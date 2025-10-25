ശെെത്യകാലത്ത് ചർമത്തിന്റെ തിളക്കം നഷ്ടമാകാതെ സംരക്ഷിക്കാം; ഡയറ്റിൽ വേണം ഈ പാനീയങ്ങൾ
ശൈത്യകാലത്ത് ചർമത്തിന് അധിക സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ചർമത്തിന്റെ തിളക്കം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 5 പാനീയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.
Published : October 25, 2025 at 7:58 PM IST
തണുപ്പ് കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. തണുപ്പ് കാലത്ത് താപനില കുറവായതിനാൽ തന്നെ ചർമം പെട്ടന്ന് വരണ്ടു പോകാൻ കാരണമാകും. ഇത് ചർമത്തിൽ മങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കുകയും തിളക്കം നഷ്ടമാകാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ വിലകൂടിയ ക്രീമുകളും മോയ്സ്ചറൈസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചർമത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഡയറ്റിൽ ചില പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഈ പാനീയങ്ങൾ ചർമത്തിലെ ജലാംശം വർധിപ്പിക്കാനും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചർമത്തെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. അത്തരത്തിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ചർമത്തിന്റെ തിളക്കം നഷ്ടമാകാതെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 5 പാനീയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.
മഞ്ഞൾ ചേർത്ത പാൽ
നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാനീയമാണ് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത പാൽ. ശക്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡിഡന്റ്സും ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഖക്കുരു തടയുകയും ചർമത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് പതിവായി ഈ പാനീയം കുടിക്കുന്നത് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും.
നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ്
വിറ്റാമിൻ സി യുടെ സമ്പന്ന ഉറവിടമാണ് നെല്ലിക്ക. പതിവായി നെല്ലിക്ക ജ്യുസ് കുടിക്കുന്നത് കൊളാജൻ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചർമത്തിലെ കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചർമത്തിന്റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. ചർമത്തെ ആരോഗ്യകരമായി സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത്.
ബദാം പാൽ
ബദാമിൽ വിറ്റാമിൻ ഈ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി ബദാം പാൽ കുടിക്കുന്നത് ചർമത്തിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും വരൾച്ച തടയാനും സഹായിക്കും. തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന പാനീയമാണിത്. ഡാർക്ക് സർക്കിൾ പരിഹരിക്കാനും ബെസ്റ്റാണിത്.
തുളസി ചായ
മികച്ച ഒരു ഡീടോക്സ് പാനീയമാണ് തുളസിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഹെർബൽ ടീ. രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കാനും രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യും. ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളാൻ മികച്ചതാണിത്. ചർമത്തെ ആഴത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനും തിളക്കം നിലനിർത്താനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല മെറ്റബോളിസം സന്തുലിതമാക്കുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലം ആരോഗ്യകരമായ ചർമം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
എബിസി ഡ്രിങ്ക്
ചർമരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് എബിസി ഡ്രിങ്ക്. ആപ്പിള്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പാനീയം തണുപ്പ്കാല ചർമപ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. ഇരുമ്പ്, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കുകയും ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകാനും സഹായിക്കും. ചർമത്തെ മൃദുവാക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
