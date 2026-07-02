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കൗമാരക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ; കുഞ്ഞുപ്രായത്തിലും ആന്‍റി ഏജിങ് ക്രീമുകള്‍, കോസ്‌മെറ്റിക്കോറെക്‌സിയ അറിയാം

എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത സൗന്ദര്യ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, കൗമാരക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പുതിയ മാനസികാവസ്ഥ, കോസ്‌മെറ്റിക്കോറെക്‌സിയെ കുറിച്ചറിയാം...

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representative image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 2, 2026 at 8:47 PM IST

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സ്‌കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന കൗമാരക്കാർ തങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ തറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതൊന്നും കാണാന്‍ കഴിയില്ല. ഇപ്പോള്‍ കൗമാരക്കാർ വീട്ടിലെത്തിയാൽ നേരെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി മുഖം പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ 15 വയസുകാരിയായ മകള്‍ക്ക് ഫേസ് സെറമുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെക്കാള്‍ അറിവുണ്ടാകാം. ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ ഫിൽട്ടറുകളുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്ടോക് ട്രെൻഡുകളുടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൃത്രിമ സൗന്ദര്യ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ്. വെറും എട്ടോ പത്തോ വയസുള്ള കുട്ടികൾ പോലും മുതിർന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീര്യമേറിയ ആൻ്റി-ഏജിങ് ക്രീമുകളും ആസിഡുകളും വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

എന്താണ് കോസ്‌മെറ്റിക്കോറെക്‌സിയ?

പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സൗന്ദര്യവർധക ഉത്‌പന്നങ്ങളും ചർമ്മ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെയോ അമിത അഭിനിവേശത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് കോസ്‌മെറ്റിക്കോറെക്‌സിയ (Cosmeticorexia). ഇതിനെ 'ഡെർമോറെക്‌സിയ' (Dermorexia) എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സെലിബ്രിറ്റി സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്താൽ കൗമാരക്കാരിൽ അടക്കം ഈ പ്രവണത ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.

കുട്ടികൾ പോലും തങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത റെറ്റിനോൾ, ആസിഡുകൾ തുടങ്ങിയ ആൻ്റി-ഏജിങ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തില്‍ ചെറിയൊരു പാടോ കുരുവോ കാണുമ്പോൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദം ഇവര്‍ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. വിനോദങ്ങളും മറ്റ് ഹോബികളും മാറ്റിവച്ച് സ്‌കിന്‍ കെയറിനായി നിരവധി സമയമാണ് ഇവര്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ (GRWM) വീഡിയോകളും ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ പരസ്യങ്ങളും കുട്ടികളെ കടുത്ത രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിൽട്ടറുകൾ നൽകുന്ന കൃത്രിമമായ സൗന്ദര്യം യഥാർഥ ജീവിതത്തിലും വേണമെന്ന ചിന്ത കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻകിട കോസ്മെറ്റിക് ബ്രാൻഡുകൾ ആകർഷകമായ പാക്കേജിങും പരസ്യങ്ങളും ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ദി ഗ്രേറ്റ് സെറം റേസ്:

ഒരു കാലത്ത് ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി സോപ്പും വെള്ളവുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടിയോട് സ്‌കിന്‍ കെയറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ പറയാന്‍ കാണും. ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, നിയാസിനാമൈഡ്, വിറ്റാമിൻ സി, റെറ്റിനോൾ, പെപ്റ്റൈഡ് സെറം, ബാരിയർ ക്രീം എന്നിവ ചിലത് മാത്രം.

ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍മാരുടെ വീഡിയോയുടെ സ്വാധീനം പല കൗമാരക്കാരും വിലകൂടിയ ചർമ്മസംരക്ഷണ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ രഹസ്യമായി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആൻ്റി-ഏജിങ് ക്രീമുകൾ, റെറ്റിനോൾ സെറം, ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ്, എക്സ്ഫോളിയേറ്റിങ് ആസിഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ക്ലിക്ക് അകലെയാണ്.

കൗമാരക്കാരുടെ ചർമ്മം ഒരു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണമല്ല

കൗമാരക്കാരുടെ ചർമ്മം മുതിർന്നവരുടെ ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്‌തമാണ്. കുട്ടികളുടെ ചര്‍മ്മം ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. റെറ്റിനോൾ, ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ചര്‍മ്മത്തെ ബാധിക്കാനിടയാക്കുന്നു. ഡോക്‌ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശമില്ലാതെ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സംരക്ഷണ പാളിയെ നശിപ്പിക്കും.

ഇത്തരം പ്രൊഡക്‌റ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ തിളങ്ങുന്ന ചര്‍മ്മത്തിന് പകരം പൊള്ളൽ, ചുവപ്പ്, പുറംതൊലി, ചൊറിച്ചിൽ, സ്ഥിരമായ വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍മാര്‍ റിങ് ലൈറ്റിന് കീഴില്‍ വീഡിയോകള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ ചർമ്മം തിളങ്ങുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. മുഖത്തെ പാടുകളും കുരുക്കളും എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ മായ്‌ച്ച് കളയുന്നു. എന്നാല്‍ കൗമാരക്കാരാകട്ടെ അവരുടെ ഫില്‍ട്ടറിട്ട എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത മുഖത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരം വീഡിയോകള്‍ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് അപ്പുറം ഒരു ഹോബിയാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

കണ്ണാടിയാണ് ശത്രു

കോസ്മെറ്റിക്-കൊറെക്‌സിയ എന്നത് ചർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ആത്മാഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. അതായത് നിങ്ങളുടെ നിറത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ഉയരുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കൗമാരക്കാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. പല കൗമാരക്കാരും ദിവസം മുഴുവൻ അവരുടെ മുഖം ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കണ്ട് പിടിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ചെറിയ പാടുകള്‍ പോലും അവര്‍ കണ്ടെത്തുകയു ആവാലാതി പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മസംരക്ഷണ ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ വർധിച്ച് വരുന്ന ശേഖരം മാത്രമെ മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർഥ ആശങ്ക അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉത്കണ്‌ഠയാണെന്ന് അവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്

  • മിക്ക കൗമാരക്കാർക്കും ലളിതമായ ഒരു ചർമ്മസംരക്ഷണ ദിനചര്യയുടെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത്. ക്ലെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ്, മോയ്‌സ്‌ചറൈസർ, സൺസ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി.
  • മുഖക്കുരുവോ പാടുകളോ കാണപ്പെട്ടാല്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം തേടേണ്ടത് ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ അടുത്തല്ല മറിച്ച് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പക്കല്‍ നിന്നാണ്.

യഥാർഥ ചർമ്മം എന്നാൽ ഫിൽട്ടറുകൾ വച്ചതുപോലെ പാടുകളില്ലാത്ത ഒന്നല്ലെന്നും കുട്ടിക്കാലത്തെ ലളിതമായ പരിചരണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സമയമായി എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കോസ്‌മെറ്റിക്കോറെക്‌സിയ നമുക്ക് നൽകുന്നത്.

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