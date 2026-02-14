ETV Bharat / lifestyle

അതിരുകളില്ലാത്ത പ്രണയത്തെ അനശ്വരമാക്കുന്ന പ്രണയ ദിനം; ഹാപ്പി വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ

ഈ വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകട്ടെ. ഒരു പിടി നല്ല ഓർമ്മകളെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെക്കൂട്ടാം..

VALENTINES DAY VALENTINES DAY SPECIAL VALENTINES DAY CELEBRATIONS 2026 VALENTINES DAY
Representational Image (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 12:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രണയകാലം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ചിലർക്ക് ലൈബ്രറി പ്രേമമാണെങ്കിൽ മറ്റുചിലർക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിൽ കണ്ടു പഴകിയതുപോലെ നല്ല നാടൻ പ്രേമം. ആരും കാണാതെ കത്തുകൾ കൈമാറിയും ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് എത്തിനോക്കിയും കൈപിടിച്ചൊന്നിച്ചു നടന്നും അങ്ങനെ പ്രണയാർദ്രമായ ഓരോരോ കാലങ്ങൾ. എപ്പോഴും അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കരുതിപ്പോകുന്ന നിമിഷാർഥങ്ങൾ. ഒഎൻവി കുറുപ്പ് എഴുതിയതുപോലെ..

ഏതോ പുരാതന പ്രേമ കഥയിലെ

ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കെ

ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചുപോയി

അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ...

കേവലം വാക്കുകൾക്കൊണ്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വികാരതരളിതമാണ് പ്രണയം എന്ന് വരികൾ പാടുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ചാരുത നിറഞ്ഞ എത്രയോ പാട്ടുകൾ ഇന്നും മലയാളിയുടെ പ്ലേലിസ്‌റ്റുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ഓരോ തവണ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾപോലുമറിയാതെ മനസ് മറ്റേതോ ഓർമ്മകളിൽ ചെന്ന് കൊരുക്കുന്നു. ആ ദിനങ്ങളെ ഓർത്തുപോകുന്നു. പ്രണയത്തിൻ്റെ സുവർണ നിമിഷങ്ങളെ.

VALENTINES DAY VALENTINES DAY SPECIAL VALENTINES DAY CELEBRATIONS 2026 VALENTINES DAY
Representational Image (getty images)

ആ ഓർമ്മകൾപ്പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുദിനംകൂടി പിറന്നിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി 14 വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ. പ്രണയിതാക്കളുടെ ദിനം. സുന്ദരമായ ഈ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഒരു കേക്ക് മുറിച്ചോ ചുംബനമോ കോരിത്തരിക്കുന്ന ആലിംഗനമോ ഇല്ലാതെ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

റോസ് ഡേ, പ്രൊപ്പോസ് ഡേ, ചോക്ലേറ്റ് ഡേ, ടെഡി ഡേ, പ്രോമിസ് ഡേ, ഹഗ് ഡേ, കിസ് ഡേ അവസാനം വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ. ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടുനിന്ന ആഘോഷങ്ങളോടെ ഈ വർഷത്തെ വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ അവസാനിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്താണ് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം. ഇതിന് പിന്നിലെ ചരിത്രവും ഏറെ വ്യത്യസ്‌തം. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ പ്രണയിതാക്കളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട്‌ റോമൻ പുരോഹിതനായിരുന്ന വിശുദ്ധ വാലൻ്റൈൻ രഹസ്യമായി കമിതാക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തു. പിന്നീട് രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചതിന് റോമൻ ചക്രവർത്തി വിശുദ്ധ വാലൻ്റൈനെ ഫെബ്രുവരി 14 ന് വദിച്ചു എന്നാണ് കഥ. അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച വിശുദ്ധ വാലൻ്റൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി 14 വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

VALENTINES DAY VALENTINES DAY SPECIAL VALENTINES DAY CELEBRATIONS 2026 VALENTINES DAY
Representational Image (getty images)

ഇന്ന് കേരളത്തിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരം പരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. പ്രായഭേദമന്യോ എല്ലാവരും പ്രണയദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. വർണക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ സമ്മാനങ്ങളും ചോക്ലേറ്റും പ്രണയഗന്ധം പരത്തുന്ന റോസാപ്പൂക്കളും പരസ്‌പരം സ്‌നേഹത്തോടെ കൈമാറുന്നു. സ്‌നേഹത്തിനും പരിലാളനകൾക്കുമപ്പുറം കാമത്തിൻ്റെ പുറപ്പെടലുകളും ഈ ദിനത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

VALENTINES DAY VALENTINES DAY SPECIAL VALENTINES DAY CELEBRATIONS 2026 VALENTINES DAY
Representational Image (getty images)

ഒരു കാലത്ത് സമൂഹം കേവലം കാമം എന്ന് മാത്രം പ്രണയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച അതേകാലത്ത് തന്നെയാണ് പല അനശ്വര പ്രണയങ്ങളും പൂവണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൗമാരത്തിലും യൗവ്വനത്തിലും വാർധക്യത്തിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ നിറം ഇതുവരെ മങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി മങ്ങുകയുമില്ല. അത്രമേൽ തരളിതമാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത്.

അങ്ങനെ ഈ പ്രണയദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി നല്ല നിമിഷങ്ങളും നല്ല അനുഭവങ്ങളും സമ്പാദിക്കാം. നിഴലായും തണലായും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്കായി ഹൃദയം തുറക്കാം. മധുര നിമിഷങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും അതിരുകളില്ലാതെ എക്കാലവും നിലനിൽക്കട്ടെ...ഹാപ്പി വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ...

Also Read: പ്രണയത്തിൻ്റെ മധുര ചുംബനങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാം; ഹാപ്പി കിസ് ഡേ..

TAGGED:

VALENTINES DAY
VALENTINES DAY SPECIAL
VALENTINES DAY CELEBRATIONS
2026 VALENTINES DAY
VATENTINES DAY 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.