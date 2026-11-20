വരണ്ട ചർമ്മത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം; ശൈത്യകാലത്ത് ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ
ശൈത്യകാലത്ത് ചർമ്മത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ചർമ്മം വരണ്ടുപോകാതിരിക്കാനും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വരണ്ട ചർമ്മത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം തേടുകയാണെങ്കിൽ, ചില രീതികൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
Published : November 20, 2026 at 7:27 PM IST
കാലാവസ്ഥ മാറുന്തോറും ചർമ്മത്തിന് സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത്. ഈ സമയത്ത്, ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം ഇല്ലാതാകുകയും ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ടുകൾ, വരണ്ട ചർമ്മം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മുംബൈയിലെ സൈഫി ആശുപത്രിയിലെ ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. പ്രവീൺ ബനോദ്കർ വിശദീകരിക്കുന്നത്, പലരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വിവിധ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. വരണ്ട ചർമ്മത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം തേടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചില രീതികൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
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ശൈത്യകാലത്ത് ചർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്
ക്ലെൻസർ: ചർമ്മം ദിവസേന വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചർമ്മത്തിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രീം രൂപത്തിലോ എണ്ണ രൂപത്തിലോ ഉള്ള ഫേസ് വാഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഡോ. പ്രവീൺ ബനോദ്കർ പറയുന്നു. കൂടാതെ, മൃതകോശങ്ങൾ പതിവായി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ തിളക്കം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുള്ള ആളുകൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ സ്കിൻ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു.
ടോണർ: ആൽക്കഹോൾ രഹിത ടോണർ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലിസറിൻ, റോസ് വാട്ടർ, കറ്റാർ വാഴ തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ ടോണറുകൾ ശൈത്യകാലത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. അവ ചർമ്മത്തെ തുടുത്തതും ഈർപ്പമുള്ളതും മൃദുലവുമാക്കി നിലനിർത്തുന്നു. കൂടാതെ, ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടക്കാനും ചുണങ്ങ്, ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാനും അവ സഹായിക്കുന്നു.
മോയ്സ്ചുറൈസർ: നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും മണം, പാക്കേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം എന്നിവയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് അധികം ആലോചിക്കാതെ മോയ്സ്ചുറൈസറുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സെറാമൈഡുകൾ, ഷിയ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ പോലുള്ള ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ചേരുവകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു. പതിവ് മോയ്സ്ചുറൈസറുകൾക്ക് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം മിനുസപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, എന്നാൽ ഈ ചേരുവകൾ ആഴത്തിൽ ചർമ്മത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി വരൾച്ചയുടെ മൂലകാരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
സൺസ്ക്രീൻ: വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ശൈത്യകാലത്തും സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് (UV) രശ്മികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ തടയാനും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 30 എസ്പിഎഫ് (സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ) ഉള്ള, 'ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം' (broad-spectrum) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സൺസ്ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക: ശൈത്യകാലത്ത് ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രീമുകളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. 2020-ൽ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് ഡെർമറ്റോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിൽ 'സ്കിൻ ബാരിയർ' പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം" എന്ന പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ്.
ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാം
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മൃദുവായ ഒരു ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം, കറ്റാർവാഴ (aloe vera), വിറ്റാമിൻ ഇ, ബദാം ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുക. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ വരൾച്ച കുറയ്ക്കാനും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുഖം ഉന്മേഷത്തോടെയും പുതുമയോടെയും ഇരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ:
വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങാനീരും: വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനുള്ള മികച്ചതും പ്രകൃതിദത്തവുമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, അല്പം ചൂടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഏതാനും തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് ഉപ്പൂറ്റിയിൽ പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം സോക്സ് ധരിക്കുക. ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകീറുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഇതൊരു ഫലപ്രദമായ വീട്ടുവൈദ്യമാണ്.
തേനും റോസ് വാട്ടറും: തേൻ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത 'ഹ്യൂമെക്ടൻ്റ്' (ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന പദാർത്ഥം) ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; അതായത് ചുണ്ടുകളിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. റോസ് വാട്ടർ ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കുന്നു. അര ടീസ്പൂൺ തേനിൽ 4-5 തുള്ളി റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ടുക. 10 മിനിറ്റിനു ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക. ദിവസവും രണ്ടുതവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചുണ്ടുകളിലെ ഈർപ്പം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഗ്ലിസറിനും റോസ് വാട്ടറും: ഗ്ലിസറിനും റോസ് വാട്ടറും ചേർത്ത മിശ്രിതം ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകീറൽ, കൈകൾ വരണ്ടുപോകൽ, ചുണ്ടുകൾ പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനിൽ ഏതാനും തുള്ളി റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുക. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പവും മൃദുത്വവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
നെയ്യ്: മിക്ക വീടുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന നെയ്യ്, പലതരം ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചർമ്മത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ഈർപ്പം നൽകുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഉപ്പൂറ്റിയിലും ചുണ്ടുകളിലും നെയ്യ് പുരട്ടുക, രാവിലെ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക. ഇത് ചർമ്മത്തെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കും.
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