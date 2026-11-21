വിറക് കൊള്ളി മുതല് കൊതുക് തിരി വരെ, പുകവലിക്ക് പുറമെ ഈ അഞ്ച് തെറ്റുകള് ശ്വാസകോശം തകര്ക്കും, ഡോക്ടര് പറയുന്നത് കേള്ക്കൂ...
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഈ അഞ്ച് പ്രധാന തെറ്റുകൾ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ പൾമനോളജിസ്റ്റ്. ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കൂ...
Published : November 21, 2026 at 8:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് പുകവലിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, പുകവലിക്കാത്തവരുടെ ശ്വാസകോശവും ഇന്ന് വലിയ അപകടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ പല ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ പതുക്കെ തകരാറിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ ശ്വാസകോശത്തിൽ നീർക്കെട്ടിന് കാരണമാവുകയും, ആസ്ത്മ, സി.ഒ.പി.ഡി (COPD) തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയും ചെയ്യും.
നിത്യജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതി നാം അവഗണിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന തെറ്റുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. പുകവലിക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ആ അഞ്ച് വില്ലന്മാരെക്കുറിച്ച് കൊൽക്കത്ത സി.കെ. ബിർള ഹോസ്പിറ്റലിലെ (CMRI) കൺസൾട്ടൻ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു...
ശ്വാസകോശത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന അഞ്ച് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ
1) വീടിനുള്ളിലെ വായു മലിനീകരണം: പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിറക്, കൽക്കരി തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക, വായുവിൽ സൂക്ഷ്മ കണികകളും ഹാനികരമായ വാതകങ്ങളും കലരാൻ കാരണമാകുന്നു. അടുക്കളയിൽ മതിയായ വായുസഞ്ചാരമില്ലെങ്കിൽ, ഈ മലിനവസ്തുക്കൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങിനിൽക്കും. ഇത് ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
2) പൊടിപടലങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൂലമുള്ള മലിനീകരണം: റോഡിലെ പൊടി, നിർമ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകൾ എന്നിവയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പൊടിപടലങ്ങളുമായി ദീർഘനേരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കും. ഇതിനകം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും പൊടിപടലങ്ങളുമായുള്ള അനാവശ്യ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്.
3) വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ: ശക്തമായ അണുനാശിനികൾ, ബ്ലീച്ച്, എയറോസോൾ സ്പ്രേകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ക്ലീനിങ് ഉത്പ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക എന്നിവ ശ്വാസനാളത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം. ബ്ലീച്ച്, അമോണിയയുമായോ ആസിഡ് അടങ്ങിയ ക്ലീനിങ് ലായനികളുമായോ കലരുമ്പോൾ വിഷവാതകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കാം.
4) അഗർബത്തികളും കൊതുക് തിരികളും: അഗർബത്തികളോ കൊതുക് തിരികളോ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുകയും സൂക്ഷ്മ കണികകളും വായുവിൽ കലരുന്നു. അതുപോലെ, എയറോസോൾ രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളുടെയോ മറ്റ് ക്ലീനിങ് ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെയോ അമിതമായ ഉപയോഗവും ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്ത്മയോ സിഒപിഡിയോ ഉള്ളവരിൽ ചുമ, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം, ശ്വാസതടസം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം.
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5) ഈർപ്പം, പൂപ്പൽ, മതിയായ വായുസഞ്ചാരമില്ലായ്മ: ബാത്ത്റൂമുകൾ, അടുക്കളകൾ, വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ മുറികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും പൂപ്പലുകൾ വളരുന്നതും ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ പൂപ്പലിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ബീജങ്ങൾ വായുവിലൂടെ പടരുന്നു. ഇത് അലർജി, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ, ആസ്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. കൂടാതെ, മെത്തകൾ, പരവതാനികൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'ഡസ്റ്റ് മൈറ്റുകൾ' (പൊടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ) അലർജിയും ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തുചെയ്യണം?: ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പുകവലി ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വീടിനുള്ളിലെ വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക, വീടിനുള്ളിലെ പുക കുറയ്ക്കുക, രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ശുചീകരണ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, അനാവശ്യമായി പൊടിപടലങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം വരാതെ നോക്കുക തുടങ്ങിയ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശ്വസന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്: വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം, നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ നിസാരമായി കാണരുത്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുകയോ തീവ്രത കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
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