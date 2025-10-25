ETV Bharat / lifestyle

നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള തുളസി വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിവും മുന്‍പന്തിയിലാണ്. തുളസിച്ചെടി വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെന്ന് നോക്കാം...

tulsi plant (getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 5:21 PM IST

വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും തുളസിക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ്. പണ്ട് കാലത്തെ ഏറെ വീടുകളിലും തുളസിത്തറ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും മിക്ക വീടുകളുടേയും ബാല്‍ക്കണികളിലും നടുമുറ്റത്തും തുളസി കാണാം.

ഉത്സവ സീസണുകളില്‍ തുളസിയുടെ ആവശ്യം സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുന്നു. ഈ സമയത്ത് പൂജകള്‍ക്കും മറ്റും തുളസി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഒസിമം ടെനുയിഫ്ലോറം എന്നാണ് തുളസിയുടെ ശാസ്‌ത്രീയ നാമം. വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിവും തുളസി മുന്‍പന്തിയിലാണ്. നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്.

ദീപാവലി പോലുള്ള പോലുള്ള ഉത്സവ സീസണുകളും വർധിച്ചുവരുന്ന വായു മലിനീകരണം, താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ക്രമരഹിതമായ നനവ് എന്നിവ തുളസിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത പരിചരണവും ശാസ്ത്രീയ ധാരണയും സംയോജിപ്പിച്ച് തുളസിയെ സമൃദ്ധമായി വളര്‍ത്താൻ കഴിയും. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ...

തുളസി (getty image)

1. തുളസിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം

സൂര്യപ്രകാശം, താപനില, വായു എന്നിവ സന്തുലിതമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തുളസിക്ക് അനുയോജ്യം. വെളിച്ചവും താപനിലയുമാണ് ചെടിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് പ്രധാനമാണ്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ തുളസി സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കാതെ വന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുളസിക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇത് തുളസിയുടെ പച്ച നിറത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ തുളസിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് അറിയാം

ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ഉറപ്പാക്കുക: തുളസിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ദിവസവും കുറഞ്ഞത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. രാവിലെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഉത്തമം. കാരണം അത് പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള കഠിനമായ ചൂട് ഒഴിവാക്കുക: അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് പുക പടലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ വരണ്ട കാറ്റ് ഇലകൾ കരിഞ്ഞുപോകാൻ കാരണമാകും. വരാന്ത അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണി പോലുള്ള ചെറിയ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെടി സൂക്ഷിക്കുക. അവിടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്‌ത വെളിച്ചം ലഭിക്കും.

തുളസി (getty image)

മിതമായ താപനില നിലനിർത്തുക: 20°C നും 35°C നും ഇടയിൽ തുളസി നന്നായി വളരും. തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ചെടി വീടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്‌ക്കുക. പകൽ സമയത്ത് വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജനാലയ്ക്ക് സമീപം വയ്ക്കുക. എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്കോ ​​ഫാനുകൾക്കോ ​​കീഴിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവ മണ്ണിനെയും ഇലകളെയും വരണ്ടതാക്കുന്നു.

ശുദ്ധമായ വായുപ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കുക: മനുഷ്യരെപ്പോലെ സസ്യങ്ങൾക്കും ശ്വസനത്തിന് ശുദ്ധവായു ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ തുളസിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം വായു സഞ്ചാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വെളിച്ചം, ചൂട്, വായു എന്നിവയുടെ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് തുളസിയില്‍ ക്ലോറോഫിൽ അളവ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. കീടങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

2. തുളസി ചെടികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കുക

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ തുളസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ അനുപാതത്തില്‍ വെള്ളം വേണം. പോഷകങ്ങളുടെ വാഹകനായി വെള്ളം പ്രവർത്തിക്കുകയും സസ്യത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അധികമായാലും കുറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ജൈവ പ്രക്രിയകളെ തടസപ്പെടുത്താം.

എങ്ങനെ ശരിയായി നനയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം

മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം പരിശോധിക്കുക: മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലെ പാളിയിൽ സ്‌പര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ വരണ്ടതായി തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ നനയ്ക്കണം. തുളസിക്ക് അല്‌പം ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ് ഇഷ്‌ടം. പക്ഷേ നനഞ്ഞ മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല. അമിതമായി നനയ്ക്കുന്നത് മണ്ണിലെ ചെറിയ വായു സുഷിരങ്ങള്‍ അടയ്‌ക്കും. ഇത് വേരുകളിലേക്കുള്ള ഓക്‌സിജൻ തടസപ്പെടുന്നതിനും അഴുകാനും ഇടയാക്കുന്നു.

തുളസി (getty image)

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നനവ് കുറയ്ക്കുക: ശൈത്യകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ബാഷ്‌പീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫംഗസ് അണുബാധ എന്നിവ തടയാൻ ചെടിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം നൽകുക. ദ്വാരങ്ങളുള്ള കളിമണ്ണിലോ മൺപാത്രത്തിലോ തുളസി വയ്ക്കുക. ഇത് അടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് തടയുകയും മണ്ണിലൂടെ വായു സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിളക്കുകളുടെ അടുത്ത് വയ്‌ക്കാതിരിക്കുക: വിളക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, മണം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിയ മെഴുക് എന്നിവ മണ്ണിൻ്റെ രാസഘടനയെ മാറ്റുകയും പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം തടയുകയും ചെയ്യും. എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവയില്‍ നിന്ന് ചെടി അകലത്തില്‍ വയ്‌ക്കുക.

തുളസി (getty image)

ആവശ്യത്തിന് വളം ചേര്‍ക്കുക: രണ്ടാഴ്‌ചയിലൊരിക്കൽ ജൈവ കമ്പോസ്റ്റോ നേർപ്പിച്ച ചാണക വളമോ ചേർക്കുക. ഈ പ്രകൃതിദത്ത വളങ്ങൾ നൈട്രജൻ, ഫോസ്‌ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ മണ്ണിനെ സമ്പുഷ്‌ടമാക്കുന്നു. ഇത് ശക്തമായ വേരുകളും പച്ചപ്പുള്ള ഇലകളും വളരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നന്നായി നനയ്ക്കുന്നത് ചെടിയുടെ ജലസമ്മർദം സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് ഇലകള്‍ വാടിപ്പോകുന്നത് തടയുകയും സജീവ പോഷകം വേരുകളില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

3. പുകയിൽ നിന്നും മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും തുളസിയെ സംരക്ഷിക്കുക

വായു പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പുക അടങ്ങിയിരിക്കും. ഈ പുക പടലങ്ങളിലെ കണികകള്‍ ഇലകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇത് സസ്യങ്ങൾ വാതകങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങൾ (സ്റ്റോമറ്റ) അടയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടയുമ്പോള്‍ പ്രകാശസംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഇത് വളർച്ചയെയും ഇലയുടെ നിറത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ തുളസിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക വഴികൾ ഇതാ

ഇലകൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക: പൊടിയും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കുറച്ച് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ മൃദുവായതും നനഞ്ഞതുമായ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇലകള്‍ തുടയ്‌ക്കുക. ഇത് സാധാരണ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു സംരക്ഷണ തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുക: വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാണെങ്കിൽ ഇലകള്‍ക്ക് ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ നനവുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക. ഇത് സൂര്യപ്രകാശവും വായുവും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും പുക നേരിട്ട് ഇലകളില്‍ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക: പുക പടലങ്ങളിലെ ചെറിയ കണികകള്‍ പലപ്പോഴും മുഞ്ഞ, വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ കീടങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു. നേർപ്പിച്ച വേപ്പെണ്ണ സ്പ്രേ പ്രകൃതിദത്ത അണുനാശിനിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെടിക്കോ മണ്ണിനോ ദോഷം വരുത്താതെ ഈ കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലകൾ വൃത്തിയുള്ളതും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ, തുളസിക്ക് സ്വയം വായു ശുദ്ധീകരണം നടത്താന്‍ കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്‌ത് ഓക്‌സിജൻ പുറത്തുവിടാന്‍ തുളസിച്ചെടിക്ക് കഴിയും.

തുളസി (getty image)

4. മണ്ണും പോഷണവും

തുളസിയുടെ ആരോഗ്യം പരിചരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചം, ശരിയായ നനവ് എന്നിവ ചെടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ദിവസവും പരിശോധിക്കുക: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെടിയെ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇലകൾ വാടിപ്പോകുന്നത്, നിറം മങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ പാടുകൾ എന്നിവ ചെടിക്ക് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

പതിവായി ഇലകള്‍ അടര്‍ത്തി കളയുക: വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉണങ്ങിയതോ മഞ്ഞയോ ആയ ഇലകൾ വെട്ടിമാറ്റുക. ആരോഗ്യകരമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യാനും ഈ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു.

തുളസി (getty image)

സ്ഥിരമായ ഒരു ദിനചര്യ പിന്തുടരുക: എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയം ചെടിക്ക് വെള്ളം നൽകുക. രാവിലെയാണ് ഉത്തമം. പതിവായ നനയ്ക്കലിനോട് തുളസി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്.

