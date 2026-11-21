ശബരിമല കയറാൻ 41 ദിവസത്തെ വ്രതം എന്തിന്? ഇല്ലെങ്കില് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുത ഗുണങ്ങള്...
Scientific reason for 41 days vratham in Sabarimala: വിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ശാസ്ത്രം! ശബരിമല വ്രതത്തിലെ 41 ദിവസത്തിന് പിന്നിലെ ആരോഗ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതാണ്.. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...
Published : November 21, 2026 at 5:27 PM IST
41 ദിവസത്തെ വ്രതം നോല്ക്കാതെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോയാല് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സത്യം പറഞ്ഞാല് അവിടെ ആരും നിങ്ങളെ തടയില്ല? വ്രതം അളക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ശബരിമലയിലില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് 41 ദിവസം കൃത്യമായി വ്രതം എടുക്കുന്നത്? 30, അല്ലെങ്കില്, 10, 20 ദിവസം മാത്രം വ്രതം എടുത്തിട്ട് ശബരിമല സന്ദര്ശിച്ചാല് എന്താണ് കുഴപ്പം? പല ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും മനസിലുദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്.
എന്നാല് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. ഈ 41 ദിവസത്തെ വ്രതം വെറും ഭക്തിയല്ല, ഇതിനൊപ്പം അത്ഭുതകരമായ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് നല്കുന്ന ശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. അതായത് കൃത്യമായി 41 ദിവസം വ്രതമെടുത്താല് വിശ്വാസത്തിനപ്പുറമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനും ജനറല് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടര് ഖലീല് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"41 ദിവസത്തെ ശബരിമല വ്രതം വിശ്വാസത്തിനപ്പുറം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മികച്ചൊരു ആരോഗ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സുവര്ണാവസരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണാം. മനുഷ്യമനസിനും ശരീരത്തിനും ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലിയുമായി പൂർണമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും പഴയ മോശം ശീലങ്ങൾ (പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ) ഉപേക്ഷിക്കാനും കുറഞ്ഞത് 21 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ വേണം. 41 ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ ചിട്ടകൾ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു," ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ട് 41 ദിവസം?
"തലച്ചോറിലെ ന്യൂറൽ പാത്ത്വേകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടാനും പുതിയ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതമായി മാറാനും ഈ കാലയളവ് അനിവാര്യമാണ്. ശാരീരിക തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 41 ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ സാത്വിക ഭക്ഷണക്രമവും ചിട്ടയായ ജീവിതവും ശരീരത്തിന് മികച്ചൊരു 'ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ' നൽകുന്നു. ഇത് കരളിൻ്റെയും വൃക്കകളുടെയും പ്രവർത്തനഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ശരീരത്തിലെ പഴയ കോശങ്ങൾ നശിച്ച് പുതിയ ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വർധിക്കുന്നതിനും ഈ ഒന്നരമാസത്തെ ചിട്ടകൾ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, കഠിനമായ ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും പേശികളെയും സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ് ഈ 41 ദിവസത്തെ വ്രതക്കാലം," ഡോക്ടര് ഖലീല് പറഞ്ഞു.
മദ്യപാനവും ദുശ്ശീലങ്ങളും നിര്ത്താം
മനശാസ്ത്രം പ്രകാരം, 21 ദിവസം തുടര്ച്ചയായി നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ശീലമായി അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 41 ദിവസം വ്രതമെടുത്താല് മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങി ദുശ്ശീലമുള്ളവര് അത് ഒഴിവാക്കിയാല് പിന്നീട് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും ഇത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങള് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സുവര്ണാവസരമാണിതെന്നും ഡോക്ടര് വിശദീകരിച്ചു. ഈ 41 ദിവസം നല്ല ശീലങ്ങള് വളര്ത്തിയെടുത്താല് ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആയുർവേദ കാഴ്ചപ്പാട്
ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ശരീരത്തിലെ ഏഴ് ധാതുക്കളെയും (സപ്തധാതുക്കൾ) സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് 41 ദിവസത്തെ (ഒരു മണ്ഡലക്കാലം) വ്രതാനുഷ്ഠാനം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയുർവേദപ്രകാരം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സപ്തധാതുക്കളായി മാറുന്നത്.
- രസം (ശരീരത്തിലെ പോഷകസത്ത്)
- രക്തം
- മാംസം
- മേദസ്സ് (കൊഴുപ്പ്)
- അസ്ഥി (എല്ലുകൾ)
- മജ്ജ
- ശുക്ലം (പ്രത്യുൽപ്പാദന കോശങ്ങൾ)
ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ സത്ത് ആദ്യ ധാതുവായ 'രസ'ത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാന ധാതുവായ 'ശുക്ല'ത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഏകദേശം 35 മുതൽ 41 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കും. അതായത്, 41 ദിവസം തുടർച്ചയായി സാത്വിക ആഹാരവും ചിട്ടയായ ജീവിതവും (ബ്രഹ്മചര്യം, മിതാഹാരം) പാലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഏഴ് ധാതുക്കളും പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ ഊർജ്ജം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"മണ്ഡലവ്രതം എന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശുദ്ധി മാത്രമല്ല, വാക്ശുദ്ധിയും ചിന്തകളുടെയും വാക്കുകളുടെയും വ്യക്തതയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃത്യമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ വ്രതം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് നവീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയവും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രാജസസ്വഭാവവും ദേഷ്യവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള പലതും ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും കഠിനമായ വനയാത്രയ്ക്ക് ശരീരത്തെയും മനസിനെയും പാകപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്." തീർഥം ഹെർബൽസിലെ ആയുർവേദ വിദഗ്ധ ഡോ. മായ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
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ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും
പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് മനുഷ്യശരീരത്തെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ ദിനചര്യ, ഋതുചര്യ എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ആശയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതിയുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജൈവതാളവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ആ താളത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ദിനചര്യ. ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നത് മുതൽ ദേഹശുദ്ധി, വ്യായാമം, ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയിൽ പാലിക്കേണ്ട കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദം വ്യക്തമായി പറയുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളോട് ശരീരത്തെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഋതുചര്യ. മണ്ഡലകാലം തണുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ, പുറത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ ഓക്സിജൻ കലരുന്നതും കോശങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കൃത്യമായ ക്രമത്തിലാണ്. ഈ ജൈവപ്രക്രിയകളെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ 41 ദിവസത്തെ ചിട്ടയായ വ്രതം സഹായിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിലെ ലാളിത്യവും ഇന്ദ്രിയനിയന്ത്രണവും
വ്രതകാലത്ത് മാംസാഹാരം, ലഹരി, അമിത സുഖലോലുപതകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആത്മീയ നിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമാണ്. ആയുർവേദ വീക്ഷണത്തിൽ ദേഷ്യവും അക്ഷമയും വർധിപ്പിക്കുന്ന രാജസിക സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഭക്ഷണക്രമീകരണം സഹായിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾക്കും മധ്യവയസ്കർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ലളിതമായ ജീവിതക്രമം. കാരണം, നിശ്ചിത സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുക, ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അനാവശ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തുക എന്നിവ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്.
കറുപ്പും കാൽനടയാത്രയും: ആചാരവും അനുഭവവും
വ്രതകാലത്തെ ഓരോ ആചാരത്തിനും അതിൻ്റെതായ അർഥവും പ്രായോഗികതയുമുണ്ട്. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ലൗകികമായ അഹങ്കാരങ്ങളും പദവികളും മറന്ന് സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ശൈത്യകാലത്ത് ശരീരത്തിന് ചൂട് നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായകമാകുന്നു.
പണ്ടുകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഏറെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മലകയറ്റവും കാൽനടയാത്രയും ശരീരത്തിന് കരുത്തും ക്ഷമയും നൽകുന്നു. ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ പാദങ്ങളിലെ നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തേജനവും ശുദ്ധവായുവും ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മബോധത്തിലേക്ക്
കഠിനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ടും പേറി സന്നിധാനത്തെത്തുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള യാത്രയുടെ പൂർത്തീകരണം മാത്രമല്ല, ഉള്ളിലെ ശാന്തത കൂടിയാണ്. ഓരോ മണ്ഡലകാലവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ ശീലങ്ങളുടെയും പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെയും കെട്ടഴിച്ചുമാറ്റി, പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി ഉയരാൻ 41 ദിവസം മതിയാകും എന്നത് വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ് നൽകുന്നത്. ഭക്തിയും ആയുർവേദവും ജീവിതശാസ്ത്രവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ പാത, ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തും മനസിൻ്റെ തെളിച്ചവും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച്, ഉള്ളിലെ വെളിച്ചം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ യാത്രയും, ഒടുവിൽ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ശാന്തനും കരുത്തനുമാക്കി മാറ്റുന്നു.
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