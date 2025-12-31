ETV Bharat / lifestyle

ട്രെൻഡിങ് ഡ്രസുകള്‍ ധരിക്കാതെ തന്നെ ഐക്കോണിക് ലുക്ക് വരുത്താം; ഇതൊന്ന് പാലിച്ചാല്‍ മതി

വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശരീര ഘടനയ്ക്ക് യോജിച്ചതാവണം. സ്‌കിന്‍ ടോണ്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

representational image (getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
ല്ലാവരും അവരുടെ വസ്‌ത്രത്തില്‍ ഭംഗിയായി കാണപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഏത് രീതിയിലുള്ള വസ്‌ത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലർക്കും ഫാഷനെയും സ്റ്റൈലിനെയും കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല. കടയില്‍ ചെല്ലുന്നു ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഡ്രസെടുക്കുന്നു അത് ധരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ എപ്പോഴും അത് ഭംഗിയായി കാണപ്പെടണമെന്നില്ല. ഫാഷനിൽ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. എപ്പോഴും അവ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ആകര്‍ഷകമായും ഭംഗിയായും കാണപ്പെടും. വസ്‌ത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി അറിയാം.

ശരീരഘടന

ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരഘടന വ്യത്യസ്‌തമാണ്. വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ ശരീര ഘടനയ്ക്ക് ചേരുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്‍ ഒരുപാട് അയഞ്ഞ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ഇട്ടാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ശരീര ഘടനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഏസ്‌തെറ്റിക് ലുക്ക് നോക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ അത് യോജിച്ച് പോകും. ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങള്‍ വച്ച് അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായി ഭംഗിയാക്കാവുന്നതെയുള്ളു.

representational image (getty image)

പിയര്‍ ഷെയ്പ്പ് ബോഡിയാണെങ്കില്‍ അതിന് ചേര്‍ന്നവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്‍പ്പം തടിയുള്ളവരാണെങ്കില്‍ ഇറുകിയ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ഇടാതിരിക്കുക. അല്‍പ്പം ഫ്രീ സൈസില്‍ ഉള്ളതും ഒരുപാട് ഫ്ലോറല്‍ പ്രിൻ്റുകള്‍ വരാത്തതുമായ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ സുന്ദരമാക്കും. അതേസമയം ബോഡികോണ്‍ ഡ്രസ് ഇടുന്നവരാണെങ്കില്‍ നല്ല ഷെയ്‌പ്പ് വിയര്‍ ഇട്ടാല്‍ മതിയാകും.

ബോഡി ഫിറ്റ്

വിപണിയിൽ നിരവധി തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ശരിയായ വസ്ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അവ ഉപയോഗ്യ ശൂന്യമാകും. അല്ലെങ്കില്‍ അവ ഒരു ദിവസം ധരിച്ചിട്ട് അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമാക്കണമെന്ന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് പറയുന്നു. ജീന്‍സാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ശരീര ഘടനയ്ക്ക് ചേരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. പിയര്‍ ഷെയ്പ്പ് ബോഡിയാണെങ്കില്‍ അതിന് ചേര്‍ന്ന ജീന്‍സുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

representational image (getty image)

സിമ്പിൾ ലുക്ക്

കട്ടിയുള്ള ഡിസൈനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആയി തോന്നുമെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. പക്ഷേ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ലെന്നാണ്. ലളിതമായ ഡിസൈനുകളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ എപ്പോഴും ട്രെൻഡിയായി കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എംബ്രോയ്‌ഡറി പോലുള്ള ഹെവി വർക്ക് ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ എല്ലാ പരിപാടികള്‍ക്കും അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയില്‍ സ്റ്റൈല്‍ ചെയ്‌ത് ഇടാന്‍ കഴിയും.

കളർ കോമ്പിനേഷൻ

representational image (getty image)

തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭംഗിയായി തോന്നണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാലും ഭംഗി തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്‌കിന്‍ ടോണിന് പറ്റിയവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കളര്‍ കോമ്പിനേഷന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ സിമ്പിള്‍ ഡ്രസില്‍ പോലും നിങ്ങള്‍ക്ക് എലഗൻ്റ് ലുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒുപാട് കളര്‍ കോമ്പിനേഷന്‍ വരുന്നവ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവ ചിലപ്പോള്‍ ഭംഗി തോന്നിക്കണമെന്നില്ല.

സ്ഥലം

എല്ലായിടത്തും ഒരേ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കരുത്. ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്ന രീതിയില്‍ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് ആകര്‍ഷണ ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഓഫിസില്‍ ഫോർമൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്.

വൃത്തി

എത്ര വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ചുളിവുകളുള്ളതാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഭംഗിയും നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ ധരിക്കുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയായും സുന്ദരമായും കാണപ്പെടും.

ആക്‌സസറികൾ

ചെയിനുകൾ, വാച്ചുകൾ, ബെൽറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ആക്‌സസറികൾ ഒരു ലുക്കിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അവ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓവറാകും. നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആക്‌സസറികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫോർമൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നേർത്ത ചെയിനുകളും ക്ലാസിക് വാച്ചുകളും ലുക്ക് കൂട്ടും. കട്ടിയുള്ള ചെയിനുകളും ട്രെൻഡി വാച്ചുകളും ഫോര്‍മലിന് മാച്ച് ആയി പോകണമെന്നില്ല.

ട്രെൻഡ്

ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവയെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് പറയുന്നു. ഫാഷന്‍ ട്രെൻ്റുകളെ മിതമായ രീതിയില്‍ പിന്തുടരുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. എന്നാല്‍ അവ എപ്പോഴും മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ ആവശ്യമാണ്. ചിക്കന്‍കാരി കുര്‍ത്തകള്‍ ട്രെൻ്റായിരുന്നു. അന്ന് ചിക്കന്‍കാരികള്‍ വാങ്ങി കൂട്ടിയവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അത് എല്ലാ പരിപാടികള്‍ക്കും ധരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായെന്ന് പറയും. അത് കൊണ്ട് ട്രെൻ്റുകളെ എപ്പോഴും ഒരു അകലം പാലിച്ച് പിന്തുടരുക.

ആത്മവിശ്വാസം

നമ്മൾ എന്ത് ധരിച്ചാലും എവിടെ പോയാലും ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എപ്പോഴും ഡ്രസ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ നമ്മള്‍ ആകര്‍ഷകരാകം.

