വിദ്യാർഥികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പരീക്ഷാ സമ്മർദം; മെൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അറിയാതെ പോകരുത്..

കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കാനും കുട്ടികളെ പൂർവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ചികിത്സകളും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഏറെ പ്രയോജനാത്മകമാണ് മെൻ്ററുമാർ.

Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
ന്ത്യയിലുടനീളം എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ, സർവകലാശാല പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പരീക്ഷ അടുത്തുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ പരീക്ഷാ പേടിയും സമ്മർദവും വർധിച്ചു വരുന്നു.

ഈ സമ്മർദത്തെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേയ്‌ക്കും മക്കളുടെ കഷ്‌ടപ്പാടുകൾ ആഴ്‌ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികളിലെ സമ്മർദം കുറയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി മാനസിക സമ്മർദം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാൻ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് സമ്മർദം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നാണ്.

പരീക്ഷാ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വൈകാരിക ക്ലേശങ്ങൾ, ഉത്‌കണ്‌ഠ എന്നിവ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. പകരം അത് സ്വയം മറച്ചുവയ്‌ക്കുന്നു. പരീക്ഷാഹോളിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് വറുവേദന, പെട്ടന്നുള്ള ദേഷ്യം, പഠനസമയത്ത് ഉറക്കമില്ലായ്‌മ, ക്ഷീണം, അസ്വസ്ഥത എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും നിരാശരായും ഒറ്റപ്പെട്ടും കാണാൻ മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുന്നു.

പരീക്ഷകൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്. പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർഥികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. വയറുവേദന, ക്ഷീണം, അസ്വസ്ഥത, പരിഭ്രാന്തി തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും പതിവായി കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാലിത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടാൽ ഈ വികാരങ്ങൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ദേഷ്യം, അശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസം എന്നിവയായി മാറും എന്നാണ് എഡ്യൂവെലോസിറ്റി ഗ്ലോബലിൻ്റെ മാനേജിങ് പാർട്‌ണറും സ്ഥാപകനുമായ വിനു വാര്യരുടെ അഭിപ്രായം.

അക്കാദമിക് തലത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിരോധാഭാസമാണിത്. ഇവ പലപ്പോഴും കാഴ്‌ചയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും വിജയം നേടാനും അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മനസിലൊതുക്കി ഉൾവലിയുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ത്യാഗത്തിൻ്റെ മഹത്വവത്‌ക്കരണം

ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും മഹത്വവത്‌ക്കരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ അതേമനോഭാവം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും വിദ്യാർഥികളോടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ത്യാഗത്തെ കാല്‌പനികമാക്കുന്നു. അവരുടെ കഷ്‌ടപ്പാടുകളെ അവഗണിക്കുകയും നിസാരവത്‌ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ സമ്മർദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളിലൊന്നെന്നാണ് വാര്യരുടെ അഭിപ്രായം. ചിന്തകൾ, ഭയം, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് എന്തും തുറന്ന് പറയാം എന്ന സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ഭയത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഭയം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു മെൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം കടന്നുവരുന്നത്.

മെൻ്റർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാകുന്നു?

മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെയോർത്ത് ആശങ്കാകുലരാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ അവരെ സമ്മർദത്തിലാക്കും. ഇവിടെയാണ് മെൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകത കടന്നുവരുന്നത്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌ഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2023 ൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദങ്ങൾ മൂലം 13,892 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് മെൻ്ററുടെ ആവശ്യകത എന്ന വിഷയം കടന്നുവന്നത്.

പ്രതിരോധശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ സ്വയം കരുത്തുള്ളവരാക്കാമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇവിടെയാണ് മെൻ്റർ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്. മെൻ്റർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നു. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി നിലനിൽക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്‌ടങ്ങളും സ്വപ്‌നങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൻ്റെ മനസിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സമ്മർദങ്ങളും ഭയം കൂടാതെ തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുക എന്നതല്ല മെൻ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മനസ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരിടം സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നതാണ് മെൻ്ററിൻ്റെ ദൗത്യം.

അടിയന്തര ചികിത്സയും പരിചരണവും

കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കാനും കുട്ടികളെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേയ്‌ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ചികിത്സകളും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. ചികിത്സാ സെഷനുകൾ, കൗൺസിലിങ് ഓഫിസുകൾ, അടിയന്തര പരിചരണ ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ ഇവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദം ഗുരുതരമോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ. അങ്ങേയറ്റം ഉത്‌കണ്‌ഠ നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ശരിയായ ചികിത്സ തേടണമെന്നാണ് ഡോക്‌ടർ വാര്യർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രശ്‌നത്തെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയണം എന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കുട്ടിയിലെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മെൻ്റർ സുരക്ഷിതമായ പ്രതിവിധികൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു.

അതേസമയം വിദ്യാർഥികളിലെ പരീക്ഷാക്കാല സമ്മർദങ്ങളെപ്പറ്റി അവരിൽത്തന്നെ അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കണമെന്നും ഡോക്‌ടർ വാര്യർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കൗമാരത്തിലേ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രായപൂത്തിയായതിന് ശേഷവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളായും അമിതമായ ഉത്‌കണ്‌ഠയായും പരിണമിക്കുന്നു. ഇനിയും വരുന്ന പരീക്ഷാക്കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും സ്വയം ശക്തരാകാനും മെൻ്ററുകൾ അനിവാര്യാമാണെന്ന് വിദഗ്‌ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പിന്തുണ നൽകാം.

