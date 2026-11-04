തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നു; ഗാലപ്പ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : November 4, 2026 at 11:35 AM IST
ഗാലപ്പിൻ്റെ 2026ലെ ആഗോള തൊഴിൽസേന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളിൽ വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ അനുഭവങ്ങൾ, മാനസിക സമ്മർദം, ക്ഷേമം, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഗാലപ്പ് എന്ന ആഗോള ഏജൻസി വർഷം തോറും തയ്യാറാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പഠന റിപ്പോർട്ടാണിത്. 2022ൽ 23 ശതമാനമായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം നിലവിൽ 20 ശതമാനമായാണ് കുറഞ്ഞത്. തൊഴിൽ സംതൃപ്തി, സ്ഥാപനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഉത്പാദനക്ഷമത എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കണക്കുകൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അക്കാദമിക വിദഗ്ധരും ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻ്റുകളും ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ പല രീതിയിലാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർ മാനസികമായി ജോലിസ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതരാകുകയും ശാരീരികവും വൈജ്ഞാനികവും വൈകാരികവുമായി അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രചോദനാത്മക അവസ്ഥയായാണ് ഇതിനെ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള നേതൃത്വത്തിന് സുസ്ഥിരമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
നിശ്ശബ്ദ മാനേജ്മെൻ്റ് ശൈലിയും പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് സമാനമാണ്. ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുക, സമയപരിധി നിരീക്ഷിക്കുക, ദൈനംദിന ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നിവയിലാണ് ഇവ രണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ഭരണം നടത്തുന്നതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണെങ്കിലും, ജീവനക്കാരെ സജീവമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ അവ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയിൽ സജീവമായിരിക്കാൻ ഒരു ജീവനക്കാരന് തൻ്റെ ജോലി അർഥവത്താണെന്ന് തോന്നുകയും, മാനസിക സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ, മാനേജർമാർക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി മാനേജർമാർ കൂടുതൽ സജീവമായ നേതൃത്വ ശൈലി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാതൃകാപരമായ സ്വാധീനം, പ്രചോദനം, ബൗദ്ധിക ഉത്തേജനം, വ്യക്തിപരമായ പരിഗണന എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിവർത്തനാത്മക നേതൃത്വത്തിന് ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മികച്ച സ്വാധീനം നൽകുന്നതിലൂടെ മാനേജർമാർക്ക് ജീവനക്കാരിൽ ലക്ഷ്യബോധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പ്രചോദനത്തിലൂടെ ഉയർന്ന പ്രകടന പ്രതീക്ഷകൾ സജ്ജമാക്കാനും, ബൗദ്ധിക ഉത്തേജനത്തിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷിയും വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനവും മാർഗനിർദേശവും നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, സജീവമായ നേതൃത്വ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ മാനേജർമാർക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്.
ഗാലപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മാനേജർമാർക്കിടയിലെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞതാണ് ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഉയർന്ന ജോലിഭാരം, സമ്മർദം, വൈകാരിക തളർച്ച, മുതിർന്ന മാനേജ്മെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രതീക്ഷകൾ, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവ് മൂലമുള്ള ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് കാരണമാകാം. ഇത്തരം മോശം മാനേജ്മെൻ്റ് ഇടപെടലുകൾ ജീവനക്കാരുടെ പ്രചോദനം, മാനസിക സുരക്ഷ, പഠനാവസരങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
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വ്യക്തിഗത തലത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ടീമുകളെ ഇടപഴകുന്നതിൽ മാനേജർമാർ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകാം. അതിനാൽ, വ്യക്തികളെയും ടീമുകളെയും ഇടപഴകുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമവും സഹകരണവുമാണ് ടീം പങ്കാളിത്തം. ടീമുകളെ നയിക്കുമ്പോൾ, കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും, സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ചും, വികാരങ്ങളെ നേരിടാൻ സഹായിച്ചും മാനേജർമാർക്ക് ടീം പങ്കാളിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ.വി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിബറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോ. കീർത്തി കിഷോർ എസ് ആണ് ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്.
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