ചുമതലകൾ. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഈ രസകരമായ 'ദേശി ചീസ് നാച്ചോസ്' ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക:

HOME BECAME HANGOUT PLACE GEN Z TREND OF STAYING HOME HOUSE PARTIES HANGOUT
Desi Cheese Nachos (Britannia)

തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായവ:

താനിന്നു മാവ്- ഒരു കപ്പ്

വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 2 ടേബിൾസ്‌പൂൺ

ഉപ്പ്-ആവശ്യത്തിന്

ജീരകപ്പൊടി- ½ ടീസ്‌പൂൺ

നെയ്/എണ്ണ- 1 ടീസ്‌പൂൺ

വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്

ബ്രിട്ടാനിയ ദി ലാഫിംഗ് കൗ ചീസ് ബ്ലോക്ക്- 2 ക്യൂബ്‌സ്

മൊസറെല്ല ചീസ്- ½ കപ്പ്

അരിഞ്ഞ തക്കാളി- 1

അരിഞ്ഞ മല്ലിയില, പച്ചമുളക്- 1 ടീസ്‌പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്നവിധം:

വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലർത്തി താനിന്നു മാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ജീരകപ്പൊടിയും നെയ്യും കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് നേർത്ത റൊട്ടികളാക്കി പരത്തി ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു പാനിൽ അൽപം നെയ് പുരട്ടി റൊട്ടി അതിന്മേലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 180°C യിൽ 10-12 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ട്രേയിൽ റൊട്ടി വച്ച് അതിന് മുകളിൽ നാച്ചോസ് നിരത്തി ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ചീസ് എന്നിവ വിതറുക. മുകളിൽ മൊസറെല്ല വിതറി ഉരുകുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുകയോ മൈക്രോവേവിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. ശേഷം മല്ലിയില വിതറി ചൂടോടെ വിളമ്പുക.

മൂവി നൈറ്റ്

സിനിമ കാണുക എന്നത് വെറുമൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കലിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ലിവിങ് റൂമുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തിയേറ്ററുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പുതപ്പുകളും തലയണകളും നിരത്തി ലിവിങ് റൂമുകൾ സുഖകരമാക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യേകം കരുതിവെക്കുന്നു. എല്ലാവരും വെറുക്കുന്നതായി നടിക്കുകയും എന്നാൽ രഹസ്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റൊമാൻ്റിക് കോമഡി പടം ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേക ആനന്ദവും ഉന്മേഷവും തോന്നും. നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റെസ്റ്റോറൻ്റിലോ ഏറ്റവും ട്രെൻഡി കഫേയിലോ കിട്ടാത്ത സുഖവും ആനന്ദവും ഒരുപക്ഷേ വീടുകളിൽ കിട്ടും.

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GEN Z TREND OF STAYING HOME
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HANGOUT
GEN Z TREND OF STAYING HOME

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