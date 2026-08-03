2030ൽ ഓഫിസുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്നതാണ് ജോലിയെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണെന്നും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല
Published : August 3, 2026 at 1:12 PM IST
വമ്പൻ കെട്ടിടങ്ങളും നീണ്ട യാത്രകളും അനന്തമായ മീറ്റിങ്ങുകളുമല്ല, മറിച്ച് പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമാകും വരുംകാലങ്ങളിൽ തൊഴിലിടങ്ങളുടെ വിജയമന്ത്രം. കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വലിയ കാമ്പസുകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള രീതി മാറി, 2030ഓടെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ കമ്പനികൾ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരായി മാറുമെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയും. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്നതാണ് ജോലിയെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണെന്നും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.
ഓഫിസുകൾ മികച്ചതാകണം
ഓഫിസുകൾ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്മാരകങ്ങളാകരുത്. മറിച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിധേയമാകുന്ന ചലനാത്മക ഇടങ്ങളായിരിക്കണം അവ. റിബൺ മുറിച്ചുള്ള ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും ഫോട്ടോ പോസ്റ്റുകൾക്കും അപ്പുറം ഓഫിസുകളുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം കാലാനുസൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഓഫിസുകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയെന്ന് ഓർബിറ്റ് പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടൻ്റ്സ് സ്ഥാപകനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഇഷാൻ ഘായ് വ്യക്തമാക്കി. കൃത്രിമബുദ്ധി ജോലി രീതികൾ മാറ്റുകയാണ്. ഹൈബ്രിഡ് ഷെഡ്യൂളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അടുത്ത വർഷം ഒരു തടസമായേക്കാം. മോഡുലാർ ലേഔട്ടുകൾ, ചലിക്കുന്ന പാർട്ടീഷനുകൾ, മീറ്റിങ് സ്പെയ്സുകൾ, ചെലവേറിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജീവനക്കാർക്ക് മികച്ച അനുഭവം
മികച്ച ഒരു ജോലിസ്ഥലം വേണമെന്ന് ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് സുസ്ഥിരത അളക്കുന്നത് പോലെ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ജോലിസ്ഥലങ്ങളും അളക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇഷാൻ ഘായ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആളുകൾ യഥാർഥത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒക്യുപൻസി സെൻസറുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും. വെൽനസ് സർവേകൾ ജീവനക്കാരുടെ സംതൃപ്തി അളക്കും. ഇൻഡോർ പാരിസ്ഥിതിക ഗുണനിലവാരം ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ ചിന്തയ്ക്ക് പകരം ഒരു ബിസിനസ് മെട്രിക് ആയി മാറും. ജീവനക്കാർ ഒരേ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കമ്പനികൾ വർഷങ്ങളായി ആകർഷകമായ ഇൻ്റീരിയറുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് നാളത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും.
വിലാസത്തിന് പകരം ഓഫിസ് അനുഭവം
പണ്ട് ഓഫിസ് ബികെസി, സൈബർ സിറ്റി, ഹൈടെക് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് മതിയാകില്ല. ബിസിനസുകൾ ജോലിസ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വോൾണി കൊമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി സ്ഥാപകൻ റോഹൻ ഷെട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
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സ്ഥലം, വലിപ്പം, വാടക എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾ വഴക്കം, പ്രവേശനക്ഷമത, സുസ്ഥിരത, ചുറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, സഹകരണ ഇടങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓഫിസ് മറ്റൊരു ഓഫിസിനെതിരെയല്ല, മറിച്ച് വീടിനെതിരെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. യാത്രാ സമയം ദൈർഘ്യമേറിയതാണെങ്കിൽ വിദൂര ജോലിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നാളത്തെ ഓഫിസുകൾ ബാധ്യതകളേക്കാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളായി മാറുന്നത്.
പഠനം ജോലിയുടെ ഭാഗമാകും
സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്നതിനാൽ ബിരുദദാനത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്നില്ല. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും തുടർച്ചയായ പഠനം അനിവാര്യമായിരിക്കും. പുതിയ ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയതായതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ നീക്കിവയ്ക്കും. പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ ദീർഘകാലം ജോലി ചെയ്തവരേക്കാൾ വിലമതിക്കപ്പെടും.
എഐ പുനർനിർവചിക്കും
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി തുടങ്ങിയ ശക്തമായ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വരുമ്പോൾ ഓരോ തലമുറയും പരിഭ്രാന്തരാകുന്നുണ്ട്. ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ സംഗ്രഹിക്കുക, മീറ്റിങ്ങുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പതിവ് ജോലികൾ എഐയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ ഏറ്റവും വലിയ കാമ്പസുകളോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ആളുകളെപ്പോലെ വേഗത്തിൽ പരിണമിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരിക്കാം.
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