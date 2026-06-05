'വിയർത്ത് കുളിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന മുംബൈ നഗരം...' ഉഷ്ണ തരംഗവും മാറിമറിയുന്ന കാലാവസ്ഥയും
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി മുംബൈയിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നഗരത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : June 5, 2026 at 10:08 AM IST
മുംബൈ: ''രാവിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോകുമ്പോൾ, മൂടൽമഞ്ഞിന് പകരം പൊടിയും പുകയുമാണ് വീശുന്നത്. മുൻപൊക്കെ രാത്രിയിൽ കടൽത്തീരത്ത് തണുത്ത കാറ്റ് വീശുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ചൂടുള്ള നീരാവിയാണ് ഉയരുന്നത്'' മുംബൈ സ്വദേശി രാംദാസ് ഗെയ്ക്വാദ് പറയുന്നു. ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ മുംബൈ നിവാസികളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അസഹനീയമായ ഉഷ്ണ തരംഗവും.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി മുംബൈയിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നഗരത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണിത്.
ശൈത്യകാലം കുറഞ്ഞ് വരുന്ന മുബൈ നഗരം
ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ചൂട് രൂക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മാർച്ച് ആറിന് മുംബൈയിൽ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ ഉഷ്ണതരംഗം രേഖപ്പെടുത്തി. സാന്താക്രൂസ് നിരീക്ഷണാലയത്തിൽ താപനില 38.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി ഉയർന്നു. സാധാരണയേക്കാൾ ഏകദേശം ആറ് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ.
വരാനിരിക്കുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ഈ മാർച്ചിലെ ഉഷ്ണതരംഗം. ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. താപനില 39 നും 40 നും ഇടയിൽ ഉയർന്നു. പകൽ സമയത്തെ ചൂടിനേക്കാൾ കൊടും ചൂടുള്ള രാത്രികൾ നഗരവാസികള്ക്ക് കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകളും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവൽക്കരണവും കാരണം നഗരത്തിനുള്ളിൽ ചൂട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
രാത്രിയിലെ താപനില ശരാശരിയേക്കാൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉയരാൻ കാരണമായി. എയർ കണ്ടീഷണറുകളും ഫാനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടും, നിരവധി മുംബൈ നിവാസികൾക്ക് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയ രാത്രികൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു.
ചൂടിനൊപ്പം വായു മലിനീകരണവും
ചൂടിനൊപ്പം, മുംബൈയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ മുംബൈയുടെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) 170 നും 200 നും ഇടയിലായിരുന്നു. ഇത് 'മോശം' നിലവാരം എന്ന് തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ചെമ്പൂർ, ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സ്, മസ്ഗാവ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) പലപ്പോഴും 250 കവിഞ്ഞു. തൽഫലമായി, ശ്വസന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ചുമ, തൊണ്ട സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അലർജികൾ എന്നിവയിലും വർധനവുണ്ടായി.
കൊച്ചുകുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ആസ്ത്മ രോഗികൾ എന്നിവരെയാണ് വായു മലിനീകരണം വേഗത്തിൽ ബാധിച്ചത്. മെയ് അവസാനത്തോടെ സ്ഥിതി അൽപ്പം കുറഞ്ഞു. ശക്തമായ കടൽക്കാറ്റ് വായുവിലൂടെയുള്ള പൊടിയുടെയും മലിനീകരണത്തിൻ്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, മുംബൈയുടെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 55 നും 65 നും ഇടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് 'തൃപ്തികരമായ' വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.
"എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണ്, മലിനീകരണത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം വീണ്ടും തുടരുകയാണ്," പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ചിൻമയ് ഖനോൽക്കർ നിരീക്ഷിച്ചു. മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക കാരണം കണ്ടത്തേണ്ടതുണ്ട്. വർധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണ തോതിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ച അതൃപ്തി കണക്കിലെടുത്ത്, ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) നിരവധി കർശന നടപടികൾ നടപ്പാക്കി.
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നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പൊടി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമായി കണക്കാക്കി. എല്ലാ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിലും സെൻസർ അധിഷ്ഠിത വായു ഗുണനിലവാര മോണിറ്ററുകളും എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ സംവിധാനം തത്സമയ വായു ഗുണനിലവാര ഡാറ്റ മുനിസിപ്പൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് പൊടി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. അങ്ങനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആദ്യമായി ഒരു 'ഹീറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ' നടപ്പിലാക്കി.
ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 നും വൈകുന്നേരം 4:00നും ഇടയിൽ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമ ഇടവേളകൾ നൽകാനും കുടിവെള്ളം ക്രമീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. മുംബൈ ഒരുകാലത്ത് ശുദ്ധവായു, തണുത്ത കടൽക്കാറ്റ്, സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതായിരുന്നു.
വർധിച്ചുവരുന്ന നഗരവൽക്കരണം, കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം മെട്രോ ലൈനുകളുടെയും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളുടെയും നിർമ്മാണം എന്നിവ കാരണം, നഗരത്തിലെ താപനില ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുകമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ശൈത്യകാല ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് മുംബൈയിലെ വായുവിന് അൽപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവം ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ഡാറ്റ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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