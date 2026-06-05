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കുടിക്കാൻ ശംഖുപുഷ്പ ചായ, ഇരിക്കാൻ മരക്കഷ്‌ണം, മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വൈക്കോൽ; ഇതൊരു വേറിട്ട ജീവിതം

ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം, വസ്ത്രം മുതൽ ഭക്ഷണം വരെ പ്രകൃതി സൗഹാർദ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പാലക്കാട് അംബ്രോസിനെയും കുടുംബത്തേയും പരിചയപ്പെടാം

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അംബ്രോസ് നിർമിച്ച വീടുകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 8:06 AM IST

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എം മണികണ്‌ഠൻ

പാലക്കാട്: പ്രകൃതിയെ നോവിച്ചുള്ള വികസനങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഒരു കുടുംബം. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരികയാണ് പാലക്കാട് ഷൊർണൂരിലെ അംബ്രോസും കുടുംബവും. ആധുനികതയുടെ ആഡംബരങ്ങളില്ലാതെ തികച്ചും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയാണ് ഇവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം.

ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് പച്ചപ്പും നെൽവയലുകളും അതിരിടുന്ന മുണ്ടായ ഗ്രാമത്തിലാണ് അംബ്രോസിൻ്റെ വീട്. കുറ്റിച്ചെടികളും മുളങ്കൂട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നടന്നെത്തുന്നത് 'ഫാർമേഴ്സ് ഷെയർ' എന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ലോകത്തേക്കാണ്. കൊച്ചിയിലെ വൈപ്പിനിൽ നിന്നുമാണ് ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് ഇവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും മാറി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ അംബ്രോസും ഭാര്യ മിനിയും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മക്കളായ അമലിനും അഖിലിനും ഈ തീരുമാനം പൂർണ സമ്മതമായിരുന്നു.

പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ ജീവിതം
പൂർണമായും പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ നൽകുന്നത് മരക്കഷ്ണങ്ങളാണ്. കുടിക്കാൻ നൽകുന്നതാകട്ടെ ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചായയും. ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഇലയടയും സ്നേഹത്തോടെ നൽകുന്നു. വീടിന് സമീപത്ത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര വൈക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ വരെയുണ്ട് ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്പർശം. പൂക്കളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പലതും കുടുംബം തയ്യാറാക്കുന്നത്. രാസവളങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ജൈവരീതിയിലാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

ഫാർമേഴ്സ് ഷെയർ എന്ന കൂട്ടായ്മ

പ്രകൃതിക്ക് ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന അംബ്രോസിൻ്റെ ഫാർമേഴ്‌സ് ഷെയർ (ETV Bharat)
പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതം സുസാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഫാർമേഴ്സ് ഷെയറിലൂടെ അംബ്രോസും കുടുംബവും. തുണിയിൽ ചെമ്പരത്തിച്ചായം മുക്കി നിർമിച്ച താളുകളിലാണ് ഇവർ മലയാള കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വയം നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത്. രാസവസ്തുക്കൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഭംഗി നൽകുന്നത്. വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉത്പന്നങ്ങളെ ഇവർ പൂർണമായും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തി. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും വേണ്ടെന്നുവെച്ചാണ് ഇവർ ഈ ജീവിതരീതി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെയുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്.

മാതൃകയായി ഈ കുടുംബം
ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഇത്തരം ജീവിതരീതികൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ലോകത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതരീതിയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് ഫാർമേഴ്സ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. പഴയകാലത്തേതുപോലെ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ കുടുംബം തെളിയിക്കുന്നു. മണ്ണ്, വെളളം, വായു എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

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അംബ്രോസും ഭാര്യയും (ETV Bharat)
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, മരുഭൂവത്കരണം തടയുക, വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന സന്ദേശം.

ഇത്തരം ആഗോള നിർദേശങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ. നഗരങ്ങളിലെ മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പുതിയ കാലത്തെ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഈ മടങ്ങിപ്പോക്ക് സഹായിക്കും. പുഴയെയും മരങ്ങളെയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്, വരും തലമുറയ്ക്ക് വാസയോഗ്യമായൊരു ഭൂമി കൈമാറാൻ അംബ്രോസിനെപ്പോലുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ സഹായിക്കും.

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