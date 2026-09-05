ടെറസിലൊരു ഡ്രാഗൺ തോട്ടം; 140 ചെടികളുമായി വിശ്വൻ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി
5 വർഷമായി വിശ്വൻ ഡ്രാഗൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വീടിന് ചുറ്റും മഞ്ഞൾ, കപ്പ, ചേന എന്നിവയുടെ കൃഷിയും വിശ്വനുണ്ട്.
Published : September 5, 2026 at 2:05 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കൃഷി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുണ്ടായിട്ടും സ്ഥലമില്ലാത്തത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ആ വിഷമം മാറ്റിക്കോളൂ. മനസുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർഗവും ഉണ്ടാകും എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏക്കറുകണക്കിന്
സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തെളിയിച്ച പി. വിശ്വൻ്റെ കഥ.
ഫറോക്ക് നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പനോളിപറമ്പിലെ ഇരുനില ടെറസ് വീടിനു മുകളിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയാണ് ഈ അഭിരുചിയുടെ കഥ പറയുന്നത്. കൃഷിയോട് പണ്ടു മുതലേയുള്ള വിശ്വൻ്റെ താത്പര്യത്തിന് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിലൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വഴി നൽകിത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ്. ജില്ലയിൽ ഈ രീതിയിൽ കൃഷി വിജയിപ്പിച്ച ചിലരുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ വിശ്വന് പ്രോത്സാഹനവുമായി.
10 തൈകളിൽ തുടങ്ങിയ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ഇപ്പോൾ 140 ചെടികളിലെത്തി. 5 വർഷമായി വിശ്വൻ ഈ രംഗത്തുണ്ട്. പൂർണമായും ജൈവ കൃഷിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യക്കാർ വിശ്വനെ തേടിയെത്തുകയാണ് പതിവ്. വിപണിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പഴത്തേക്കാൾ രുചിയും ഗുണവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിലെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമെന്നു സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ വിശ്വൻ പറയുന്നു.
20 ലീറ്റർ പെയിൻ്റ് ബക്കറ്റുകളിലാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ചെടിയിൽ നിന്ന് മൂത്ത കമ്പ് 10 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്താണ് തൈകളാക്കാൻ വേര് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. 3 മാസം വളർച്ചയായാൽ ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിനടും. മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ 3 ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ട ബക്കറ്റിൽ കരിയില, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്, ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോർ, മണ്ണ് എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം ബക്കറ്റിൻ്റെ പാതി ഭാഗത്ത് നിറച്ച ശേഷം അതിലേക്കാണ് തൈകൾ മാറ്റി നടുന്നത്.
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പിന്നീട് പച്ചച്ചാണകം, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത ലായനി 5 ദിവസംകൊണ്ട് പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നേർപ്പിച്ചു വളമായി നൽകും. ഒരു കപ്പ് ലായനിയിൽ 9 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് നേർപ്പിക്കുക. 8 മാസത്തിനകം പൂവിടും. 30 ദിവസംകൊണ്ട് കായ്ഫലം ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. 15 പഴങ്ങൾ വരെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വളത്തിനൊപ്പം നല്ല വെയിലാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് ആവശ്യം. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതെ ചെടികൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പരിചരണത്തിൽ പ്രധാനവും. താത്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവം വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ടെറസിന് പുറത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം മറ്റു കൃഷികളുമുണ്ട്.
വീടിന് ചുറ്റും മഞ്ഞൾ, കപ്പ, ചേന എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. 8 വലിയ ചട്ടികളിലായി വളർത്തുന്ന കുറ്റിക്കുരുമുളക് ചെടികളിൽ നിന്ന് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളകും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിളക്കാനും കള പറിക്കാനും ഒന്നും പോകണ്ട. ഗ്രോ ബാഗും ബക്കറ്റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും കൃഷി ചെയ്യാം. വിശ്വനും ഭാര്യയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളത്. ഒഴിവ് വേളകളിൽ എല്ലാം കൃഷി പരിപാലനമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലവും അവർ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു.
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