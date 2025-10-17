കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമം പൂ പോലെ കാക്കാൻ വേണം അധിക സംരക്ഷണം

ETV Bharat / lifestyle

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)
Published : October 17, 2025 at 7:29 PM IST

മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമം മൃദുലവും അതിലോലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമാരോഗ്യത്തിന് അധിക പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ കാലാവസ്ഥ, മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ കുഞ്ഞിന്‍റെ ചർമം പെട്ടന്ന് വരണ്ടതാകാൻ കാരണമാകും. ചില തുണിത്തരങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമം ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

കുളിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
പൊക്കിൾക്കൊടി വീഴുന്നത് വരെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ. 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തുള്ള കുളിയും അരുത്. സോപ്പുകൾക്ക് പകരം ബേബി ക്ലെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ടവ്വൽ കൊണ്ട് മൂടി ഈർപ്പം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

മോയ്‌സ്‌ചറൈസിംഗ്
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചർമസംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മോയ്‌സ്‌ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നത്. ചർമം പെട്ടന്ന് വരണ്ട് പോകുന്നത് തടയാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ബേബി ലോഷനോ ക്രീമോ പുരട്ടുക. ശരീരത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ചർമം മൃദുവായിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതേസമയം പൗഡർ ഉപയോഗം നല്ലതല്ലെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്.

ഓയിൽ മസാജ്
വെളിച്ചെണ്ണ, ബദാം ഓയിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ചർമത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും രക്തചംക്രമണം, പേശികളുടെ വികാസം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ കുറയ്ക്കുകയും വിശ്രമം, ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സമ്മർദ്ദകരമായ പെരുമാറ്റം കുറവായിരിക്കും.

ശരിയായ തുണിത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമ സംരക്ഷണത്തിൽ തുണിത്തരങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമം സെൻസ്റ്റീവ് ആയതിനാൽ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പരുക്കൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തിൽ തിണർപ്പ്, പ്രകോപനം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. വീര്യം കുഞ്ഞ സോപ്പോ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളില്ലാത്ത ബേബി വാഷിംഗ് ലിക്വിഡോ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ തുണികൾ അലക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് സൂര്യപ്രകാശമെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 വരെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. പുറത്തിറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയോ തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം
ശൈത്യകാലത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിന്‍റെ ചർമം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചർമത്തെ കട്ടിയുള്ളതും പൊതിയ ഹൈപ്പോഅലോർജെനിക് മോയ്‌സ്‌ചറൈസർ പുരട്ടുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് വിദഗ്‌ധരുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

