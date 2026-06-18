ജോലിത്തിരക്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ മറക്കുന്നവരാണോ?; ഇൻ്റൽ മാനേജർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം
ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഡോ. മിഹിർകാന്ത് ഉപാധ്യായ
Published : June 18, 2026 at 2:22 PM IST
ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും ഹോബികളും മറന്നുപോകുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച മാതൃകയാവുകയാണ് ഇൻ്റൽ കോർപറേഷനിലെ സീനിയർ സപ്ലൈ ചെയിൻ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജറായ ഡോ. മിഹിർകാന്ത് ഉപാധ്യായ. പാരമ്പര്യമായി ആസ്ത്മ രോഗിയായിരുന്നിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി അദ്ദേഹം ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് അകന്നുതുടങ്ങിയതെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. അത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. വായിക്കാൻ വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ അലമാരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും, ഓടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷൂസുകൾ മൂലയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ജോലിത്തിരക്കുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ്.
സ്വന്തമായി അൽപം സമയം പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. തിരക്കുകൾ കാരണമല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. മിഹിർകാന്ത് ഉപാധ്യായ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ബിരുദം, ഫിസിക്സിലും നാനോസ്കെയിൽ എൻജിനിയറിങ്ങിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, നാനോസ്കെയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ പിഎച്ച്ഡി തുടങ്ങി നാല് ഉന്നത ബിരുദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ട്രെക്കിങ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടം 2025ൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര റെക്കോർഡ് ഏജൻസികളാണ് ഈ നേട്ടം അംഗീകരിച്ചത്.
എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രെക്കിങ്ങിന് മുന്നോടിയായി കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ അളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി മൗണ്ട് സെൻ്റ് ഹെലൻസ് കൊടുമുടി രണ്ടുതവണയും മൗണ്ട് ഹുഡ് കൊടുമുടി ഒരു തവണയും അദ്ദേഹം കീഴടക്കി. പാരമ്പര്യമായി ആസ്ത്മ രോഗിയായിരുന്നിട്ടും ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഓട്ടം, ഭാരോദ്വഹനം, കഠിനമായ ടെന്നീസ് പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും അദ്ദേഹം പാലിച്ചു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അടി ഉയരത്തിലുള്ള എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര ശാരീരികമായി ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ജോലിയും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകാം
ജോലിയും സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചില നിർദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കായി വലിയൊരു സമയം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ചെറിയ പരിശീലനങ്ങളോ, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ചു പേജുകൾ വായിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി മാറ്റിവയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അർഥമുണ്ടാകൂ.
എപ്പോൾ നിർത്തണമെന്ന് പഠിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആധുനിക തൊഴിൽ സംസ്കാരം. എന്നാൽ കൃത്യമായ വിശ്രമമില്ലാതെ മികച്ച രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചുവയ്ക്കേണ്ട സമയം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു പോരായ്മയല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ തിരിച്ചുവരാനുള്ള വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും പണമുണ്ടാക്കാനോ വളർച്ചയ്ക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതാകണമെന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഒരു ഹോബിയെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി മാറ്റുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ജോലിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സമയക്രമങ്ങൾക്ക് പകരം ചിട്ടകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ദിവസവും നടക്കുന്നതും വായനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നതുമൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജോലിഭാരം കൂടുമ്പോൾ സമയക്രമങ്ങൾ തെറ്റിയേക്കാം, എന്നാൽ ചിട്ടകൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഓഫിസിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം.
ജോലി എന്നത് നമ്മുടെ കരിയറിനെ മാത്രമാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ശാരീരികവും സർഗാത്മകവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കഠിനമായ യാത്രകളോ കായിക വിനോദങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ യഥാർഥത്തിൽ എത്രത്തോളം കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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