ETV Bharat / lifestyle

ആരോഗ്യപ്രേമികളെ ഇതിലേ... ഇിടിവി ഭാരത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹെല്‍ത്ത് ചലഞ്ചില്‍ ജനപ്രവാഹം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്ഷണരീതികളിലും ജീവിതശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലും ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
Glimpses Of Sunday's ETV Bharat and Freedom Healthy Cooking Oil Event (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആരോഗ്യപ്രേമികള്‍ക്കായി ഇടിവി ഭാരത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഫിറ്റ് ഹോഗാ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ' പങ്കെടുക്കാൻ വൻ ജനപ്രവാഹം. ഹൈദരാബാദ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിന് എതിർവശത്തുള്ള ബീഗംപേട്ടിലെ മയൂരി ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് ഓഫിസിൽ വച്ച് ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ ഹെല്‍ത്ത് ചാലഞ്ചിലേക്കാണ് ആളുകള്‍ ഒഴുകിയെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തിയും ചേർന്നാണ് ഞായറാഴ്‌ച 'ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്' സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 22-ന് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിപാടിയുടെ അവസാന ഗ്രൗണ്ട് മീറ്റ് നടക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പരിപാടിക്ക് മുൻപായി നേരിട്ടെത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളവർക്ക് https://www.etvbharat.com/fit-hoga-bharat എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്ഷണരീതികളിലും ജീവിതശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇടിവി ഭാരതും ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലും ചേർന്ന് ഈ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. വ്യായാമമില്ലാത്ത ദിനചര്യകൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ അമിതവണ്ണം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നേരിടുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹെല്‍ത്തി ചാലഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ മാർഗനിർദേശത്തോടെയാണ് ഫിറ്റനസ് ചലഞ്ച് നടക്കുക. സൗജന്യ യോഗ, സൂംബ, ഡാൻസ് ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലനം, മെഡിക്കൽ വിദഗ്‌ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പതിവായുള്ള ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ എല്ലാം ഇതില്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. "ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയധികം ആളുകളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിറ്റനസ് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരെണെന്ന് കരുതുന്നു", ഫിറ്റനസ് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവർ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

നേരിട്ട് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തത്സമയം ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് യോഗ, ഏഴ് മണിക്ക് സൂംബ, 7.30 ന് ഡാൻസ് ഫിറ്റ്‌നെസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സെഷനുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക. റാഷിദ സിദ്ധ്പൂർവാല, വിജയ തുപുരാണി, വനശ്രീ ശർമ്മ തുടങ്ങിയ വിദഗ്‌ധരാണ് സെഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

എന്താണ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്?

ആരോഗ്യം, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഫിറ്റനസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് 'ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് - 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്' കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

മെഡിക്കൽ വിദഗ്‌ധരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സൗജന്യമായി തന്നെ ഇടിവി ഭാരത് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പുകളെ കുറിച്ചും കൊളസ്‌ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിദഗ്‌ധരുടെ നിർദേശങ്ങളും സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഒപ്പം സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ലഘു ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകും. ഇടിവി ഭാരത് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പരിപാടി വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. ഞായറാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും ഓൺലൈൻ സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും എനിക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഗംഗാധർ പാനി പറഞ്ഞു.

FIT HOGA BHARAT 30 DAYS HEALTH CHALLENGE HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS ETV Bharat
ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത് 30 ഡേയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

"ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലമായി ഡാൻസ് ഫിറ്റനസ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് അത്തരമൊരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷം. എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം", ഷംഷാദ് പറഞ്ഞു.

Also Read: ആർത്തവ ആരോഗ്യം മൗലികാവകാശം; തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി സ്‌കൂളുകള്‍, 51.35 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കര്‍ണാടക

TAGGED:

FIT HOGA BHARAT
30 DAYS HEALTH CHALLENGE
HYDERABAD YOGA ZUMBA DANCE FITNESS
ETV BHARAT
FIT HOGA BHARAT HEALTH CHALLENGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.