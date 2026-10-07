അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ വീടൊരുക്കാൻ ഇനി പണം ചെലവാക്കേണ്ട; ഈ ലളിതമായ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാം
പുതിയ കുഷ്യനുകൾ, പൂക്കൾ, വിളക്കുകൾ എന്നിവ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പിഎസ് ഡിസൈൻ സ്ഥാപകരായ പ്രിയങ്ക പി മെഹ്റ, പിയൂഷ് മെഹ്റ എന്നിവർ പറയുന്നു.
Published : October 7, 2026 at 12:13 PM IST
അതിഥികൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആഘോഷങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോഴോ വീടൊന്ന് മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണോ നിങ്ങൾ? ഇനി കടകളിൽ കയറിയിറങ്ങി അലങ്കാരവസ്തുക്കൾക്കായി പണം വാരിയെറിയേണ്ടതില്ല; നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ലളിതമായി വീടിൻ്റെ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി പ്രമുഖ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനർമാർ നൽകുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ പരിചയപ്പെടാം.
പുതിയ കുഷ്യനുകൾ, പൂക്കൾ, വിളക്കുകൾ എന്നിവ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പിഎസ് ഡിസൈൻ സ്ഥാപകരായ പ്രിയങ്ക പി മെഹ്റ, പിയൂഷ് മെഹ്റ എന്നിവർ പറയുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ അർഡെറ്റെയുടെ ഡയറക്ടർമാരായ ബദ്രിനാഥ്, പ്രേരണ കലേരു എന്നിവരും ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരാണ്. വീടിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വേണം അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ.
പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കരുത്
സാധാരണയായി വീടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ് കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പൂക്കളും ദീപങ്ങളും അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങും. എന്നാൽ വീടിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രിയങ്കയും പിയൂഷും നിർദേശിക്കുന്നു. ഇടനാഴികളിൽ പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകും. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളുള്ള കിടപ്പുമുറിയിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ വയ്ക്കാം.
തിളക്കമുള്ള പച്ച ടൈലുകളുള്ള കുളിമുറിയിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകർഷകമായിരിക്കും. ഇടനാഴിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തും ഇത്തരം അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാം. മുറിയിലുള്ള നിറങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അലങ്കാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വീടിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബദ്രിനാഥും പ്രേരണയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുതിയവ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്
പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അലമാരയിലുള്ള പഴയ തുണിത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. കിടപ്പുമുറിയിൽ പുതിയ ബെഡ്കവർ വിരിക്കുകയോ കുഷ്യനുകൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം. സ്വീകരണമുറിയിൽ കുഷ്യൻ കവറുകൾ മാറ്റുന്നതും പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള കാർപെറ്റ് വിരിക്കുന്നതും മുറിയുടെ രൂപം തന്നെ മാറ്റും. പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ, കലാസൃഷ്ടികൾ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതും മികച്ച ആശയമാണ്.
സ്വീകരണമുറിയുടെ തനിമ നിലനിർത്താം
സ്വീകരണമുറിയിൽ അമിതമായ അലങ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മുറിയുടെ മുഴുവൻ രൂപവും മാറ്റുന്നതിന് പകരം കുഷ്യൻ കവറുകളോ കാർപെറ്റുകളോ മാത്രം മാറ്റുക. മുറിയിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾക്കും കലാസൃഷ്ടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അലങ്കാരങ്ങൾ. മുറിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ മികച്ച കാർപെറ്റോ ഫർണിച്ചറുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
നിറങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
ആഘോഷദിവസങ്ങളിൽ ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, സ്വർണം, പച്ച, മഞ്ഞ, പിങ്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. മുറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന് മുറിയിൽ പച്ച നിറം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കളിലൂടെയോ കുഷ്യനുകളിലൂടെയോ ആ നിറം നിലനിർത്താം. ഇതിനൊപ്പം ചുവപ്പോ വെളുപ്പോ നിറങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം. തുരുമ്പ് നിറം, ഇൻഡിഗോ, കുങ്കുമം, വൈൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലും ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ചില ലളിതമായ വഴികൾ
വീടിൻ്റെ ഘടന മാറ്റാതെ തന്നെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതി കൊണ്ടുവരാൻ പൂക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഇടനാഴിയുടെ അവസാനത്തിലോ കിടപ്പുമുറിയിലോ കുളിമുറിയിലോ പൂക്കൾ വയ്ക്കാം. വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ചെറിയ പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വലിയ രീതിയിൽ പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആകർഷകമായിരിക്കും. മികച്ച പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റുഡിയോ അർഡെറ്റെ നിർദേശിക്കുന്നു. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകും.
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പ്രധാന അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് താഴെയായി വയ്ക്കാം. ഇതിന് ഇരുവശത്തുമായി പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്നതും മികച്ച ആശയമാണ്. പിച്ചളയിലോ സെറാമിക്കിലോ ഉള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ കൂടി ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കാം. പനകൾ, ഫിഡിൽ ലീഫ് ഫിഗ് തുടങ്ങിയ ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വീടിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകും. ഇതിനൊപ്പം വെളുപ്പ്, പിങ്ക്, മജന്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം. പഴയ മേശകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകും.
10 മിനിറ്റിൽ വീടൊരുക്കാം
അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ വീട് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. അതിഥികൾ ഇരിക്കുന്ന മുറി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രധാന നിറം കണ്ടെത്തുക. കുഷ്യൻ കവറുകളോ മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങളോ മാറ്റുക. പൂക്കൾ വയ്ക്കുകയും രണ്ടോ മൂന്നോ അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. മികച്ച പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. മുറിയിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികളോ ചെടികളോ ഫർണിച്ചറുകളോ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക. അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വീട് പൂർണമായും മാറ്റുന്നതിന് പകരം ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതി കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്.
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