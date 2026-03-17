വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്താം; പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 'ഫുഡ് ലേബലുകൾ' ഇവയെല്ലാം
പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പോഷകഗുണങ്ങൾ, ചേരുവകൾ, സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനാണ് 'ഫുഡ് ലേബലുകൾ' പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Published : March 17, 2026 at 1:17 PM IST
ദിവസേന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി കയറി ഇറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടേയും ഉത്പന്നങ്ങളുടേയും ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളും വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പോഷകഗുണങ്ങൾ, ചേരുവകൾ, സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനാണ് 'ഫുഡ് ലേബലുകൾ' പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത ചേരുവകൾ, നിർമിച്ച തീയതി, കാലാവധി എന്നിവയെല്ലാം ഫുഡ് ലേബലുകളിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ നല്ല ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഗോദ്റെജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ന്യൂട്രീഷണൽ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. മണിക സിങ് പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ചില 'ഫുഡ് ലേബലുകൾ' പരിചയപ്പെടാം.
- ബിബിഇ
ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് ലേബലാണ് ബിബിഇ. 'ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ എൻഡ്' എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ രൂപം. ബിബിഇ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എത്ര കാലം വരെ നിലനിൽക്കുമെന്നും എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു ഉത്പന്നം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മികച്ചതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായിരിക്കും മറിച്ച് അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഉത്പന്നത്തിന് കാര്യപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലെങ്കിലും രുചിയിലും ഘടനയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായേക്കാം. ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തിയതി മാത്രം നോക്കാതെ ബിബിഇ കൂടി പരിശോധിക്കുക.
2. ഐക്യുഎഫ്
ശീതീകരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ഐക്യുഎഫ് ലേബലുകൾ നൽകുന്നത്. 'ഇൻഡിവിജ്വലി ക്വിക്ക് ഫ്രോസൺ' എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ രൂപം. ഗോദ്റെജ് യമ്മീസിൻ്റെ STEM 2.0 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 85% ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്താണ് ഐക്യുഎഫ് എന്നറിയില്ലെന്ന് ഡോ.സിങ് പറയുന്നു. പയർ വർഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആധുനിക ഫ്രീസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശീതീകരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഐക്യുഎഫ്. ഇത്തരത്തിൽ ശീതീകരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ഐക്യുഎഫ് ലേബൽ നൽകുന്നത്.
യഥാർഥത്തിൽ ഭക്ഷണം തണുപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച രീതികളിൽ ഒന്നാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഓരോ ഉത്പന്നവും വേർതിരിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വച്ച് മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഐക്യുഎഫ് പ്രക്രിയയിൽ ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങൾ ദീർഘനേരം ഫ്രീസറിൽ വച്ചാലും കട്ട പിടിക്കില്ല. ഓരോ ഉത്പന്നത്തിലും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം പദാർഥങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റവും വരുന്നില്ല.
3. എച്ച്പിപി
ചൂട് ഉപയോഗിക്കാതെ അമിത മർദം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രുചിയും പോഷകഗുണവും നിലനിർത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. 'ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസിങ്' എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ രൂപം. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങൾക്കാണ് എച്ച്പിപി എന്ന ലേബൽ നൽകാറ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷ്യ സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഒന്നാണിത്.
ഭക്ഷണം സംരക്ഷിക്കാൻ എച്ച്പിപി ചൂടിന് പകരം വളരെ ഉയർന്ന മർദം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. സിങ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ചൂട് പലപ്പോഴും പോഷകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് രുചി വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്യൂസുകൾ, ഡിപ്പുകൾ, റെഡി-ടു-ഈറ്റ് ഭക്ഷണം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറ്. രുചി, ഘടന, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളേയും ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
4. എഫ്ഡി
പാക്കറ്റ് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'എഫ്ഡി' എന്ന ലേബൽ 'ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ്' എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങൾ ചൂടാക്കി ഉണക്കുന്നതിന് പകരം മരവിപ്പിച്ച് ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. ഈ രീതിയിൽ ഉണക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വാഭാവിക രുചി, നിറം, പോഷകഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലാണ് 'എഫ്ഡി' എന്ന ലേബൽ നൽകാറ്. ചൂട് ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പോഷകങ്ങളും സ്വാദും അതേ പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു.
